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#КомандаПриморья помогла жительнице Артема
Женщине купили эластичный бинт
#КомандаПриморья сделала очередное доброе дело – откликнулась на просьбу о помощи жительницы города Артема и приобрела для женщины эластичный бинт. Вот что сообщается на сайте движения.
«К нам обратилась Наталья Александровна Горобец, которая, несмотря на инвалидность, одна воспитывает двух сыновей. К сожалению, она заболела тромбофлебитом и теперь нуждается в эластичном бинте.
#КомандаПриморья решила помочь женщине. И сегодня наша участница Лидия Щербакова привезла Наталье Александровне необходимый бинт.
Крепкого здоровья всей семье Горобец и как можно больше поводов для радости!
Друзья, не проходите мимо тех, кому так нужна поддержка и участие! Пишите о таких людях, семьях в своих соцсетях с тегом #КомандаПриморья - мы постараемся организовать помощь!»
Напомним, что #КомандаПриморья создана по инициативе врио губернатора региона Олега Кожемяко. Жители края, которые решили вступить в ряды волонтеров, последовали призыву Олега Николаевича и начали по собственной воле помогать тем, кто действительно нуждается в этом. К слову, список добрых дел постоянно пополняется.
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