Среднее звено высокого уровня

Средних медицинских работников, подготовленных в КГБПОУ «Владивостокский базовый медицинский колледж», ждут в учреждениях здравоохранения Приморского края, пишет "Журнал Здоровья".

Владивостокский базовый медицинский колледж перешагнул 90­летний рубеж. За долгую историю здесь многое изменилось: система подготовки, программы, дисциплины, оборудование, да и студенты теперь совсем другие. Неизменным все эти годы остается главная цель образовательного учреждения - подготовка высококвалифицированных специалистов среднего медицинского звена - фельдшеров, медицинских сестер, акушеров, фармацевтов. Они, как и много лет назад, очень нужны учреждениям здравоохранения Приморья.

Сегодня в колледже ведется подготовка медицинских работников по нескольким основным специальностям. Это лечебное, сестринское, акушерское дело, лабораторная диагностика, профилактическая и ортопедическая стоматология, фармация, медицинский массаж. Есть отделение и для состоявшихся специалистов - повышения квалификации.

В этом году состоялся в своем роде уникальный выпуск специалистов по медицинскому массажу для лиц с ограниченными возможностями по зрению. Колледж имел такой опыт подготовки массажистов, которые «видят и врачуют руками», в 90­е годы прошлого века. Он дал хорошие результаты, поэтому решено было повторить, тем более что проект получил поддержку департамента здравоохранения Приморского края и краевого общества инвалидов по зрению.

Оправдывая статус базового, колледж осваивает и внедряет среди коллег отрасли новые методики преподавания, обобщает положительный опыт, ведет подготовку специалистов по основным базовым программам и осуществляет дополнительное образование для средних медицинских работников по 29 специальностям. Ежегодно более 300 специалистов, подготовленных в колледже, пополняют учреждения здравоохранения края.

Как рассказал "Журналу Здоровья» директор КГБПОУ «ВБМК» Владимир ВОЙНОВСКИЙ, в 2015 году году на все формы обучения во Владивостоке, филиалах в Артеме, Лесозаводске, Партизанске и Спасске­Дальнем зачислено на первый курс 767 студентов. Порадовал преподавателей и контингент абитуриентов - средний балл аттестата о среднем общем образовании на специальность лечебное дело - 4,2, на сестринское дело - 4,1 балла. Конкурс при зачислении на бюджетные места составил 4­5 человек на место.

Уже два года прием в медицинский колледж осуществляется по среднему баллу аттестата о среднем общем образовании, результаты ГИА и ЕГЭ не требуются. Эти условия стали хорошим стимулом для поступления в КГБПОУ «ВБМК» выпускников школ из различных городов и районов края, которые, получив образование, вполне осознанно возвращаются уже специалистами в родные места. Причем те, кто серьезно настроен на учебу, могут получить не только диплом, но и сертификат по избранной, а также по дополнительной специальности, дающий право выпускнику сразу приступать к работе в учреждении здравоохранения.

- Особенность учебного процесса в медицинском колледже состоит в том, что он, прежде всего, практикоориентированный, все теоретические занятия тесно связаны с практическими, в том числе непосредственно в учреждениях здравоохранения, - рассказывает Владимир Михайлович. - Причем в отличие от других учреждений и предприятий, принимающих на практику студентов не очень охотно, учреждения здравоохранения регулярно направляют в колледж заявки на практикантов, а потом внимательно и заинтересованно помогают им в освоении будущей профессии. Эта связка - мы даем знания, а клиники помогают студентам понять, как теория реализуется на практике, и самим отработать все манипуляции - дает положительные результаты. Так что многие выпускники уже знают, где им придется работать. Все это сказывается на мотивации к обучению, посещаемости и успеваемости.

По словам директора КГБПОУ «ВБМК», сегодня существенно модернизируется и сама система среднего медицинского образования, широко вводится симуляционное обучение.

- Одно дело, когда мы рассказываем и показываем учебный материал на таблицах и рисунках, как это было раньше. И совсем другое дело, когда наши студенты могут отработать навыки медицинских манипуляций своими руками на муляжах, - поясняет Владимир ВОЙНОВСКИЙ. - Профессиональные муляжи и фантомы, созданные в натуральную величину, позволяют отработать алгоритм сестринских манипуляций в терапии, хирургии, педиатрии, реанимационные мероприятия, мероприятия при оказании помощи при неотложных состояниях. В акушерстве с помощью такого оборудования студенты отрабатывают биомеханизм родов. Каждый имеет возможность своими руками проделать комплекс манипуляций, которыми непременно должны владеть фельдшер или медсестра, ведь есть определенный алгоритм - что, как, в какой последовательности выполнять.

Благодаря департаменту здравоохранения края КГБПОУ «ВБМК» получил помещение бывшей детской поликлиники на ул. Корнилова, где уже в следующем году будет создан симуляционный центр. Директор колледжа поделился планами, что именно здесь все студенты в обязательном порядке будут проходить полный цикл отработки манипуляций.

Кроме того, на базе этого центра будут совершенствовать и осваивать новые профессиональные компетенции средние медицинские работники учреждений здравоохранения Приморского края, каждый из них не реже одного раза в пять лет должен повышать свой профессиональный уровень. Это тем более необходимо сегодня, когда медицина активно развивается, осваивая новые и новые технологии. Ежегодно на этом отделении повышают профессиональный уровень 3­3,5 тыс. средних медицинских работников по различным специальностям.

Стремясь идти в ногу со временем, руководство колледжа активно использует в учебном процессе мультимедийное оборудование, обучающие программы. Сидя перед экраном персонального компьютера, студент в деталях, наглядно и поэтапно может изучить, скажем, методы обезболивания или уход за новорожденным, а потом ответить на вопросы теста. Не без гордости за свое образовательное учреждение директор колледжа заметил, что все кабинеты и классы здесь оборудованы мультимедийными системами и имеют выход в Интернет.

- Сейчас не только наши студенты, но и общество в целом больше интересуются электронными ресурсами, читают электронные книги, - говорит директор колледжа. - Мы предоставляем им эту возможность, формируя электронную библиотеку учебниками и специальной литературой. Каждый студент может получить любой интересующий его материал - программы, лекции, учебники.

Владимир Михайлович вывел свою формулу успешной работы: опыт и знания, помноженные на технологии, рождают успех. И она подтверждается конкретными результатами. Опыт и знания преподавателей колледжа, технологии, пришедшие в учебный процесс, позволяют образовательному учреждению сохранять высокий авторитет в профессиональном сообществе, свидетельством которого является востребованность выпускников КГБПОУ «ВБМК» учреждениями здравоохранения Приморского края.

Выпускников колледжа ждут сегодня и государственные, и частные клиники, а также многочисленные массажные и косметические салоны, переживающие в настоящее время бум развития. Все больше руководителей учреждений здравоохранения готовы оплачивать подготовку специалистов, так как успех той или иной клиники зависит не только от грамотных врачей, но и от того, насколько профессионально будут выполнены их назначения медицинскими работниками среднего звена. Каждый руководитель стремится, чтобы это были специалисты высокого уровня.

















Ирина БАРАННИК. "Журнал Здоровья".