Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Свиной" грипп пришел в Приморье
В последнюю неделю января в Приморском крае зарегистрирован подъем заболеваемости: более 6 тыс. человек обратились к врачам по поводу ОРВИ, лабораторно подтверждены уже первые случаи гриппа. В их числе сезонный грипп H3N2, грипп типа В и высокопатогенный, так называемый «свиной» - А (H1N1).
Тем не менее эпидемический порог пока не превышен, сообщила Татьяна МИНЕЕВА, врач Краевого центра медицинской профилактики. Исключение составляет возрастная группа от 3 до 6 лет, в некоторых детских садах объявлен карантин.
ОРВИ вызывают более 200 различных вирусов. В этом эпидсезоне лидирует парагриппозная, аденовирусная и риновирусная инфекции - в сумме они дают около 40% всех регистрируемых случаев ОРВИ. «Будем надеяться, что эпидемии гриппа в этом году удастся избежать, - отметила Татьяна Минеева. - По данным на конец января, в Приморье прививки от гриппа имеют 26,79% населения – это очень хороший показатель, и поскольку эпидпорог по гриппу не превышен, привиться еще можно».
Ирина ГОРДЕЕВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке температура побила рекорды и подогнала к берегу акул и медуз
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Свет мой, зеркальце, скажи...
- Чего нельзя говорить мужчине
- Отцы и дети - вечный спор...
- Как научить ребенка плавать?
- Пальцы, "съеденные" заживо
- Младенческая смертность в Приморье пошла на убыль
- Более 600 миллионов рублей - на ремонт и закупку оборудования
- Информатизация здравоохранения Приморья набирает темпы
Новости раздела
- Во Владивостоке температура побила рекорды и подогнала к берегу акул и медуз
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Свет мой, зеркальце, скажи...
- Чего нельзя говорить мужчине
- Отцы и дети - вечный спор...
- Как научить ребенка плавать?
- Пальцы, "съеденные" заживо
- О кавалеровцах позаботились краевые медики
- Автопарк скорой помощи пополняется ускоренными темпами
- Младенческая смертность в Приморье пошла на убыль
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Митинг во Владивостоке собрал 300 человек, включая китайских туристов
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
У доктора [***] на фото ужас:) Короче статейка как всегда говорит типа покупайте больше таблеток хавайте ведрами пополня бюджет:)