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Декада по борьбе с онкозаболеваниями пройдет в Приморье
Декада по борьбе с онкозаболеваниями стартует 4 февраля в Приморье. Мероприятия, направленные на своевременную профилактику и раннее выявление раковых заболеваний, а также повышение информированности населения об этом недуге, пройдут на всей территории края, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в департаменте здравоохранения, с 4 по 15 февраля в лечебных учреждениях края будут проходить профилактические мероприятия и акции, скрининговые исследования, а также работать «Школы здоровья».
Например, в поликлинике №3 Владивостока (ул. Луговая, 55) в эти дни будут проводить обследования по профилактике онкопатологии.
«Мероприятия, приуроченные к декаднику, начались в нашей поликлинике еще в конце января. Наши врачи провели выездные встречи с населением, в ходе которых информировали о наших возможностях, о симптомах заболеваний, выдавали направления на исследования», – сообщил главный врач Вадим Олейник.
Он добавил, что в течение двух недель все желающие могут пройти в поликлинике №3 исследования онкомаркеров крови Са-125 – онкомаркер патологии яичников у женщин старше 35 лет, а также ПСА – онкомаркер патологии предстательной железы у мужчин старше 45 лет.
В рамках Всемирного день борьбы против рака с 1 по 9 февраля в поликлинике №9 Владивостока (ул. Анны Щетининой, 3) также проводится акция по раннему выявлению предраковых состояний и онкологических заболеваний.
«Для ранней диагностики злокачественных новообразований будут проводиться скрининговые исследования: маммография – рекомендуется женщинам от 39 лет для ранней диагностики рака молочных желез, флюорография – с целью выявления рака легких, PSA-тест делается для того, чтобы выявить опухоли предстательной железы мужчинам старше 40 лет, исследование крови на СА-125 – определяет опухоль яичников, кал на скрытую кровь иммунохроматографическим тестом – выявляет онкологические заболевания толстого кишечника», – сообщила заместитель главного врача Наталья Бурдуковская.
Она подчеркнула, что в акции будут участвовать терапевты, хирурги, стоматологи, уролог, дерматолог, фельдшер доврачебного кабинета.
Жители Спасского района также могут принять участие в мероприятиях декады. Здесь будет работать «Школа здоровья», а жителей ждут встречи с гинекологом, терапевтом и педиатром.
«Для информирования населения о раковых заболеваниях запланирована демонстрация видеороликов в холе приемного отделения хирургии и терапии. Пациенты, ожидающие приема врача, также могут прослушать радиолекции на тему: злокачественные образования женской половой сферы и легкого», – сообщила главный врач Светлана Забудская.
Тематические радиотрансляции и показ видеороликов запланированы и в поликлинике при краевой клинической больнице №2. Для пациентов подготовлены информационные блоки на тему: «Берегите кожу», «Мужчинам после 40…», «Профилактика рака молочной железы…», «Факторы риска развития рака шейки матки», «Рак молочной железы и точка зрения онкологов…».
«Нашими специалистами подготовлены буклеты, памятки и листовки “Факторы риска”, “Меланома”, “Зайдите в смотровой кабинет”, “Рак молочной железы – визуальная форма злокачественных новообразований”, “Факторы риска развития рака шейки матки у женщин”, “Мужчинам после 40...”, “Следите за здоровьем кожи”, “О женском здоровье”, “Победим рак вместе”, “Солярий: за или против” и другие. Также пациентам предложат поучаствовать в анкетировании «Что вы знаете об онкозаболеваниях?» – сообщили в медучреждении.
«Школы здоровья» распахнут свои двери в этот период и в структурных подразделениях Уссурийского городской центральной больницы. Как сообщил главный врач Андрей Скирута, занятий в таких школах направлены на повышение уровня знаний по снижению факторов риска онкозаболеваний.
«Помимо работы с населением запланировано привлечение узких специалистов – гематолога, онколога, проктолога, гастроэнтеролога – к проведению семинаров среди медицинских работников по вопросам профилактики и снижения факторов риска онкологических заболеваний», – сообщили в медучреждении.
Врачи обращаются к приморцам с советом уделять как можно больше внимания собственному здоровью и здоровью своих детей.
«В Приморье каждый год выявляется около 10 тысяч приморцев, страдающих или имеющих предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Помочь сохранить здоровье жителям края помогают государственные программы – диспансеризация и профилактический осмотр. Принять участие в них может каждый гражданин совершенно бесплатно», – напоминает директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.
Узнать о планируемых мероприятиях, которые направлены на ранее выявление онкологических заболеваний, можно в поликлинике по месту жительства.
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