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Бесплатную диспансеризацию могут пройти приморцы определенного года рождения
В этом году диспансеризации подлежат граждане 1917, 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992 и 1995 годов рождения. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Уже воспользовались правом пройти бесплатно углубленный медицинский осмотр более 3,5 тыс. человек. Всего же в нынешнем году в диспансеризации смогут принять участие более 115 тыс. жителей края, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на департамент здравоохранения.
Здесь напомнили, что комплексный осмотр можно пройти в поликлинике по месту жительства или временной регистрации с 21 года. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Все исследования, в том числе и инструментальные, бесплатны. Перечень осмотра определяется в соответствии с полом и возрастом пациентов.
По результатам обследований, полученных в ходе диспансеризации, каждому гражданину проводится консультирование. Если обнаружены факторы риска или заболевание, то назначается углубленное профилактическое консультирование, при котором пациенту выдаются конкретные рекомендации по образу жизни и лечению. По завершении диспансеризации гражданин получает паспорт здоровья, в который внесены результаты обследований и рекомендации врача.
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