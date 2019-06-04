Здоровье made in Primorye

Медицина в крае выходит на новый уровень, благодаря, в том числе, и лучшим мировым практикам

Начиная с 2013 года, в Приморский край активно заходят иностранные инвесторы из сферы медицины. До этого тысячи приморцев каждый год искали возможность поправить свое здоровье по «мировым стандартам» исключительно за рубежом.

Так, в 2013 году во Владивостоке открылась первая больница европейского класса «Фальк» (Дания) - ООО «Фальк Медикал Владивосток». Как отмечает руководство больницы, одна из ее задач - лечить приморцев по европейским стандартам и предоставлять пациентам уровень сервиса не хуже, чем в клиниках Кореи и Сингапура.

В июне того же года было открыто первое совместное российско-японское медицинское предприятие – медицинский центр «Хокуто». Главная концепция центра - обнаружить заболевание до появления симптомов, проводить лечение на самом раннем этапе и предотвратить осложнения. «Мы открыли здесь диагностический центр с целью пропаганды профилактической медицины, это важнейшее направление, позволяющее предупредить серьезные заболевания. Мы хотим, чтобы Россия стала страной долгожителей. Мы объединяем опыт двух крупных компаний для того, чтобы реализовать совместный проект в Свободном порту Владивосток», - подчеркнул представитель компании Ошима МАСАО. В мае 2018 года компания «Хокуто» в статусе резидента СПВ открыла реабилитационный центр. В нем врачи специализируются на эндопротезировании, ударно-волновой терапии, лечении травм и заболеваний позвоночника. Важными направлениями в работе центра являются реабилитация больных после инсультов и замедление прогрессирования болезни Паркинсона с помощью системной физической реабилитации. Все специалисты центра прошли стажировку в госпитале «Хокуто» в Японии в январе-феврале 2018 года. С целью поддержания эффективности реабилитационного процесса в центре постоянно присутствуют консультанты-реабилитологи из Японии.

Столичный статус обязывает

«Приморский край и Владивосток очень привлекательны для инвесторов, - отмечает директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО. - Это связано с тем, что Владивосток в декабре получил статус столицы Дальнего Востока. В ближайшее время мы будем наблюдать подъем экономики. Это будет прекрасный момент для инвестиций, строительства и открытия новых объектов. Департамент здравоохранения может констатировать, что частные компании довольно активно заходят на наш рынок. Одним из самых грандиозных проектов будет создание медицинских кластеров с привлечением иностранных компаний на Русском острове. Возможно, это будет проект в чем-то аналогичный «Сколково».

Мы рады, что являемся привлекательным для инвесторов регионом. Но, важно помнить, что сфера здравоохранения – социально ответственная отрасль. Когда открываются частная поликлиника или аптека, они должны понимать, что несут эту ответственность. Если рассматривать лекарственные препараты или медицинские услуги как товар, то их главное отличие от остальных в том, что пациент самостоятельно вряд ли сможет их выбрать. Ему нужна консультация. В качестве профилактики мы должны следить за тем, чтобы не было навязывания каких-то услуг».

В начале апреля Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта организовало бизнес-миссию руководства одной из китайских фармкомпаний в регионы Дальнего Востока. Представители посещали потенциальные площадки для строительства, встречались с краевыми правительствами, ресурсоснабжающими компаниями и регуляторами. Компания планирует реализовать на Дальнем Востоке проект по строительству современного завода по производству антибиотиков. Предполагается комплексное строительство систем очистных сооружений в соответствии с требованиями и нормами РФ, систем контроля качества, систем хранения и транспортировки. Завод позволит создать высокотехнологичные рабочие места и развить фармацевтические компетенции на Дальнем Востоке. Предприятие станет гарантированным покупателем большого объема сырья – кукурузного крахмала, соевого масла, глюкозы. Данное производство будет катализировать развитие сельского хозяйства, запуская новые проекты в отрасли, а также проекты по переработке сельскохозпродукции.

