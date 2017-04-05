Доктора будут вести прием в чате

Для медучреждений внедрение технологий телемедицины означает сокращение количества визитов пациентов и времени их пребывания в стационаре

Российские операторы в поисках замещения выпадающих доходов от предоставления услуг традиционной связи делают ставку на новые сервисы, опираясь на модернизированную телеком-инфраструктуру. Так, МТС готовит к запуску сервис онлайн-консультаций пациентов, ключевым партнером станет крупнейшая в стране федеральная частная сеть клиник «МЕДСИ». На первом этапе на разработку сервиса будет потрачено порядка 20 млн рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В настоящее время в России нет масштабных телемедицинских проектов. Сервисы, которые работают, предоставляют доступ к ограниченному кругу специалистов, стоимость онлайн-консультаций достигает 15 тыс. рублей, что не позволяет решить проблему доступности специалистов в регионах.

Для медицинских учреждений внедрение технологий телемедицины означает сокращение количества визитов пациентов, времени их пребывания в стационаре, возможность оказания персонализированной медицинской помощи, диагностики заболеваний и общего повышения качества обслуживания. Все это, соответственно, приводит к сокращению затрат и повышению прибыли.

Пациенты, в свою очередь, могут осуществлять мониторинг состояния своего здоровья в домашних условиях, получать узкоспециализированную помощь даже находясь в удаленных регионах, контролировать прием лекарств – все это позволяет повысить качество жизни пациентов.

Телемедицина - направление медицины, основанное на применении современных коммуникационных технологий для оказания удаленной медицинской помощи и проведения консультаций. Она не относится к самостоятельным дисциплинам, а является вспомогательным средством для терапевтических и хирургических специальностей. Технологически такого рода телекоммуникация должна обеспечивать прямую передачу медицинской информации в различных форматах (история болезни, лабораторные данные, рентгеновские снимки и результаты КТ, видеоизображения, УЗИ и т.д.), а также видео-конференцсвязь в режиме реального времени между медицинскими учреждениями или врачом и пациентами.

В ожидании законотворческой базы

В настоящее время телемедицинские услуги в России запрещены. Но открыть рынок может законопроект о телемедицине (проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам применения телемедицинских технологий в сфере охраны здоровья граждан»), который сейчас находится на обсуждении в Госдуме и правительстве.

Основные вопросы, на которые должен ответить закон, - надо ли лицензировать сервисы, предлагающие телемедицинские услуги, и в каких случаях можно ставить удаленно диагноз и выписывать лекарства.

До принятия закона консультации в рамках сервиса МТС будут носить лишь рекомендательный характер: врач сможет предложить пройти дополнительное обследование или обсудить ранее сделанные назначения. При этом будет доступна возможность получения второго мнения компетентного специалиста.

«Телемедицинский проект позволит сделать доступнее качественную медицинскую помощь для населения, что особенно актуально для отдаленных регионов страны, небольших городов, сельской местности, где очно можно проконсультироваться лишь с врачами общего профиля или с ограниченным кругом врачей базовых специальностей. Сервис также позволит сэкономить время на посещение клиники при повторных приемах для корректировки и уточнения назначенного курса лечения. Кроме того, телемедицинские технологии нацелены на предотвращение самолечения, а также обращения к непрофессионалам за советами и рекомендациями, например, в соцсетях», - отмечают в МТС.

Как это работает

Воспользоваться услугой и оплатить ее можно будет через мобильное приложение или web-интерфейс, а также с абонентского счета МТС. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно будет установить мобильное приложение и зарегистрироваться.

Пользователи сервиса получат возможность проконсультироваться онлайн с одним из более 2 тыс. российских медицинских специалистов разного профиля – не только терапевтов и педиатров, но и аллергологов, кардиологов, эндокринологов, логопедов и медиков других специальностей.

Предполагается, что о каждом медицинском специалисте будет представлена подробная информация: должность, специализация, образование, трудовой стаж, профессиональные достижения, научная деятельность, сфера практических интересов и пр. Пациент сможет выбрать врача и удобное время консультации или получить срочную помощь онлайн у дежурных специалистов, а также, в случае необходимости, записаться на очный прием. Консультация в рамках сервиса будет осуществляться с помощью видеосвязи. Пациент также сможет общаться с доктором в чате и обмениваться фотоизображениями (например, отправлять фото предыдущих анализов и назначений). Врачи получат доступ к личным кабинетам пациентов с возможностью записи симптомов, назначений, а также предоставления профессиональных рекомендаций.

Больницы и поликлиники уходят в «паутину»

Отметим, что в своем послании к Федеральному собранию в декабре 2016 года президент РФ Владимир ПУТИН поручил в течение двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай НИКИФОРОВ в феврале озвучил, что эта задача уже выполнена в отношении почти двух третей российских больниц.

«В масштабах страны примерная цифра подключения учреждений здравоохранения, я подчеркну - без ФАП (фельдшерско-акушерских пунктов), - 65%. То есть 35% нам нужно подключить», - сказал министр.

По его словам, сейчас идет работа с субъектами Федерации по детализации перечня поликлиник, которые нужно подключить к интернету. «Когда мы их подключим, то получим единую бесшовную электронную среду для развития электронного здравоохранения», - пояснил Никифоров.

Подключением больниц к интернету занимается «Ростелеком», который реализует программу по устранению цифрового неравенства.

«По большей части мы технически к этому готовы. И уже сейчас работаем над созданием соответствующей информационной системы. Отмечу, что в течение последних лет «Ростелеком» последовательно подключает социальные объекты в рамках других проектов, этот положительный опыт тоже будет учтен», - говорит вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр ЛОГИНОВ.

По словам губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, регион полностью готов в 2017 году к подключению лечебных учреждений к системе телемедицины, что позволит решить проблему нехватки кадров в сельской местности. «Мы очень часто имеем оборудование, но не можем его использовать. Можно решить эту задачу? Можно с помощью телемедицины. Есть множество центров в стране, где могут расшифровывать. Это реальные вещи, мы (в Приморье) к этому готовы»,- заявил глава региона, комментируя послание президента РФ.

«Ставим задачу, чтобы качественная связь была подведена к любой больнице, амбулатории. Сейчас мы продолжаем дооснащение больниц и амбулаторий оборудованием там, где его нет, закупаем передвижные диагностические комплексы, оборудованные спутниковой связью, для того, чтобы в оперативном режиме можно было передавать снимки. Особенно это касается онкологии», - рассказал о планах Сахалинской области по реализации поставленных президентом задач по внедрению телемедицины губернатор Олег КОЖЕМЯКО.

Во Владивостоке городская «Скорая помощь» уже развивает телемедицину с помощью M2M-технологий «МегаФона». Оператор предоставляет медикам комплекс услуг, включающий каналы связи для передачи информации, мобильную и фиксированную телефонию.

«Данные передаются с навигационных устройств карет скорой помощи, а также с находящихся на их борту планшетов. С помощью этих планшетов врач может на месте вносить данные о пациенте в электронную карту вызова. Это помогает в несколько раз сократить время заполнения документации и оптимизировать работу медицинской бригады».