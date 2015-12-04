Завершается оздоровительная кампания школьников

65 школьников из семей, стоящих на учете в органах соцзащиты, приглашены на отдых в санаторий «Сахарный ключ». Почти месяц дети с ослабленным здоровьем будут находиться под строгим врачебным контролем: кроме оздоровительных мероприятий предусмотрены закаливающие процедуры, занятия физкультурой, полноценное сбалансированное 6­разовое питание, пишет "Журнал Здоровья".

Это завершающая санаторно­курортная смена в этом году. На осенний период были приобретены более 400 путевок для часто болеющих подростков в санатории «Сахарный ключ», «Седанка» и «Родник» в Черниговском районе. Как сообщили в департаменте труда и социального развития, всего в этом году в пригородных лагерях, специальных сменах на базе социально­реабилитационных центров отдохнули и поправили здоровье более восьми тысяч подопечных соцзащиты.

Основной пик кампании традиционно пришелся на летние каникулы, но краткосрочные оздоровительные смены были организованы и в осеннее время. В эти дни в социально­реабилитационных центрах Приморья побывали около трехсот маленьких приморцев, нуждающихся в государственной поддержке.

"Журнал Здоровья".