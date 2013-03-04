Смертность от рака в Приморском крае продолжает расти

Специалисты настаивают: ранняя диагностика и профилактика могут помочь исправить ситуацию.

Это правило в лечении онкозаболеваний справедливо на все сто: чем раньше будет поставлен диагноз, тем больше шансов на полное выздоровление. Многие виды рака сегодня успешно лечатся, так почему же в сознании большинства россиян диагноз «рак» звучит как приговор? Не потому ли, что в нашей стране злокачественные опухоли чаще выявляются на поздних стадиях, когда медицина уже бессильна и в лучшем случае может продлить жизнь пациента на несколько месяцев?

Эти и другие актуальные вопросы обсуждали специалисты в ходе круглых столов, проводившихся издательской компанией «Золотой Рог» и пресс-центром «Комсомольской правды».

Пугающая статистика

Онкозаболевания уже не первое десятилетие входят в тройку лидеров среди всех заболеваний человечества, и Россия здесь не исключение. За последние годы смертность от рака в целом по России несколько уменьшилась, но в Приморье (как и в большинстве удалённых от центра регионов) смертность продолжает расти.

«Прежде всего, нужно бороться за раннюю диагностику и профилактику, - считает Людмила ГУРИНА, главный внештатный онколог департамента здравоохранения Приморского края. - Это позволит государству сэкономить огромные средства, которые тратятся на лечение пациентов на поздних стадиях. Да, сегодня, у нас отмечается рост численности пациентов, у которых заболевание выявляется на I-II стадиях - их чуть более 40%. Но эта цифра пока далека от показателей развитых стран. Для некоторых видов рака можно добиться ранней выявляемости в 90% случаев».

Судите сами. За многие годы в Приморье не выявлено ни одного пациента с раком предстательной железы I стадии, у 70-80% это заболевание диагностируется на III-IV стадиях. В США у 90% пациентов рак простаты обнаруживается на I-II стадиях.

В России даже в крупных городах рак молочной железы в 50% случаев выявляется в запущенных формах. В США у 85% женщин этот диагноз ставят на ранних стадиях, поскольку скрининг рака молочной железы является обязательной программой.

На профилактику у государства денег нет?

Структура онкозаболеваний в Приморье выглядит так: на первое место впервые за долгие годы вышел рак кожи. И хотя специалисты не относят его к опасным онкозаболеваниям - летальный исход наступает в очень редких случаях - этот показатель считается индикатором неблагополучной онкологической и эпидемиологической ситуации в регионе. Далее идут смертельно опасные заболевания: рак лёгких (даёт летальный исход в 50% случаев), рак молочной железы, рак органов пищеварительной системы. У мужчин лидируют злокачественные опухоли лёгких, желудка, предстательной железы. У женщин - рак молочной железы, рак желудка, рак органов репродуктивной системы. Исходя из этой структуры и нужно планировать профилактические и диагностические программы, говорят специалисты.

Сегодня государство вкладывает определенные средства в развитие ранней диагностики, но в сравнении с потребностями здравоохранения это крохи, заключают эксперты. Чтобы добиться ощутимого снижения показателей заболеваемости, необходим обязательный скрининг - то есть массовое обследование населения, направленное на выявление раковых заболеваний. На данный момент ни профосмотры для взрослого населения, ни скрининговые программы для детей не включают в себя разделы онкозаболеваний.

«Центры здоровья», которые были созданы в России несколько лет назад для обследования здоровых пациентов в рамках программы ОМС, делают упор на профилактику и диагностику сердечно-сосудистых патологий, которые тоже входят в тройку лидеров по заболеваемости и смертности во всём мире. Но на выявление рака эти центры не «заточены», там нет скрининговых технологий для диагностики онкозаболеваний.

«В 2012 г. в Приморье завершилась краевая программа «Онкология», и мы подготовили проект аналогичной программы на период с 2013 г., где предусмотрели три раздела: профилактика, лекарственная терапия и возведение пристройки к радиологическому корпусу онкодиспансера, - рассказывает Людмила Гурина. - Два последних раздела были одобрены краевыми властями, но на профилактику в бюджете средств не нашлось. А что такое профилактика? Это не пустые слова, это закупка оборудования, которое способно выявлять предраковые заболевания и злокачественные опухоли на ранних стадиях, это обучение кадров вопросам диагностики онкозаболеваний и другие важные задачи».

Профилактику опять вычеркнули… Это означает, что у чиновников, как на федеральном, так и на краевом уровне, нет понимания того, что, выделяя средства на профилактику сегодня, мы не только сохраняем здоровье населения (а демографические проблемы в России стоят очень остро), но и экономим государственные деньги завтра.

На I-II стадиях онкозаболевания лечатся в основном хирургическим путём (в том числе с использованием эндоскопической хирургии), а это - самый дешёвый метод лечения, не говоря уже о том, что вероятность полного выздоровления на ранних стадиях гораздо больше, продолжает главный онколог края. Лучевая терапия с использованием современных технологий обходится государству намного дороже, а самым дорогим методом является лекарственная терапия - удел пациентов, имеющих III-IV стадию рака.

Для поликлиники краевого онкодиспансера недавно был закуплен современный цифровой маммограф, в ближайшее время планируется установка компьютерного томографа, сообщила заведующая Наталья ДЕМИДЕНКО. Но обратиться в онкодиспансер можно только по направлению врача районной поликлиники. Время от времени онкодиспансер проводит дни открытых дверей, но это случается редко.

