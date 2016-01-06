В дни январских каникул поликлиники Приморья работают по особому графику

В поликлиниках Приморья в дни январских каникул действует особый режим работы. Как сообщили газете «Золотой Рог» в департаменте здравоохранения, несмотря на официальные выходные дни - 5,6,8,9 января все поликлиники ведут прием пациентов.

«5,6,8,9 января объявлены в медицинских учреждениям рабочими днями. В эти дни работают терапевтические и педиатрические службы. Кроме того, 6 и 8 января в ряде лечебных учреждений усилены бригады врачей – прием ведут узкие специалисты и работает лаборатория», – сообщили в крайздраве.

В круглосуточном режиме работают стоматология (на Уборевича), здесь принимают пациентов с сильной болью, и все травмпункты.

«Стоматологическая помощь будет оказываться в кабинете экстренной помощи. В случае необходимости наши врачи будут готовы принять и детей», - сообщил главный врач стоматологической поликлиники №1 Андрей Прокофьев.

В департаменте здравоохранения подчеркнули, что во время январских каникул большая часть лечебно-профилактических учреждений городов и районов края будет принимать пациентов и обслуживать вызову на дому.

Здесь также добавили, что всем пациентам, которые поступят в праздничные дни в медицинские учреждения, будет оказана квалифицированная медицинская помощь.

«Основную нагрузку традиционно примут на себя городские больницы № 1 и № 2, которые предоставляют наиболее широкий спектр медицинских услуг, включая травматологию, неврологию, помощь при отравлениях», - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, новогодние праздники – с 31 по 4 января - прошли в крае благополучно. Больницы работали в режиме обычной нагрузки.

Всю необходимую информацию о работе своих поликлиник жители Приморья могут уточнить на сайтах лечебных учреждений или в регистратуре.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.