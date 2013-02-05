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"Свиной" грипп пришел в Приморье

05 Февраля 2013, 12:52 | Приморье

В последнюю неделю января в Приморском крае зарегистрирован подъем заболеваемости: более 6 тыс. человек обратились к врачам по поводу ОРВИ, лабораторно подтверждены уже первые случаи гриппа. В их числе сезонный грипп H3N2, грипп типа В и высокопатогенный, так называемый «свиной» - А (H1N1).

Тем не менее эпидемический порог пока не превышен, сообщила Татьяна МИНЕЕВА, врач Краевого центра медицинской профилактики. Исключение составляет возрастная группа от 3 до 6 лет, в некоторых детских садах объявлен карантин.

ОРВИ вызывают более 200 различных вирусов. В этом эпидсезоне лидирует парагриппозная, аденовирусная и риновирусная инфекции - в сумме они дают около 40% всех регистрируемых случаев ОРВИ. «Будем надеяться, что эпидемии гриппа в этом году удастся избежать, - отметила Татьяна Минеева. - По данным на конец января, в Приморье прививки от гриппа имеют 26,79% населения – это очень хороший показатель, и поскольку эпидпорог по гриппу не превышен, привиться еще можно».

Ирина ГОРДЕЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: вирус  грипп  вакцинация 



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Комментарии

  • Быдло14:29, 05.02.2013#

    У доктора [***] на фото ужас:) Короче статейка как всегда говорит типа покупайте больше таблеток хавайте ведрами пополня бюджет:)

  • Быдло14:30, 05.02.2013#

    У доктора [***] на фото ужас:) Короче статейка как всегда говорит типа покупайте больше таблеток хавайте ведрами пополня бюджет:)

  • Псевдоним14:59, 05.02.2013#

    очередная тема косить бабло - на спид никто не ведется

  • Псевдоним15:02, 05.02.2013#

    Журналюги, да не врите вы. Никто не берет никакие анализы на грипп. Это статистика высосанная из пальца. Всем заболевшим ставят диагноз ОРВИ.

  • Псевдоним15:08, 05.02.2013#

    Я только что переболела, муж заканчивает болеть. Но нас не учли, т. к. мы не обращались в больницу. О каком эпидем пороге речь. . .

  • Аякс15:09, 05.02.2013#

    Ау, аффторыы. При чем здесь офтальмология?(на фото)

  • Сергей19:05, 05.02.2013#

    Интересная тема для журналисткого расследования. В городе переболело много людей неким заболеванием:температуры нет, но болит горло, сопли, ломота и кашель страшный две, три недели. Больничного не дают. Это грипп А (H1N1)?

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