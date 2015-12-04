Вплавь к здоровью. Начать учиться плаванию можно в любом возрасте

«Не умеет ни читать, ни плавать», - в устах древнего грека эта презрительная характеристика означала полнейшее невежество, а в средневековой Европе тех, кто плавал топориком, не брали в рыцари. Для современного человека неумение плавать вряд ли обернется позором всей жизни, однако если уж вы решили плавать, то плавайте правильно. Плавать так, как плавает большинство - с торчащей над водой головой, - не только не эффективно, но и вредно для здоровья, пишет "Журнал Здоровья".

Плавание является одним из наиболее щадящих видов спорта, необычайно полезно для здоровья и практически не имеет противопоказаний. Заняться им может каждый, достаточно только найти подходящий бассейн или водоем.

- В первую очередь плавание полезно людям, имеющим заболевания позвоночника (остеохондроз, грыжа межпозвонковых дисков, искривление осанки) и суставов, - говорит врач по лечебной физкультуре КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1» Валерия ОРЛОВА. - Помимо специфических методов лечения таким людям необходимо снимать напряжение с поверхностных мышц и укреплять глубокие мышцы спины, чтобы создать прочный мышечный корсет, который мог бы взять на себя опорную функцию для позвоночника. Безопаснее и эффективнее всего такие тренировки проводить в воде, где человек в среднем «весит» не более 3­4 кг. Такая особенность воды позволяет снять излишнюю нагрузку на позвоночник, способствует расправлению межпозвоночных дисков и улучшает их питание за счет усиления работы дыхательной и сердечно­сосудистой систем. К тому же плавание прекрасно тренирует мышцы.

Из­за особой водной «невесомости» суставы работают с более высокой амплитудой, невозможной при выполнении упражнений на суше. Поэтому если подвижность суставов уменьшилась, в воде восстановить легкость и амплитуду движений гораздо проще, чем на суше.

Плавание благотворно влияет на вены, обеспечивает им расслабление и нормальную циркуляцию крови, что является отличным средством профилактики варикозной болезни. Кроме того, плавание увеличивает вентиляцию и жизненную емкость легких, которая с возрастом снижается практически у всех. Так что, если у вас есть возможность поплавать, постарайтесь ею воспользоваться.

- Но, чтобы получать от плавания только пользу, плавать надо правильно, - предупреждает тренер по плаванию владивостокского спорткомплекса «Гавань» Наталья ГВОЗДАРЕВА. - Так, как плавает большинство - с торчащей над водой головой, - не только не эффективно, но и вредно для здоровья. При таком неестественном положении пережимаются важные кровеносные сосуды, питающие мозг, перенапрягаются мышцы шеи и поясничного отдела позвоночника, что может привести к обострению остеохондроза.





КАК РЫБА В ВОДЕ

Как же научиться плавать правильно: чтоб не просто молотить конечностями, как ветряная мельница, либо неспешно перемещаться в воде, аккуратно сводя и разводя руки, а плыть легко, быстро и красиво, как это делают спортсмены?

Самоучителей по плаванию в электронном, бумажном и видео­формате сегодня существует великое множество. И все обещают научить плавать правильно, быстро и чуть ли не выходя из дому. Но, как показал личный опыт, лучше всего - заниматься в бассейне с опытным тренером, который не только научит правильной технике движений, правильному дыханию, но и поможет обрести уверенность в своих силах, исправит ошибки, неизбежные у начинающих пловцов.

Научиться плавать не поздно в любом возрасте. Среди учеников Натальи Гвоздаревой - и еще не сделавшие первых шагов по земле младенцы, и люди глубоко пенсионного возраста. Однако, по словам тренера, чем раньше это сделать, тем лучше. Ребенку научиться плавать проще, так как он еще не знает страха перед водой, взрослым - сложнее, хотя в этом случае все зависит от того, как человек настроится. Нужно просто отбросить все страхи и поставить перед собой четкую цель.

