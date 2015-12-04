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Сопки, воздух и вода. Центр реабилитации "Чистоводное" приглашает подлечиться и отдохнуть
Вода, да не простая, а минеральная с добавками слаборадиоактивного газа радона - основной лечебный фактор Центра реабилитации «Чистоводное», расположенного в окруженном живописными сопками одноименном селе Лазовского района. Если добавить сюда чистейший воздух, отдаленность от городской суеты и дивные ландшафты, то запас здоровья и бодрости будет обеспечен на год вперед, пишет "Журнал Здоровья".
Чистоводное издавна славится своими минеральными термальными источниками, обладающими целебными свойствами при лечении кожных заболеваний: экземы, псориаза, атипического дерматита, склеродермии и т.д. Минеральные ванны уменьшают зуд и шелушение кожи, купируют воспалительные процессы, улучшают кровообращение кожных тканей, что в итоге позволяет уменьшить дозу лекарственных препаратов, назначаемых хроническим больным.
Но благотворное действие слаборадоновая термальная вода оказывает не только на кожу. Ее используют и при лечении опорнодвигательного аппарата (остеохондроз, артрозы, артриты), неврологических и некоторых гинекологических заболеваний.
Минеральные ванны - не единственный вид лечения в «Чистоводном». Столь же активно здесь применяются и различные физиопроцедуры (лазеротерапия, магнитотерапия, электромассаж, светолечение, парафинолечение и т.д.), а также уникальный крем «Унна», который изготавливается на местной минеральной воде и, по отзывам пациентов, дает хороший эффект при лечении кожных заболеваний.
Ну а после всех лечебных процедур грех не воспользоваться таким мощным оздоровительным фактором, как ходьба. А походить в окрестностях Чистоводного есть где. И посмотреть на что - тоже. Живописные сопки, тисовая роща, горные речки, где, как утверждают заядлые рыбаки, неплохой клев. Неподалеку одно из чудес Приморья - Парк Драконов. Это скальный комплекс, влекущий сюда туристов своими каменными формами, напоминающими древних динозавров.
Еще один уникальный объект природы, который стоит увидеть, - Беневские водопады. Это красивейший каскад из 27 водопадов является самым крупным в России. Главный водопад обрушивается с высоты около 20 метров, а выше основного потока - целая плеяда водопадов поменьше.
«Чистоводное» рассчитано на прием 120 пациентов. Размещаются они в двух двухэтажных спальных корпусах в 2 и 4местных палатах с общим санузлом на несколько номеров на этаже. За дополнительную плату можно поселиться в палате повышенной комфортности. В холле каждого корпуса большой плазменный телевизор. Есть библиотека.
Питание трехразовое. Рацион, правда, больничный, но разнообразить его помогает поселковый магазин. Есть в селе и небольшой Дом культуры, в котором проводятся дискотеки.
При наличии направления лечение в Центре реабилитации «Чистоводное» бесплатное. Срок пребывания - 18 дней. Заезды - дважды в неделю.
Чтобы получить направление на лечение, следует обратиться к лечащему врачу того лечебного учреждения, в котором вы наблюдаетесь. Основанием для получения направления является наличие показаний и отсутствие противопоказаний.
Ирина СВЕТЛАНСКАЯ. "Журнал Здоровья".
Центр реабилитации «Чистоводное»:
692890, Приморский край, Лазовский район, с. Чистоводное, ул. Центральная, 15.
Тел. для справок: 8 (42377) 20625; 8 (423) 2360534.
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