Ранняя диагностика: алгоритм действий для пациента

Куда же обращаться пациенту, который хочет обследоваться на наличие онкозаболеваний? В первую очередь - к участковому терапевту, который даст направление на диагностические процедуры и к узким специалистам. Пройдя все перипетии, не без труда записавшись на приём, отсидев в коридоре не одну очередь, пациент опять возвращается к терапевту, который при наличии показаний даёт направление в поликлинику онкодиспансера. Неудивительно, что большинство пациентов, которых сегодня ничего не беспокоит (ведь на ранних стадиях рак себя не проявляет), при таких условиях отказываются от диагностики уже на начальном этапе, констатируют специалисты.

Это означает, что вариант с бесплатной медициной, как массовый способ обследования, отпадает. Что же остаётся? Частные медучреждения и заграничные клиники, но и здесь о массовости тоже говорить не приходится. Государство постепенно приучает нас к мысли, что наше здоровье - это наша забота.

Во-первых, сегодня во Владивостоке можно пройти генно-молекулярное исследование, которое даёт возможность выявить генетическую предрасположенность к различным видам рака. Если же мы обратимся к самым распространённым видам злокачественных опухолей, то получим такой перечень диагностических процедур:

- Женщинам в возрасте до 45 лет раз в два года рекомендуется проходить УЗИ молочной железы, старше 45 лет - маммографию, с той же периодичностью.

- Женщинам, даже после окончания репродуктивного возраста, необходимо проходить осмотр гинеколога, как минимум, раз в два года. Специалисты бьют тревогу: риск развития рака шейки матки (РШМ) с возрастом резко возрастает, при этом многие женщины старше 45 могут не посещать гинеколога на протяжении 10-15 лет, мотивируя это тем, что ничего не беспокоит. Но боли и другие ярко выраженные симптомы, как правило, появляются уже на III-IV стадиях, когда шансы на выздоровление составляют лишь 20-40%.

- Девочкам, начиная с 10-летнего возраста, рекомендуется делать прививку против вируса папилломы человека (ВПЧ), который вызывает рак шейки матки.

- Диагностировать опухоль яичников помогает онкомаркер СА 125.

- Мужчинам старше 45 лет нужно сдавать кровь на онкомаркер ПСА (простат-специфический антиген) один раз в 2-3 года.

- Для выявления рака кожи жителям Приморского края достаточно раз в год пройти осмотр онколога-дерматолога.

- Для диагностики опухолей головы и шеи рекомендуется регулярно посещать стоматолога. При возникновении в полости рта образований неизвестного происхождения нужно проконсультироваться со специалистом и ни в коем случае не заниматься самолечением по народным рецептам.

- Основным методом диагностики рака желудка является гастроскопия.

- Для выявления раковых заболеваний органов малого таза, печени и почек может использоваться ультразвуковое исследование (УЗИ).

Перечисленные диагностические процедуры выполняются в частных клиниках, таких, например, как ЛДЦ «Мечников» (который специализируется на раннем выявлении онкозаболеваний) или МЦ «Асклепий». Отдельные исследования доступны в частных медицинских лабораториях («Эксперт», «ТАФИ Диагностика», «Авиценна»).

«Два раза в год мы организуем бесплатный осмотр маммолога для всех желающих с целью выявления рака молочной железы, - рассказывает Валентина КРИВЕЛЕВИЧ, заместитель главного врача ЛДЦ «Мечников». - Кроме того, периодически мы проводим акцию под девизом «Покажи свои родинки!», в ходе которой можно пройти бесплатную консультацию онколога-дерматолога. Он расскажет, можно ли вам загорать и как это правильно делать, чтобы не спровоцировать развитие злокачественной опухоли».

Ещё один вариант - недешёвый, но максимально комфортный - прохождение обследования в зарубежных клиниках. Как правило, они предлагают пакеты обследования стоимостью от 500 до 1500 долларов. «Даже минимальный пакет обследования включает в себя маммографию, основные онкомаркеры, УЗИ органов брюшной полости и гастроскопию со снотворным, - комментирует Валентина ЧИКРИЗОВА, заместитель генерального директора компании медицинского туризма «Верналь». - На прохождение всех процедур пациент затрачивает от 3 до 7 часов (в зависимости от наполненности пакета обследования). Если у пациента есть действующий загранпаспорт, оформление тура занимает считанные дни: сегодня вы подаёте документы, завтра мы оформляем визу, послезавтра вы вылетаете, а на четвёртый день проходите обследование».

Одним словом, каждый - кузнец своего здоровья, резюмировали эксперты. На ранних стадиях рак успешно лечится - и это должно сподвигнуть нас, пациентов, на регулярные обследования.

Елена ВОЛКОВА, "Журнал здоровья", Владивосток.

Факторы, повышающие риск развития рака:

- генетическая предрасположенность;

- курение (способствует развитию рака лёгких, молочной железы, мочевыводящих путей, РШМ);

- злоупотребление алкоголем (ведёт к разрушению печени, очищающей наш организм от токсинов);

- вирусные инфекции (разрушают иммунитет);

- неполноценное питание;

- длительное пребывание на солнце (главный метод профилактики рака кожи - защита от активного солнечного излучения).