Чтобы побороть боязнь воды, необходимо усвоить и на практике проверить, что вода сама «держит» тело и дает ему уйти на дно.

- Утонуть человек не может в принципе, так как тело держится на плаву за счет воздуха в легких. Как правило, люди тонут, запаниковав и нахлебавшись воды, - поясняет Наталья Гвоздарева.

Сколько времени нужно, чтобы научиться плавать?

- Чтобы просто «положить» человека на воду, то есть чтобы он почувствовал, что может держаться в воде, в среднем нужно 3 месяца. Одновременно закладываются основы движения ногами - кроль на груди, кроль на спине и баттерфляй. Самым последним дается брасс, затем присоединяются движения руками, дыхание и координация движений рук и ног.

«СТИЛЬНОЕ» ПЛАВАНИЕ

Выделим четыре основных стиля плавания: кроль (вольный стиль), брасс, баттерфляй и плавание на спине. Каждый из них подходит для своих целей, но все они способствуют укреплению мышц спины и брюшного пресса: ведь пловцу, чтобы держатся в горизонтальном положении, необходим сильный пресс и сильная спина.

Плавание на спине считается едва ли не самым полезным для здоровья и особенно для здоровья спины. Врачи рекомендуют именно кроль на спине как идеальную физиотерапию для людей со сколиозом и другими заболеваниями позвоночника, но при этом обращают внимание, что нужно сохранять вытянутое и хорошо обтекаемое горизонтальное положение тела.

Не менее полезен для здоровья и брасс. 30 минут активного плавания брассом сжигает 360 калорий и вовлекает в процесс 70% мышц. Что же касается пользы для здоровья, то именно брасс в первую очередь активно используется в качестве оздоровительного плавания. Медики рекомендуют брасс всем, но тренеры в бассейнах - главным образом, людям без особой физической подготовки, которым не нужно перегружать мышцы.

В любом случае брасс поможет равномерно развить плечевой пояс, мышцы рук и ног (особенно хорошо подтягивает внутреннюю сторону бедра), улучшить фигуру, исправить осанку, сделать глубоким и правильным дыхание. Брасс прекрасно подходит для восстановления ахиллова сухожилия и укрепления мышц голени или разработки тазобедренных суставов.

Кроль - самый быстрый способ перемещения в воде, а потому и самый любимый спортсменами. Он дает большую нагрузку на руки и плечевой пояс, чем брасс, и сжигает больше всего калорий (570 ккал в час). Плавание кролем помогает сделать талию более тонкой и гибкой. Несомненна польза кроля для дыхательной и кровеносной системы. В то же время при серьезных проблемах с позвоночником кроль на груди, по мнению некоторых специалистов, может быть противопоказан.

А вот к баттерфляю у медиков отношение неоднозначное. Одни считают его удачным выбором при проблемах с позвоночником, другие, напротив, советуют остерегаться столь большой нагрузки и резких рывков. Впрочем, и врачи, и тренеры утверждают, что оптимальный вариант - комбинировать разные виды плавания.





ВОДНАЯ ГИМНАСТИКА

Аквафитнес (или аквааэробика) - отличный выход для тех, кто не умеет плавать, но все­таки рвется в воду, кому из­за избытка лишнего веса, варикозной болезни, проблем со спиной или с суставами закрыт вход в тренажерные залы.

- От простой аэробики водная гимнастика отличается значительно меньшей степенью нагрузки на организм. При этом занятия в воде гораздо эффективнее, чем на суше, так как водная среда способна усиливать эффект от работы мышц, - поясняет тренер Наталья Гвоздарева. - Занимаясь гимнастикой в бассейне, человеку приходится преодолевать силу выталкивания, а это нелегко. Поэтому аквааэробика позволяет увеличить мышечную силу, повысить выносливость и избавиться от лишних килограммов.

Одним словом, авааэробика - полный простор, никаких возрастных ограничений и никаких противопоказаний. Кроме того, заниматься в воде можно даже беременным.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ. "Журнал Здоровья".