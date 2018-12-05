КомандаПриморья помогла жительнице Артема

Женщине купили эластичный бинт

#КомандаПриморья сделала очередное доброе дело – откликнулась на просьбу о помощи жительницы города Артема и приобрела для женщины эластичный бинт. Вот что сообщается на сайте движения.

«К нам обратилась Наталья Александровна Горобец, которая, несмотря на инвалидность, одна воспитывает двух сыновей. К сожалению, она заболела тромбофлебитом и теперь нуждается в эластичном бинте.

#КомандаПриморья решила помочь женщине. И сегодня наша участница Лидия Щербакова привезла Наталье Александровне необходимый бинт.

Крепкого здоровья всей семье Горобец и как можно больше поводов для радости!

Друзья, не проходите мимо тех, кому так нужна поддержка и участие! Пишите о таких людях, семьях в своих соцсетях с тегом #КомандаПриморья - мы постараемся организовать помощь!»

Напомним, что #КомандаПриморья создана по инициативе врио губернатора региона Олега Кожемяко. Жители края, которые решили вступить в ряды волонтеров, последовали призыву Олега Николаевича и начали по собственной воле помогать тем, кто действительно нуждается в этом. К слову, список добрых дел постоянно пополняется.