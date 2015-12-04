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Более 12 тысяч приморцев почувствовали "Заботу"
Более 12 тысяч человек уже побывали на приеме и получили консультацию врачей автопоезда «Забота» в Приморском крае, пишет "Журнал Здоровья".
Как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, в период с июля по ноябрь 2015 года передвижная поликлиника на колесах посетила восемь муниципальных и городских округов Приморья.
Отметим, что только в первую рабочую командировку врачи осмотрели 7226 человек, а это более 5% всех жителей населенных пунктов, где побывал автопоезд. Причем у более 2,5 тысяч человек были выявлены патологии. Вторая командировка у врачей не менее эффективна - осмотрено 2 816 жителей сел Уссурийского городского округа и 1 892 человека из Спасского района. Запланировано, что до конца года автопоезд «Забота» посетит несколько десятков сел Хасанского, Лазовского и Шкотовского районов Приморья.
Всю медицинскую помощь жители получают совершенно бесплатно в рамках полиса ОМС. Для каждой территории организаторы заранее уточнили потребность в конкретных специалистах. Люди информированы о прибытии автопоезда «Забота». На каждой территории сформирована предварительная запись. Это делается для того, чтобы местные врачи смогли подготовить для специалистов мобильной поликлиники амбулаторные карты пациентов.
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