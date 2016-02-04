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Санавиация в Приморье, все-таки, встала на крыло
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 4 февраля, в ходе рабочей поездки в Кавалерово передал вертолет санитарной авиации, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Он будет базироваться в этом муниципальном образовании и покрывать северные и северо-западные территории края.
Владимир Миклушевский заявил, что с запуском санавиации в развитии здравоохранения начинается новая эпоха.
«Не мне вам говорить о правиле «золотого часа», когда для спасения человеческой жизни важна каждая минута. Эти машины способны оперативно доставить человека в больницу из самого труднодоступного района Приморья. Полет из Кавалерово во Владивосток, например, займет всего полтора часа. Каждый вертолет, по подсчетам специалистов, – это около 200-250 спасенных жизней в год. Уверен, в развитии здравоохранения Приморского края наступает новая эпоха. Приходит время, когда спасение человеческой жизни зависит только от рук профессионалов», – подчеркнул глава региона.
По словам главврача кавалеровской больницы Вячеслава Назаренко, вертолет позволит быстро перевозить пациентов в лечебные учреждения Приморского края для оказания им высококвалифицированной помощи.
«Некоторые пациенты нуждаются в переводе в лечебные учреждения краевого центра. Это граждане с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные женщины, люди с тяжелыми травмами. Вертолет поможет перевозить их гораздо быстрее, чтобы оказать более качественную медицинскую помощь», – отметил он.
Напомним, AS350B3e – лёгкий однодвигательный вертолёт, отличающийся превосходными лётно-техническими характеристиками, безопасностью полётов и низкими эксплуатационными расходами в сравнении с вертолётами российского производства.
Основной особенностью данных вертолётов является возможность посадки на ограниченные площадки. В санитарном варианте имеет большую возможность применения при загруженных автомобильных дорогах или в удалённых районах и труднодоступных населённых пунктах.
Для выполнения авиационных работ с целью оказания скорой специализированной медицинской помощи жителям края было приобретено и установлено в каждый вертолет дополнительное медицинское оборудование.
Вертолеты имеют всю необходимую документацию, сертификацию и готовы приступить к работе.
Отметим, Администрация Приморского края приобрела два санитарных вертолета в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края». Один из них будет базироваться в Кавалерово, другой – во Владивостоке.
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