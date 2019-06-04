Смертельный экзамен по "химии"

Желающие познакомиться с запрещенными психоактивными веществами в любом случае проиграют

Заместитель главного врача ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер», врач высшей квалификационной категории и кандидат медицинских наук Наталья МАКСИМЕНКО рассказала газете «Золотой Рог» об опасностях, которые таят в себе запрещенные вещества нового поколения, особенностях реабилитации наркозависимых и разнице между западными и российскими методами лечения.

Наталья Максименко закончила лечебный факультет ВГМИ (ТГМУ). Далее училась в интернатуре по специальности психиатрия. Работала врачом-психиатром в психиатрической больнице, ассистентом на кафедре психиатрии родного института. Затем получила приглашение на должность заместителя главного врача по лечебной работе в ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер». На этой должности Наталья Николаевна работает уже 26 лет и совмещает преподавание специальности «психиатрия-наркология» в ТГМУ на кафедре психиатрии и неврологии».

- Наталья Николаевна, сейчас на рынок вышли новые запрещенные препараты. Какую опасность они несут?

- Шесть лет назад стали появляться первые случаи обращения наркологических пациентов, которые, по их словам, принимают такие вещества, как «скорости», «миксы», «спайсы», «конструктор лего», «химия», «лёд», «порошок», «кристаллы». За этими названиями скрывались серьезные запрещенные психоактивные вещества - синтетические стимуляторы центральной нервной системы. Процент употребления этих веществ за последние годы сильно вырос. Мы также обнаружили, что сначала эти вещества преимущественно употребляла молодежь в возрастной группе от 18 до 30 лет. Сейчас возрастная группа расширилась до 50 лет, из которых 2/3 составляют мужчины и 1/3 - женщины.

Кто их принимает? Первая группа - люди, которые никогда не употребляли и соблазнились в компании с другими сверстниками. Вторая группа - люди с зависимостью, ранее уже знакомые с запрещенными веществами, которые переходят на новые психоактивные вещества, более доступные и не зависящие от сезонности. К ним же относятся лица, вернувшиеся из мест лишения свободы и возобновившие употребление наркотиков из новых для них групп. Нередко практикуется чередование приемов наркотиков и алкоголя. Для чего их употребляют? Чтобы изменить свое сознание, восприятие окружающего, получить эйфорию. Человечество как бы ставит живой эксперимент на своем здоровье.

- Как меняется количество наркозависимых граждан в Приморье?

- В целом, количество наркозависимых по краю становится меньше. Надо понимать, что статистически зарегистрированными становятся те, кто попал в поле зрения специалистов. Человек попадает в статистику тогда, когда его контроль над собой снизился. Может, он был нетрезвый за рулем или странно вел себя в общественном месте.

Часто психиатры-наркологи наблюдают случаи, когда люди в ответ на токсическое действие запрещенных веществ переносят интоксикационные психозы с психомоторным возбуждением, угрозой причинить вред себе, своим близким родственникам, посторонним окружающим. В таких случаях больной «видит» несуществующих людей, зверей, устрашающие образы, слышит их «голоса», которые ему угрожают и преследуют. Он пытается спасти свою жизнь, прибегая к опасному бегству, прыжкам с высоты. Эти проявления болезненно измененной психики проходят, как только пациенту оказывают медицинскую помощь. Он возвращается в адекватное состояние за несколько дней и снова оказывается во власти патологического влечения к наркотику. Круг замкнулся. У наркозависимого могут еще не пройти полученные во время наркотического психоза травмы, но возникает столь мощное компульсивное влечение, что он приходит к врачу с требованием выписать домой. Этим новые синтетические наркотики очень опасны, ведь риск психогенного воздействия на головной мозг выше, чем у других психоактивных веществ. Наркозависимый не осознает, что ему необходимо длительно лечиться. Замотивировать такого человека на лечение и реабилитацию очень сложно.

- Как проходит лечение от наркотической зависимости?

- Лечение от зависимости должно осуществляться не менее трех месяцев, в некоторых случаях требуется реабилитация на протяжении года. Сначала идет детоксикация несколько дней, и только потом начинается комплексное лечение: медикаментозное и психотерапевтическое. Опыт специалистов показывает, что лица с зависимостью от стимуляторов с большим трудом удерживаются на лечебно-реабилитационных программах. Их эмоционально-неустойчивый разум затмевает драйв, погоня за веществом. Психотерапевтическая работа с ними - сложная. С пациентами в реабилитационных отделениях круглосуточно находятся консультанты на должности социального работника, как правило, из бывших наркозависимых с длительной ремиссией. Они вместе с другими специалистами сопровождают больных на протяжении всего процесса лечения и очень помогают врачам. Мы очень ценим их работу и вклад в лечебный процесс.

Тем наркологическим больным, кто от лечения категорически отказывается, мы советуем обращаться в группы анонимных наркоманов. И тут мы снова видим проблему. Если лица с другими химическими зависимостями активно приходят в анонимные группы алкоголиков и наркоманов, то больные с зависимостью от синтетических веществ практически никуда не идут. Им кажется, что они не больны, и у них в жизни все прекрасно.

Лучше всего лечение проходит в условиях круглосуточного стационара, когда команда специалистов и пациенты поддерживают друг друга. Хуже они лечатся в амбулаторных условиях, когда после занятий у врача и психолога они возвращаются в привычную среду с провоцирующими моментами.

