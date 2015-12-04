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Правду о здоровье расскажут в центре. Центры здоровья помогают скорректировать образ жизни и избавиться от вредных привычек
Зачастую мы вспоминаем о здоровье, когда оно само напоминает нам о себе - одышкой, высоким давлением, болью в суставах… Благодаря же центрам здоровья есть возможность позаботиться о себе до появления всех этих проблем. Однако далеко не все знают, на какую помощь в них можно рассчитывать, пишет "Журнал Здоровья".
- Центры здоровья - это новое в медицинской практике не только в нашей стране, но и за рубежом, - говорит заведующая владивостокским центром здоровья для взрослых и детей Марина КОНДРАТЬЕВА. - Первые центры появились в России в 2010 году. Создавались они не для того, чтобы заменить собой поликлиники, а для пропаганды здорового образа жизни, ведь профилактика заболеваний менее затратна, чем их лечение. Если мы хотим снизить смертность от онкологических, сердечнососудистых заболеваний, сахарного диабета, которые суммарно составляют 75% причин смертности населения, без профилактических мер не обойтись. Среди них - повышение информированности населения о факторах риска и методах их снижения.
Если в поликлиники и больницы обращаются люди, у которых уже есть проблемы со здоровьем, то в центры - преимущественно те, кто не хочет иметь таких проблем в будущем. Но даже если заболевание уже есть, центры здоровья дают человеку возможность взглянуть на свою болезнь с другой стороны, скорректировать свой образ жизни, избавиться от вредных привычек. Ведь если человек добросовестно лечится с помощью лекарств, но при этом продолжает курить, ведет малоподвижный образ жизни и не думает избавляться от избыточного веса - эффективность лечебных мероприятий снижается в разы.
ДОСТУПНО КАЖДОМУ
В Приморье на сегодняшний день функционируют 10 центров здоровья: 7 взрослых и 3 детских. Они есть в Арсеньеве, Артеме, Владивостоке, Дальнереченске, Находке и Уссурийске.
Во Владивостоке центры здоровья расположены по следующим адресам:
- ул. Светланская, 131, тел. 2263811 (для взрослых и для детей),
- ул. Черемуховая, 11, тел. 2254666 (для взрослых).
Обратиться в центр здоровья может каждый, нужно лишь наличие паспорта и полиса обязательного медицинского страхования. Стоять в очереди не придется - на прием можно записаться заранее, все медицинские процедуры абсолютно бесплатны.
В регистратуре заведут медицинскую карту - и можно приступать к обследованию, на которое отводится 40 минут. Вся диагностика проводится исключительно при помощи экспрессметодов, а для более серьезных обследований есть диспансеризация, которую можно пройти в поликлинике.
Специалисты центров здоровья дают бесплатные консультации по сохранению и укреплению здоровья, а также рекомендации по отказу от вредных привычек, коррекции питания, двигательной активности, режиму сна, условиям труда, учебы и отдыха.
СЕРДЦЕ В ФОРМАТЕ 3D
Обследование проводится по восьми позициям: измерение роста и веса, артериального давления, уровня холестерина и глюкозы, объема легких, состояния сердца...
Для определения уровня холестерина во всех центрах здоровья применяются экспрессметодики: на тестполоску прибора медсестра наносит капельку крови пациента и в течение минуты выдает результат.
Работа сердца проверяется на кардиовизоре. И эта процедура не похожа на ту, к которой мы привыкли, делая электрокардиограмму в поликлинике. Пациенту не нужно раздеваться, а само обследование занимает всего несколько минут.
Работа кардиовизора основана на компьютерном расчете электромагнитного поля, возникающего при работе сердечной мышцы. Компьютерная программа выводит обработанную информацию на экран, и пациент может не только прочитать результаты диагностики, но и увидеть электронный «портрет» своего сердца в двух проекциях, где проблемные зоны окрашены различными цветами. Среднее время обследования не превышает 23 минут, включая время наложения электродов.
Для оценки сосудистой системы проводится автоматическое измерение систолического артериального давления и расчет плечелодыжечного индекса. Данный показатель позволяет оценить адекватность артериального кровотока в нижних конечностях. Изменение плечелодыжечного индекса может быть предвестником таких серьезных заболеваний, как инфаркт миокарда, инсульт.
Функцию внешнего дыхания проверяют с помощью специального прибора - спирометра, подключенного к компьютеру. Делается это так: на нос надевается специальный зажим, и вы с силой выдыхаете воздух в трубку, подсоединенную к прибору.
«Спирометрия - достаточно простой и информативный метод исследования функции внешнего дыхания, включающий в себя измерение объемных и скоростных показателей дыхания с целью выявления патологии легких, - поясняет Марина Кондратьева. - Основные параметры, получаемые при спирометрии - жизненная емкость легких, объем и скорость выдоха, на основании которых рассчитываются различные индексы».
Напоследок вас уложат на кушетку и подключат к биоимпедансметру - прибору для измерения соотношения жиров, воды и мышечной массы тела. А также определят суточную потребность в калориях и то, сколько вы потребляете на самом деле. Эту услугу часто предлагают фитнесклубы, однако, в отличие от центров здоровья, там она платная.
Помимо вышеперечисленного, в комплекс обследования в центре здоровья входит проверка зрения и глазного давления, осмотр стоматолога с проверкой состояния зубов и десен и дачей рекомендаций по гигиене полости рта.
В конце 40минутного приема (столько отведено на обследование одного человека) врач центра здоровья на основании результатов тестирования и обследования проводит оценку функциональных и адаптивных резервов организма обследуемого, определяет наиболее вероятные факторы риска и составляет индивидуальный план потздоровому образу жизни. Если же доктор найдет признаки какоголибо серьезного заболевания, то направит в лечебное учреждение к соответствующему врачуспециалисту для определения дальнейшей тактики его наблюдения и лечения.
Кстати, центр здоровья можно посетить повторно, чтобы получить дополнительную консультацию и провести коррекцию образа жизни, исходя из того, что уже достигнуто. Результаты обследования каждого пациента сохраняются, и при последующем визите в центр врач сможет сравнить данные - в какую сторону изменилось состояние человека.
В центрах здоровья для детей в комплекс обследования входит: измерение роста и веса, тестирование на аппаратнопрограммном комплексе для скринингоценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, определение функциональных и адаптивных резервов организма, определение уровня глюкозы в крови, оценка функций дыхательной системы и оценка состояния гигиены полости рта.
Как показал анализ деятельности детских центров здоровья, у половины ребятишек есть факторы риска развития сердечнососудистых и других хронических заболеваний в будущем.
ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ
В центрах здоровья можно не только пройти экспрессобследование, но и... поучиться. В так называемых школах, которые есть в каждом подобном учреждении, специалисты помогут бросить курить, похудеть, обучат держать под контролем гипертонию, противостоять стрессу и т.д.
Врачи проводят семинары и групповые занятия, на которых «ученики» делятся опытом и своими достижениями. Считается, что групповой характер занятий повышает мотивацию людей, потому что обмен мнением и личный пример другого человека не менее важны, чем советы врача.
Занятия в таких школах тоже совершенно бесплатны.
Ирина СВЕТЛАНСКАЯ. "Журнал Здоровья".
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