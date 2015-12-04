Правду о здоровье расскажут в центре. Центры здоровья помогают скорректировать образ жизни и избавиться от вредных привычек

Зачастую мы вспоминаем о здоровье, когда оно само напоминает нам о себе - одышкой, высоким давлением, болью в суставах… Благодаря же центрам здоровья есть возможность позаботиться о себе до появления всех этих проблем. Однако далеко не все знают, на какую помощь в них можно рассчитывать, пишет "Журнал Здоровья".

- Центры здоровья - это новое в медицинской практике не только в нашей стране, но и за рубежом, - говорит заведующая владивостокским центром здоровья для взрослых и детей Марина КОНДРАТЬЕВА. - Первые центры появились в России в 2010 году. Создавались они не для того, чтобы заменить собой поликлиники, а для пропаганды здорового образа жизни, ведь профилактика заболеваний менее затратна, чем их лечение. Если мы хотим снизить смертность от онкологических, сердечно­сосудистых заболеваний, сахарного диабета, которые суммарно составляют 75% причин смертности населения, без профилактических мер не обойтись. Среди них - повышение информированности населения о факторах риска и методах их снижения.

Если в поликлиники и больницы обращаются люди, у которых уже есть проблемы со здоровьем, то в центры - преимущественно те, кто не хочет иметь таких проблем в будущем. Но даже если заболевание уже есть, центры здоровья дают человеку возможность взглянуть на свою болезнь с другой стороны, скорректировать свой образ жизни, избавиться от вредных привычек. Ведь если человек добросовестно лечится с помощью лекарств, но при этом продолжает курить, ведет малоподвижный образ жизни и не думает избавляться от избыточного веса - эффективность лечебных мероприятий снижается в разы.





ДОСТУПНО КАЖДОМУ

В Приморье на сегодняшний день функционируют 10 центров здоровья: 7 взрослых и 3 детских. Они есть в Арсеньеве, Артеме, Владивостоке, Дальнереченске, Находке и Уссурийске.

Во Владивостоке центры здоровья расположены по следующим адресам:

- ул. Светланская, 131, тел. 226­38­11 (для взрослых и для детей),

- ул. Черемуховая, 11, тел. 225­46­66 (для взрослых).

Обратиться в центр здоровья может каждый, нужно лишь наличие паспорта и полиса обязательного медицинского страхования. Стоять в очереди не придется - на прием можно записаться заранее, все медицинские процедуры абсолютно бесплатны.

В регистратуре заведут медицинскую карту - и можно приступать к обследованию, на которое отводится 40 минут. Вся диагностика проводится исключительно при помощи экспресс­методов, а для более серьезных обследований есть диспансеризация, которую можно пройти в поликлинике.

Специалисты центров здоровья дают бесплатные консультации по сохранению и укреплению здоровья, а также рекомендации по отказу от вредных привычек, коррекции питания, двигательной активности, режиму сна, условиям труда, учебы и отдыха.













СЕРДЦЕ В ФОРМАТЕ 3D

Обследование проводится по восьми позициям: измерение роста и веса, артериального давления, уровня холестерина и глюкозы, объема легких, состояния сердца...

Для определения уровня холестерина во всех центрах здоровья применяются экспресс­методики: на тест­полоску прибора медсестра наносит капельку крови пациента и в течение минуты выдает результат.

Работа сердца проверяется на кардиовизоре. И эта процедура не похожа на ту, к которой мы привыкли, делая электрокардиограмму в поликлинике. Пациенту не нужно раздеваться, а само обследование занимает всего несколько минут.

Работа кардиовизора основана на компьютерном расчете электромагнитного поля, возникающего при работе сердечной мышцы. Компьютерная программа выводит обработанную информацию на экран, и пациент может не только прочитать результаты диагностики, но и увидеть электронный «портрет» своего сердца в двух проекциях, где проблемные зоны окрашены различными цветами. Среднее время обследования не превышает 2­3 минут, включая время наложения электродов.

Для оценки сосудистой системы проводится автоматическое измерение систолического артериального давления и расчет плече­лодыжечного индекса. Данный показатель позволяет оценить адекватность артериального кровотока в нижних конечностях. Изменение плече­лодыжечного индекса может быть предвестником таких серьезных заболеваний, как инфаркт миокарда, инсульт.

Функцию внешнего дыхания проверяют с помощью специального прибора - спирометра, подключенного к компьютеру. Делается это так: на нос надевается специальный зажим, и вы с силой выдыхаете воздух в трубку, подсоединенную к прибору.

«Спирометрия - достаточно простой и информативный метод исследования функции внешнего дыхания, включающий в себя измерение объемных и скоростных показателей дыхания с целью выявления патологии легких, - поясняет Марина Кондратьева. - Основные параметры, получаемые при спирометрии - жизненная емкость легких, объем и скорость выдоха, на основании которых рассчитываются различные индексы».

Напоследок вас уложат на кушетку и подключат к биоимпедансметру - прибору для измерения соотношения жиров, воды и мышечной массы тела. А также определят суточную потребность в калориях и то, сколько вы потребляете на самом деле. Эту услугу часто предлагают фитнес­клубы, однако, в отличие от центров здоровья, там она платная.

Помимо вышеперечисленного, в комплекс обследования в центре здоровья входит проверка зрения и глазного давления, осмотр стоматолога с проверкой состояния зубов и десен и дачей рекомендаций по гигиене полости рта.

В конце 40­минутного приема (столько отведено на обследование одного человека) врач центра здоровья на основании результатов тестирования и обследования проводит оценку функциональных и адаптивных резервов организма обследуемого, определяет наиболее вероятные факторы риска и составляет индивидуальный план потздоровому образу жизни. Если же доктор найдет признаки какого­либо серьезного заболевания, то направит в лечебное учреждение к соответствующему врачу­специалисту для определения дальнейшей тактики его наблюдения и лечения.

Кстати, центр здоровья можно посетить повторно, чтобы получить дополнительную консультацию и провести коррекцию образа жизни, исходя из того, что уже достигнуто. Результаты обследования каждого пациента сохраняются, и при последующем визите в центр врач сможет сравнить данные - в какую сторону изменилось состояние человека.

В центрах здоровья для детей в комплекс обследования входит: измерение роста и веса, тестирование на аппаратно­программном комплексе для скрининг­оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, определение функциональных и адаптивных резервов организма, определение уровня глюкозы в крови, оценка функций дыхательной системы и оценка состояния гигиены полости рта.

Как показал анализ деятельности детских центров здоровья, у половины ребятишек есть факторы риска развития сердечно­сосудистых и других хронических заболеваний в будущем.

ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ

В центрах здоровья можно не только пройти экспресс­обследование, но и... поучиться. В так называемых школах, которые есть в каждом подобном учреждении, специалисты помогут бросить курить, похудеть, обучат держать под контролем гипертонию, противостоять стрессу и т.д.

Врачи проводят семинары и групповые занятия, на которых «ученики» делятся опытом и своими достижениями. Считается, что групповой характер занятий повышает мотивацию людей, потому что обмен мнением и личный пример другого человека не менее важны, чем советы врача.

Занятия в таких школах тоже совершенно бесплатны.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ. "Журнал Здоровья".