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У здравоохранения Приморья появится собственный вертолет
Такая информация была озвучена на заседании профильного комитета приморского Заксобрания при рассмотрении проекта краевого бюджета на 2014 год.
Проблема оказания первичной медицинской помощи на селе стоит очень остро, отметила и. о. директора краевого департамента здравоохранения Виктория ВАВИЛОВА. Ни один из 365 фельдшерско-акушерских пунктов, действующих на территории Приморья, не соответствует современным требованиям. Однако программа поставки новых модульных ФАПов в районы края на следующий год была сокращена.
«Изначально мы планировали в 2014 году установить 100 ФАПов, но от муниципальных образований мы получили только 67 заявок, и в конце концов решено было включить в программу 50 ФАПов, соответствующие средства уже заложены в краевой бюджет», - сообщила Вавилова.
По данным крайздрава, из 130 ФАПов, приобретенных в 2013 году, порядка 90% обеспечены медицинскими кадрами, но возраст их таков, что в ближайшее время неизбежно встанет ставить вопрос об их замещении.
«В октябре на заседании профильного комитета была озвучена информация, что из всех закупленных в этом году модульных пунктов в строй введено только четыре, - отметил депутат Сергей СЛЕПЧЕНКО. – Мы хотим знать, как обстоят дела сегодня. Прежде чем утверждать в бюджете средства на приобретение ФАПов в 2014 году, нужно разобраться, как были освоены деньги на ФАПы в 2013-м».
Первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО сообщил, что в рамках противотуберкулезных мероприятий в следующем году планируется закупить 5 передвижных флюорографов, которые будут работать в районах края, а также специальный томограф для выявления скрытых форм туберкулеза у детей (всего на эти цели в бюджете предусмотрено 80 млн рублей). Кроме того, принято решение о приобретении вертолета для системы краевого здравоохранения (по лизинговой схеме), сейчас в администрации края решается вопрос о его комплектации.
Елена ВОЛКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото www.vertopedia.ru
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