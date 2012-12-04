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В Приморье появился аптечный пункт "на колесах"
04 Декабря 2012, 16:43 | Приморье
В поселке Хасан появился аптечный пункт «на колесах». В лекарственной автолавке работают представители аптеки, действующей в Краскино.
Таким образом удается решать проблему лекарственного обеспечения малонаселенных пунктов, где бизнес отказывается открывать аптечные пункты по причине неокупаемости, сообщил председатель думы Хасанского муниципального района Сергей ОВЧИННИКОВ.
"Золотой Рог".
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