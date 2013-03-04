Получить медпомощь в Приморье теперь можно, не предъявляя полис и паспорт

С 2013 года в крае изменились условия и порядок оказания медицинских услуг.

Изменения прописаны в территориальной программе обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщила порталу VladMedicina заместитель руководителя Территориального фонда ОМС по Приморскому краю Людмила КИРИЙ.

Теперь при обращении в медучреждение пациент может не предъявлять полис ОМС и паспорт - это не лишает его медицинской помощи. На сайте ТФОМС ПК даже по неполным данным можно проверить, есть ли у человека полис и в какой компании он застрахован.

Если пациенту показана консультация узких специалистов, которых нет в данном медучреждении, то он может обратиться в частную клинику - в этом случае госмедучреждение должно оплатить консультацию.

Если врач в государственном ЛПУ назначил обследование, за которое необходимо платить пациенту, то это нарушение, за которое медучреждению придётся заплатить штраф. По словам Людмилы Кирий, при необходимости страховые компании и ТФОМС ПК будут тщательно проводить экспертизу решений медицинских работников.

По новым правилам, медучреждения должны лечить больных, которые не нуждаются в круглосуточном наблюдении, в условиях дневного стационара. Это может занимать 3-4 часа в течение дня, и больному незачем оставаться в ЛПУ на ночь.

Ещё один вариант - стационар на дому: он используется в случае, когда человек не может добраться до поликлиники (речь идёт о пациентах, только что выписавшихся из больницы или страдающих тяжёлыми хроническими заболеваниям). Подобное решение принимают лечащий врач и заведующий профильным отделением. Пациенту выдаются медикаменты, которые оплачивает фонд, его посещают врачи и медицинские сотрудники.

Самым серьезным нарушением является отказ в предоставлении медицинской помощи. В таком случае пациент должен сразу обратиться к руководству больницы или в страховую компанию.

С 2013 года работа скорой помощи также оплачивается из средств ОМС. По словам Людмилы Кирий, скорая медицинская помощь должна оказываться всем, кто в ней нуждается, независимо от наличия полиса ОМС.

Если пациента что-то не устроило в работе бригады скорой помощи, он может обратиться в страховую компанию. При наличии серьёзных нарушений ТФОМС ПК может наложить штраф, который станция скорой помощи будет оплачивать из собственных средств.

Скорая помощь может быть экстренной (когда для спасения жизни человека необходимо срочное медицинское вмешательство) и неотложной, которая в дневное время суток оказывается пациентам в поликлиниках. Если у человека высокая температура, то он должен вызвать врача на дом. Если пациент предпочитает вызвать скорую помощь, то он должен знать, что экстренная и неотложная помощь несколько различаются по времени оказания (в зависимости от состояния и возможной угрозы жизни пациента оно варьируется от немедленного прибытия бригады до 3 часов).

"Журнал здоровья", Владивосток.