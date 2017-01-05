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Приморцам рассказали, что будет с краевой медициной в 2017 году
Об итогах 2016 и планах на 2017 год в интервью рассказал вице-губернатор Приморья Павел Серебряков, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
– Павел Юрьевич, каким был 2016 год для здравоохранения региона?
– У нас принята краевая госпрограмма «Развитие здравоохранения Приморья» на 2013-2020 годы. Этот документ является своеобразным планом действий, в соответствии с которым ремонтируются существующие и открываются новые лечебные учреждения, внедряются современные технологии и делается многое другое для совершенствования качества медицинского обслуживания и увеличения продолжительности жизни приморцев.
Среди знаковых событий в 2016 году в сфере здравоохранения региона я бы назвал развитие санитарной авиации, приобретение девяти реанимобилей для Службы материнства и детства и, конечно же, развитие и совершенствование выездных форм работ с населением.
Так, в 2015 году по инициативе Губернатора Владимира Миклушевского был дан старт новому проекту в здравоохранении – в отдаленные села отправился медицинский автопоезд «Забота». Сначала мы работали в основном с взрослым населением, но несколько раз меняли состав специалистов – ездили и детские бригады. В 2016 году у нас работали уже два состава автопоезда – детский и взрослый.
Благодаря этой программе, почти 70 тысяч приморцев, из которых более 20 тысяч – дети, прошли медобследование и получили консультации врачей, не выезжая за пределы своего района. Это существенная мера для отдаленных, в том числе северных районов края, для тех, кто в силу каких-то обстоятельств не может выехать в поликлинику.
Такая форма работы врачей с населением позволила приблизить качественную медпомощь в самые отделенные уголки Приморья.
Автопоезд «Забота» – это настоящие мини-поликлиники на колесах.
В следующем году, для совершенствования выездных форм работы, мы планируем расширить это направление, и включить дополнительный блок медицинских услуг, направленных на выявление онкологических заболеваний.
– Один из важных показателей в здравоохранении – снижение младенческой смертности в регионе. Как обстоят дела в Приморье?
– С начала 2016 года в Приморье снижена младенческая смертность на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это очень важный и качественный показатель. Для снижения младенческой и материнской смертности в Приморском крае определен план мероприятий, так называемая «дорожная карта». Медицинская помощь женщинам и детям обеспечивается многопрофильной сетью лечебно-профилактических учреждений Приморского края, участвующих в программе госгарантий и с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи.
Снизить показатели младенческой смертности удалось за счет комплекса мер. Так, на территории Приморского края открыты межрайонные акушерско-гинекологические центры для обслуживания населения. Я уже говорил, о том, что в 2016 году служба материнства и детства региона получила девять реанимобилей класса «С» для транспортировки беременных, родильниц и новорожденных из межрайонных центров в медицинские организации III уровня. На это из краевого бюджета направлено более 83 миллионов рублей.
В июле 2016 года у нас открыт краевой неонатальный центр на базе КГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» для обеспечения регулярных выездов врачей-специалистов в районы Приморского края. Они оказывают консультативную, диагностическую и лечебную помощь. Кстати, в этом году данный центр посетила и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которая высоко оценила организацию помощи новорожденным в крае.
Новые принципы организации пренатальной диагностики и организация пренатального консилиума также привели к улучшению ранней диагностики врожденных пороков развития.
Конечно же, вершина айсберга в этом направлении – наш Перинатальный центр. Ежегодно здесь внедряются новые технологии, открываются дополнительные отделения. В этом году, например, здесь подключена центральная станция мониторинга состояния пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Это позволяет постоянно контролировать состояние новорожденных. С момента открытия центра в нем родилось более 6 тысяч новорожденных, из них 18% – недоношенные детки.
– Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию подробно говорил о развитии телемедицины. Как обстоят дела с внедрением информационных технологий в Приморском крае?
– За последние три года в здравоохранении региона немало сделано. Согласно социологическому опросу растет и удовлетворенность населения медицинской помощью. Но этот рост небольшой. Пока еще больше половины жителей края не удовлетворены оказываемыми медицинскими услугами, а значит нам есть над чем задуматься! Несмотря на реализуемые программы и очевидные успехи, проблемы в сфере здравоохранения остаются. В 2017 году мы по-прежнему будем уделять внимание поликлиническому звену. Именно сюда за помощью обращается большинство людей. Необходимо продолжить работу по регулированию потоков пациентов, снижению очередей на прием.
В абсолютном приоритете здравоохранения в 2017 году – технологичность, качество, доступность и комфорт для пациента. Но тут же подчеркну, что первичной остается – профилактика заболеваний.
Сегодня перед департаментом здравоохранения и всеми государственными лечебными учреждениями стоит задача – оказание своевременной и качественной медицинской помощи, в том числе и с использованиеминформационных технологий. Сегодня она вполне решаема, ведь почти 90% медицинских учреждений Приморья внедрили или находятся в процессе внедрения современных информационных технологий. Это и электронная запись к врачу, и электронная карта пациента, и электронная система мониторинга лекарственных препаратов для льготной категории населения и многое другое.
За счет внедрения информационных технологий мы намерены не только повысить эффективность организации оказания медицинской помощи гражданам, но и значительно повысить сервис – ликвидировать очереди, хамство, которые пока еще также имеют место в лечебных учреждениях.
Это будет самый ощутимый прорыв в комфорте здравоохранения региона. Ведь зачастую у нас высококлассные врачи на местах, но пока пациент попадет к ним на прием, негатив от этого нелегкого пути – ожидания и выслушиваний у регистратуры – порой бывает очень сложно исправить.
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