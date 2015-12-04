Алкогольный удар. Чтобы не попасть в алкогольную зависимость, нужно соблюдать меру, рекомендуемую ВОЗ

Наверное, практически каждый, оглянувшись по сторонам, может заметить в своем ближнем окружении людей, у которых есть проблемы алкогольной зависимости: торопящийся поднять рюмку за встречу школьный друг, перебирающий на корпоративе коллега, вечно подвыпивший и, прямо скажем, не слишком приятный на вид сосед по дому…

Как заметить зарождающуюся проблему на самом старте и помочь тем, кто смотрит на жизнь сквозь очки, затуманенные алкоголем, как справиться с болезнью, когда ее признаки уже оставили печать на лице - об этом «Журнал Здоровья» побеседовал с главным наркологом Приморского края, заместителем главного врача по организационно­методической и консультативной работе Краевого наркологического диспансера Людмилой МИХАЛЕВОЙ.

- Людмила Дмитриевна, на что нужно обращать внимание, чтобы не попасть в зависимость от алкоголя?

- Каждый человек индивидуален, с только ему присущим изначальным уровнем здоровья и способностью реагировать на алкоголь. Не секрет, что есть люди и целые нации, у которых ферменты, способные разрушать алкоголь, в достаточном количестве не вырабатываются, и мы говорим, что они имеют биологическую предрасположенность к алкоголизму.

Есть также и генетическая предрасположенность к алкоголю, когда в головном мозге не формируется достаточное количество так называемых нейромедиаторов, что приводит к снижению настроения, апатии, депрессиям. А потребление алкоголя вызывает улучшение состояние: повышается тонус и уровень восприятия жизни. Зачастую такое улучшение состояния с помощью рюмки переходит в зависимость. Есть и другие категории населения, которых специалисты называют особо восприимчивыми к алкоголю, например, перенесшие травмы.

Поэтому, не зная особенности своего здоровья, уровень отношения к алкоголю в предшествующих поколениях, сложно предположить, как организм будет реагировать на алкоголь. Все это зачастую познается на личном, подчас негативном опыте и ценой собственного здоровья.

К сожалению, форма потребления алкоголя в нашей стране, я бы сказала, - злокачественна. Потому что очень мало людей знает безопасные нормы употребления алкоголя, определенные Всемирной организацией здравоохранения. Между тем в соответствии с рекомендациями ВОЗ, безвредным для употребления считается 10 граммов абсолютного алкоголя. Такое количество алкоголя содержится в 100 мл вина крепостью 12,5%, в банке пива 250 граммов крепостью 4,8%, в 30 граммах напитка крепостью 40%. В некоторых странах именно в таких дозах алкогольные напитки подают в кафе и ресторанах, там их называют «дринк», и это всем понятно.

Без видимого ущерба для здоровья, по мнению ВОЗ, безвредная суточная доза для женщин составляет 20 граммов сухого алкоголя, для мужчин - 40 граммов сухого алкоголя. В пересчете на напитки для женщин это - 200 мл сухого вина, для мужчин - 120 мл водки или иного крепкого напитка. Кроме того ВОЗ рекомендует и мужчинам и женщинам минимум 4 дня в неделю быть трезвым.

Но когда намечаются какие­то праздники, семейные события, которые мы отмечаем за столом, редко кто покупает спиртное в расчете на одного человека исходя из этих рекомендаций ВОЗ. Как правило, в повседневной жизни действуют совсем другие нормы - бутылка крепкого на мужчину и полбутылки вина на женщину. Происходит залповое употребление алкоголя, с многократным превышением безрисковых доз, что, конечно же, наносит здоровью большой вред , даже если речь о зависимости не идет.

- То есть профилактику нужно начинать, в том числе, и с культуры пития, которую в свое время очень сильно раскритиковали?

- Мы привыкли считать, что основные беды у нас от алкоголизма. Конечно, эти беды более наглядны, когда при запущенной форме алкоголизма человека увольняют с работы, он дебоширит в семье, не следит за собой и т.д. Мы боимся именно такого состояния. Но в Приморье, по нашим данным, до 2% взрослого населения края страдает зависимостью, которая, как правило, формируется постепенно и достаточно длительный срок. Между тем многие осложнения, спровоцированные алкоголем, такие как правонарушения несовершеннолетних, дорожно­транспортные происшествия и тому подобные факты, по большей части не связаны с алкоголизмом, а скорее все­таки с неумеренным потреблением горячительных напитков.

Поэтому, конечно, первые употребления юношей или девушкой алкоголя, да еще тогда, когда у неокрепшего организма возникает отравление, не должно оставаться незамеченными близкими людьми.

