Спасибо вам, люди в белых халатах!

В редакцию «Журнала Здоровья» пришло письмо от Светланы ГРИШКОВОЙ, жительницы Владивостока, со словами благодарности в адрес приморских врачей.

«Так уж повелось, что в последнее время отечественную медицину принято больше ругать, чем хвалить. Мне как раз хочется от всей души поблагодарить врачей Отделенческой клинической больницы станции Владивосток ОАО «РЖД», которые провели сложнейшую операцию, вернули мне здоровье, сохранив при этом качество жизни. И поверьте, таких врачей немало. Низкий им поклон.

Особые слова благодарности хочется сказать заведующей гинекологическим отделением больницы Наталье Георгиевне Глаз, которая успешно провела операцию, врачам акушерам-гинекологам других медицинских учреждений Людмиле Фёдоровне Колобовой, Светлане Евельевне Диктович (женская консультация ПКПЦ, главный врач Долгополова Надежда Николаевна), профессору Приморского краевого перинатального центра Ирине Лаврентьевне Ульяновой за высокопрофессиональную консультацию.





Наталья Глаз, заведующая гинекологическим отделением больницы.

Меня поразила и восхитила слаженная работа всего медицинского персонала гинекологического отделения больницы. Врачи, медсёстры, санитарочки – все они не только настоящие профессионалы своего дела, при этом отзывчивые, доброжелательные люди. Выражаю огромную благодарность главному врачу больницы станции Владивосток ОАО «РЖД» Петру Даниловичу Нидзельскому, врачу Елене Александровне Бобровниковой, медсёстрам Ирине Константиновой, Анжелике Ардашевой, Наталье Летвиненко.

Елена Бобровникова, Ирина Константинова, Наталья Глаз (слева направо).

Фото Александра Гурко.

"Журнал здоровья".