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В Партизанске отремонтировали детскую больницу и поликлинику
Капитальный ремонт сразу двух учреждений здравоохранения - детской больницы и детской поликлиники завершается в Партизанске, пишет "Журнал Здоровья".
Как сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин, масштабные ремонтные работы ведутся на территории по поручению губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО по итогам Большого проезда.
К ремонтным работам в зданиях, где располагаются детская больница и поликлиника, приступили в середине июля. За это время в поликлинике выполнен ремонт кровли, фасада, крыши, отремонтированы коридор и кабинеты второго этажа. Сделан пандус у центрального входа и лестница.
Большая часть ремонтных работ выполнена и в здании больницы - здесь полностью отремонтирован второй этаж. Сейчас строители трудятся на цокольном этаже стационара, где будут располагаться кухня и прачечная. Ведутся работы по ремонту фасада и крыльца с пандусами.
«Нашему зданию более 80 лет, последний ремонт был более 10 лет назад. Мы очень рады, что больница обновляется, - поделилась главный врач Ольга КАПУСТИНА. - Завершающими работами станет установка нового ограждения территории и ее благоустройство - здесь появится детская площадка». Сроки сдачи объекта в Партизанске 10 декабря.
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Ремонт не закончен это ложь.