Кроме того, каждому нужно четко понимать, что большие дозы алкоголя - это в любом случае отравление, удар по организму, по головному мозгу. Эксперты ВОЗ говорят, что однократное превышение в 8­10 раз обозначенных минимальных доз увеличивает риск смерти и осложнений в 10 раз! Так что нужно бояться не столько формирования алкоголизма, потому что не у всех он развивается, сколько потребления больших доз с риском для здоровья и жизни.

И, действительно, стоит вновь и вновь говорить о культуре пития. Сегодня мы не можем уйти от наших традиций праздничного застолья и, пожалуй, не знаем другого такого универсального средства, которое бы улучшало общение, помогало снятию стресса и напряжения. В культуре многих народов слабоалкогольные напитки употребляются едва ли не ежедневно за обедом, но опять же - в тех самых безрисковых дозах.

- То есть вы не выступаете за полный отказ от алкоголя?

- Я выступаю за соблюдение норм, рекомендованных ВОЗ. Кроме того, всегда говорю своим пациентам: нельзя пить натощак, залпом, не спешите взять свою дозу…

Сейчас очень многие пытаются сохранить свое здоровье, следят за весом, стараются не употреблять вредные жиры и углеводы, изучают законы правильного питания, но и в отношении алкогольных напитков тоже нужно знать нормы и правила.

- Скажите, а дети и подростки, злоупотребляющие алкоголем, на учете в наркологическом диспансере есть?

- В последнее время их стало меньше, но есть и дети и подростки. Один подросток в этом году перенес алкогольный психоз. Но, как это ни странно, не всегда мы получаем адекватную реакцию на нашу заботу о подростках со стороны их родителей. Недавно, например, одна мама написала на наркодиспансер жалобу, поскольку ее 15­летнего сына поставили на профилактическое наблюдение.

Подросток распивал в сквере с ребятами крепкое пиво, его задержали сотрудники правоохранительных органов, составили на маму протокол, вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних, в которой работает и наш врач­нарколог. Она установила употребление алкоголя с вредными последствиями для здоровья и предложила подростку и маме прийти в кабинет профилактики. Но со стороны родителей это вызвало возмущение, хотя работа со специалистами мальчику, несомненно, пошла бы на пользу.

Иногда родители сами загоняют проблему вглубь, неадекватно оценивая своего ребенка, стесняясь огласки. Хотя сегодня в крае много различных психологических центров, частных психологов, кабинетов наркодиспансера, которые при первых звонках тревоги готовы оказать помощь. Согласитесь, что когда подросток с 2­литровой бутылкой пива «отдыхает» в сквере, это тревожный звонок, на который нужно обратить внимание!

- Людмила Дмитриевна, очень часто человек, которого окружающие воспринимают как алкоголика, сам себя таковым не считает и к врачам обращаться не хочет, как здесь быть?

- Не зря алкоголизм относится к психическим расстройствам поведения, потому что в это время отсутствует критика к своему состоянию, больные алкоголизмом убеждены, что пьют как все и не хотят лечиться. Как мотивировать их на лечение?

Можно завести дома календарь, где отмечать даты выпивки, чтобы близкий вам человек сам увидел те дни, когда он пришел домой чуть­чуть навеселе и в значительном опьянении. Это поможет ему составить реальную картину жизни. К работе по убеждению начать лечение можно подключить значимых для него людей, чьему мнению он доверяет. Но и в этом случае к общению надо подходить деликатно, избегая жестких оценок и диагнозов, чтобы не вызвать обиды. В моей медицинской практике такие беседы помогали мотивировать пациентов на лечение, в разных ситуациях это были друзья, знакомые, родственники, сослуживцы, вхожие в семью.

Хорошие результаты дают группы анонимных алкоголиков, куда, не представляясь, можно прийти и просто послушать, что говорят люди, попавшие в аналогичную ситуацию и справившиеся с бедой. Можно обратиться в центры здоровья, пытаясь решать проблему поэтапно. К сожалению, очень часто наркологической службой пугают, поэтому я предлагаю варианты промежуточные, которые, возможно, помогут принять решение о лечении. Важно, чтобы человек осознал, что он болен, потому что эффект лечения зависит от того, насколько он сам настроен бороться с недугом.

Одним словом, если есть проблема, то нужно прийти на консультацию, где подскажут разные пути, подходящие в каждом конкретном случае. И не стоит бояться диспансерного учета. Три года трезвости и далее - обычная жизнь, без каких бы то ни было последствий. Но надо понимать, что это будут годы упорной работы над собой, ведь помимо психологических сломов у наших пациентов сломан весь механизм обмена веществ, сформировались определенный стиль жизни и круг общения. Предстоит непростой путь возвращения к себе, и пройти его легче, конечно, с помощью специалистов, тем более что медицина с каждым годом предлагает новые методики и препараты. Например, для тех, у кого не очень выражена зависимость, появились программы так называемого контролируемого потребления алкоголя.

Ирина БАРАННИК. "Журнал Здоровья".