Дым кальяна обманчив. Курить кальян не менее опасно, чем обычные сигареты

С введением запрета о курении в общественных местах на смену простым сигаретам пришел эффектный и модный кальян. Во Владивостоке в кафе, ресторанах, ночных клубах можно без особых проблем заказать кальян, а в некоторых заведениях есть даже отдельные кальянные комнаты. И если закон в какой­то степени и получилось обойти, то человеческий организм обмануть уже не удастся. Такое, казалось бы, безобидное удовольствие, как курение кальяна, может серьезно повредить здоровью, пишет "Журнал Здоровья".

Правда против мифов

- Это большое заблуждение, что кальян совершенно безвреден, - объясняет врач­терапевт Наталья КЛИМЕНКО. - Производители кальяна активно убеждают в его полной безопасности, однако это совсем не так. Запомните, курение кальяна - такой же вид курения, как и курение сигарет. Несмотря на то что табачный дым действительно проходит предварительную очистку (в воде, вине, молоке или соке), вредные примеси по факту никуда не исчезают. Они по­прежнему остаются в дыме, правда, уже в меньшем количестве. А с учетом длительного времени курения (кальян смакуют, как правило, не менее часа), в организм попадает в десятки, а то и в сотни раз больше никотина, оксида углерода и других вредных веществ, чем при обычном курении. Для примера, только угарного газа в организм попадает больше в сорок раз.

В результате такого, безобидного, на первый взгляд, процесса наступает тканевая гипоксия, погибают клетки ЦНС, нарушается мозговая деятельность. Помимо этого, у любителей подымить довольно сильно страдают легкие, диагностируются многие злокачественные новообразования, в том числе и рак гортани.

Кальянный дым пагубно отражается и на состоянии кровеносных сосудов - их просветы сужаются, стенки теряют свою эластичность, и они уже не могут полноценно функционировать. Поэтому у курильщиков кальяна нередки сердечные патологии, гипертония, инсульты, инфаркты. Мужчинам такой вид досуга в дальнейшем грозит импотенцией, а курящим женщинам - невынашиванием беременности. Супружеские пары, предпочитающие кальян, нередко страдают бесплодием.

Немаловажную роль здесь играет и гигиена. При использовании недезинфицированной кальянной трубки риск заразиться такими заболеваниями, как герпес, гепатит или туберкулез значительно возрастает.

Обманчиво и утверждение, что кальян не вызывает привыкания. Из­за содержания в нем никотина зависимость возникает достаточно быстро. И чем выше содержание никотина, тем чаще тянет покурить, и не только кальян. В целом, мнение врачей на сей счет однозначно: если вы уже курите, пусть и самые обычные сигареты, - бросайте, что же касается кальяна, - даже и не начинайте! Вред, который приносит любой вид курения здоровью, огромен и порой может стоить жизни.

Восточная экзотика

- Особенная эстетика при курении кальяна привлекает многих, - рассказывает психолог Валентина ЮРЬЕВА. - Этот инструмент стал модным и стильным атрибутом праздников и различных мероприятий. С ним любят фотографироваться, на курение кальяна стало обычным делом приглашать друзей и знакомых. Заманчива атмосфера, которая сопровождает весь процесс курения. Приятная музыка, вкусная еда, хорошая компания, да и непосредственно сама возможность прикосновения к элитной восточной культуре привлекает многих. А сладкий дым кальяна не только успокаивает, но и располагает к приятной беседе, новым знакомствам. Но дым кальяна не столько легок, сколько обманчив.

У молодых людей курение кальяна вызывает ложное чувство сопричастности к взрослой жизни, у зрелых - снимает чувство напряжения, дает мнимое ощущение безвредности процесса. На самом деле, какими бы разными ни были причины этого пристрастия, все они говорят об эмоциональной незрелости и отсутствии внутренней гармонии. Оглянитесь вокруг - люди, по­настоящему счастливые и довольные своей жизнью, совсем не нуждаются в искусственных заменителях счастья, - подчеркивает она.

Марина ШЕСТАКОВА. "Журнал Здоровья".