Агентство привлекло инвестора, выбрало несколько потенциальных площадок в соответствии с требованиями к строительству завода совместно с регионами ДФО, подготовило детальные ответы на вопросы инвестора. Переговоры и работа с инвестором идут с февраля 2017 года. Это важный проект для Дальнего Востока, который может стать первым заводом по производству фармсубстанций. Проект направлен на импортозамещение и способствует реализации стратегии «Фарма-2020». Сейчас проработана большая часть технических вопросов, идет поиск площадки под производство.

На подходе японский томограф…

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта также сообщает, что в марте экспертам администрации Приморского края концепцию проекта строительства японского ПЭТ-центра во Владивостоке представил директор японской медицинской корпорации «Хокуто» Нисида Такао. Координатором проекта намерена выступить японская медицинская корпорация Хокуто. Консультантом проекта выступает японская компания PJL Inc.

«Позитронно-эмиссионная томография с компьютерной томографией или сокращенно ПЭТ-КТ является общепринятым стандартом при диагностике большинства онкологических заболеваний, - объяснила директор по проектам в области медицины Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Эльвира НУРГАЛИЕВА. - С помощью сверхчувствительной аппаратуры можно уточнить на ранней стадии данные об опухолях, локализующихся в молочных железах, кишечнике, желудке, легком, тканях шеи и головы, простате, поджелудочной железе и других органах. В центре планируется установить новейшее медицинское оборудование и предоставлять пациентам такое же качественное и детальное медицинское обслуживание, как в Японии».

…и корейский опыт

Одним из важных направлений госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы является привлечение новых кадров. На базе Дальневосточного федерального университета будут запущены совместные дополнительные образовательные российско-корейские программы в области медицины. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 20 марта было подписано ДВФУ, Massachusetts Institute of Innovation Asia Inc. (MII Asia) и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В рамках соглашения будут реализованы совместные дополнительные образовательные программы в области общественного здоровья и медицины, также планируется создание Академического департамента стоматологии и стоматологической клиники на базе ДВФУ, где смогут обучаться до 50 студентов, половина из которых - россияне.

Обучение планируется осуществлять на английском языке, с выдачей двойного диплома ДВФУ и MII Asia. Большая часть преподавательского состава будет состоять из преподавателей университетов Республики Корея. Также будут приглашены российские преподаватели. На базе медицинского центра ДВФУ планируется создать корейскую стоматологическую клинику, в которой смогут работать после обучения выпускники стоматологического факультета. Корейская сторона будет участвовать в проекте как интеллектуальный и финансовый партнер.

Южнокорейские партнеры занимаются передачей опыта не только студентам, но и практикующим врачам. 19 апреля специалисты южнокорейской клиники «АСАН» провели мастер-класс по проведению лапароскопических и эндоскопических операций для российских коллег из Спасской городской больницы. «Наше сотрудничество с корейскими коллегами длится уже около пяти лет. Взаимодействие проходит в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного департаментом здравоохранения и институтом развития индустрии здравоохранения Республики Корея», – сообщила главный врач медучреждения Светлана ЗАБУДСКАЯ.

КСТАТИ

Инновации от медицины будут создаваться во Владивостоке

В Дальневосточном федеральном университете не так давно прошло обсуждение российско-корейского сотрудничества по реализации совместных образовательных программ и научно-технологических проектов в области медицины и биотехнологий. На мероприятии обсуждалось развитие биотехнологической и фармацевтической промышленности в мире, биотехнологические и медицинские инновации.

Была представлена корейская программа TIPS, поддерживающая инновационные стартапы и формирующая околоуниверситетскую инновационную среду. С докладами выступили профессор стоматологии Сеульского национального университета КИМ Хун Юнг, профессор Корейского института передовых технологий ПАРК Сун Пил, генеральный директор Actnerlab ЧУ Нуньжи, управляющий директор Массачусетской биомедицинской лаборатории доктор ВУ Юнг Хун.

На фото: Благодаря приходу иностранных клиник, приморцы смогли получать целый список видов медицинской помощи, не выезжая за пределы страны.

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