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Аппараты для медицинской реабилитации приморцам доставляют на дом
В «Санаторий на дому» Приморского центра социального обслуживания населения с начала года обратилось более 500 человек. Здесь они смогли взять на прокат медицинские аппараты для восстановления здоровья в домашних условиях, пишет "Журнал Здоровья".
Как сообщили в департаменте труда и социального обслуживания населения, такую социальную услугу центр предложил жителям краевого центра в 2013 году. За символическую плату здесь можно взять на временное пользование дыхательные тренажеры, аппараты для физиолечения, магнитотерапии, ингаляций. Кроме того, предлагаются технические средства реабилитации: коляски, трости, костыли, ходунки.
В этом году социальная услуга стала доступной в других муниципальных образованиях края. «Санатории на дому» появились почти во всех филиалах центра. Чаще всего за аппаратами и средствами реабилитации обращаются граждане, которым приходиться ухаживать за тяжело больными родственниками. Современное физиотерапевтическое оборудование - это помощь в ускоренном восстановлении после болезней, травм, профилактика хронических заболеваний, уменьшение риска послеоперационных осложнений. Для удобства пациентов специалисты доставляют аппараты на дом.
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