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Приморцы ставят оценки краевой медицине
100 лечебно-профилактических учреждений Приморского края: 54 краевые, 14 федеральных, отраслевых, ведомственных и муниципальных, 32 частные медицинские организации - включены в этом году в реестр учреждений, которым предстоит пройти независимую оценку качества. Об этом стало известно на заседании администрации Приморского края, которое провел губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
Как доложил директор департамента здравоохранения Андрей КУЗЬМИН, с начала года свою оценку приморскому здравоохранению поставили уже более двух тысяч человек.
«С начала этого года в лечебных учреждениях заполнено 1 684 анкеты на бумажных носителях, также на сайте Минздрава в электронном виде заполнено 544 интерактивные анкеты», - рассказал он. «Эта форма общественного контроля позволяет получить объективную информацию о качестве медицинской помощи», - добавил он.
Каждый гражданин может анонимно выразить мнение о качестве оказанных услуг в медицинских организациях края. Для этого необходимо заполнить интерактивную анкету на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ www.rosminzdrav.ru. Кроме того, ссылки на данную интерактивную анкету размещены на официальных сайтах департамента здравоохранения Приморского края и медицинских организаций, участвующих в независимой оценке качества.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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