В наркологическом диспансере два отделения медицинской реабилитации во Владивостоке и одно в Находке работают в режиме открытого типа. Удержать пациентов с зависимостью от синтетических наркотиков в них очень сложно. Помогает слаженная работа команды специалистов во главе с врачом наркологом, состоящая из клинических психологов, специалистов по социальной работе, социальных работников - консультантов.

- Как часто происходит рецидив у наркозависимых?

- Это индивидуально. После лечения наркозависимые могут несколько лет находиться в трезвости. Есть случаи, когда люди находятся в трезвости 15-18 лет. Лечебные программы направлены на обучение удержанию в трезвости. Когда у больного наступают определенные признаки и болезненные проявления, сразу же идите к врачу. Если не можете обратиться к специалисту, то позвоните тому, кто находится в трезвости. Они крепко держатся друг за друга и создают безопасное пространство. Когда рядом будет искушение, можно позвонить такому товарищу и услышать поддержку.

Иногда случается такое, что люди проходят курс лечения на протяжении нескольких месяцев, а через неделю снова начинают употреблять запрещенные препараты. Это говорит о том, как трудно контролировать сформированную зависимость.

- В чем разница между западными и российскими подходами к лечению наркозависимых?

- Наши специалисты обучались не только в России, но и за рубежом. Мне удалось увидеть модель лечения наркозависимых в Италии, Польше, Германии и США. Это были очень интересные подходы, которые заслуживали применения в нашей практике. Поэтому сейчас в нашем учреждении используется симбиоз из лучших зарубежных и российских практик в лечении наркозависимых, интеграции их в общество, поддержке в трезвости. Разница между нашими и западными моделями в том, что у нас на законодательном уровне не принята заместительная терапия для наркозависимых, употребляющих опиаты. Эту программу я смотрела в Германии. Там назначают метадон по медицинским и социальным показаниям с целью сокращения количества преступлений тем асоциальным наркоманам, которые находятся в конечной стадии зависимости и имеют тяжелые поражения внутренних органов. Психотерапевтические методы в таких случаях малоэффективны из-за глубокого повреждения головного мозга. Как правило, эти наркозависимые не имеют дома и работы.

Еще одно отличие в том, что за рубежом, если человек задерживался в состоянии алкогольного опьянения при совершении административного правонарушения, ему вменяют пройти обязательные психологические профилактические программы. Такую программу мы тоже проводим, но на добровольной основе. А при совершении уголовных правонарушений, связанных с оборотом наркотиков, суды в России активно назначают прохождение такими лицами диагностики, лечения, реабилитации и профилактики у врача психиатра-нарколога.

- Расскажите про стадии зависимости. Думаю, нашим читателям будет интересно.

- Существуют три стадии зависимости. Первая называется «начальная». Она длится около полугода у наркозависимых, потребляющих синтетику. Вторая стадия - «развернутая», третья - «конечная». Жестких границ между стадиями нет, имеются переходные варианты, когда какие-то признаки третьей стадии появляются уже во второй. В третьей стадии зависимость уже не регулируется. Например, у нас пациент в третьей стадии зависимости пытался безуспешно лечиться более 10 раз. Таким больным показано лечение и реабилитация в отделениях закрытого типа. В Приморье такую реабилитацию проводят в наркологических отделениях на базе психиатрических больниц гг. Спасск-Дальний, Уссурийск.

Наркотические вещества поражают практически все внутренние органы в организме человека: центральную и периферическую нервную, сердечно-сосудистую, выделительную, репродуктивную, гуморальную и другие системы. На второй стадии происходят изменения психики. Часто, в измененном сознании, пациенты заражаются гепатитом, ВИЧ инфекцией, заболеваниями, передающимися половым путем. Часто снижается иммунитет. Это целый «букет» хронических болезней у молодых ребят, которые находятся в детородном возрасте.

- В Приморском крае есть государственные программы для реабилитации наркозависимых?

- Мы сейчас и говорим про такие лечебные программы в рамках государственных гарантий «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы в государственном бюджетном учреждение здравоохранения «Краевой наркологический диспансер» с филиалами в городах Артем и Находка. Программы лечения, реабилитации финансируются краевой администрацией и бесплатны для пациентов. В круглосуточном стационаре пациентам предоставляется диагностика, лечение, реабилитация, содержание с проживанием, трехразовым питанием и соцподдержкой.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Какие перспективы в реабилитации наркозависимых в Приморье?

- Государственные учреждения здравоохранения в городах Приморья плотно занимаются реабилитацией наркологических больных. Это основное направление, которое и дальше будет развиваться и совершенствоваться. Мы постоянно ищем новые психотерапевтические методы работы с наркозависимыми. Нам важно, чтобы пациенты могли закрепиться в жизни. К нам приезжают специалисты из других городов на рабочее прикомандирование, чтобы получить бесценный опыт и обучиться. На практике в отделениях изучают методы работы, непосредственно сами участвуют в программах.

На фото: Заместитель главного врача ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер», врач высшей квалификационной категории и кандидат медицинских наук Наталья Максименко: «Каждый раз, потребляя непонятное химическое вещество кустарного производства, человек рискует своим здоровьем и жизнью. Что с ним произойдет после приема - неизвестно. Но он идет на такой риск, потому что запрещенное вещество стало главным в жизни…».

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