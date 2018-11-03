Гороскоп здоровья: Раки, не экономьте на здоровье!

Гороскоп здоровья на ноябрь 2018 года

Овен

Овнам в ноябре легко получить травму. Поэтому нужно быть осторожными не только в опасных, но и в обычных житейских ситуациях. Также это время, когда некоторых Овнов ждёт операция. Она пройдёт хорошо. Но 12-13, 17-19 и 26 ноября лучше оперировать что-то хроническое, а вот если Вам хочется сделать коррекцию зрения, пластическую операцию, избавиться от только появившегося недуга, то лучше выбрать другой день (кроме, конечно, случаев, когда это необходимо срочно, по медпоказаниям). Что касается предрасположенности Овнов к заболеваниям, то в ноябре она не выше, чем в любое другое время. Поэтому нет нужды как-то особенно тщательно подстраховываться от конкретной болезни. Главное - вести здоровый образ жизни, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на depils.com.

Телец

До 9 ноября к Тельцам будут приходить новости, касающиеся здоровья. В это время полезно читать медицинскую литературу и искать информацию о болезнях. Полезны поездки по вопросам здоровья. Хорошо проходит диагностика. Многим Тельцам придётся ненадолго столкнуться с медицинскими учреждениями - для короткого лечения, выписывания рецепта, получения справки или больничного, прохождения медосмотра. С середины ноября Тельцы заинтересуются возможностью хирургической операции. Для неё хорошо подходит любой день второй половины месяца, но больше всего - дни с 22 ноября. С 22 ноября не исключены также травмы и вынужденные операции. Не стоит о них переживать, время исключительно благоприятно: операция пройдёт успешно, а восстановление будет быстрым.

Близнецы

У Близнецов здоровье будет одной из самых активных сфер жизни. Ноябрь прекрасно подходит для лечения и оздоровления. Позаботиться о себе нужно даже тем людям, кто обычно уделяет самочувствию не слишком много времени. В ноябре организм будет особенно чуток как к заботе, так и к пренебрежению. Поэтому, если Вы не хотите обзавестись болезнями, нужно лечиться и заниматься профилактикой. Это касается, прежде всего таких органов, как сердце, почки, половые органы, а с 10 ноября ещё и периферийная и центральная нервная система, органы дыхания.

Рак

Ракам в первой половине ноября нужно активно запасаться силами. Они могут стать очень энергичными и бодрыми, смогут укрепить иммунитет и выносливость. Для этого нужно не скупиться в тратах на здоровье. Многие процедуры могут быть дорогостоящими, но это себя оправдает. Имеет смысл потратиться на абонемент в хороший фитнес-центр, в бассейн, в санаторий. Хорошее самочувствие, большой запас жизненной энергии и оптимизм пригодятся очень скоро: во второй половине ноября уязвимым местом Раков станут почки, а в последней трети месяца к ним добавится сердечно-сосудистая система. Избегайте лишних нагрузок на эти органы, а если почувствуете недомогание, сразу же начинайте лечиться.

Лев

Львы будут щедро расходовать силы. У них будет много дел и очень разнообразное общение. Поэтому им нужно находить время на отдых. Иначе - пусть не сейчас, а позже, - они почувствуют, что полностью выбились из сил. Что касается здоровья, то Львы будут склонны к воспалениям, болезням с высокой температурой и болезням с быстрым протеканием. Повышен риск травм. Самые сложные дни - 10-13 ноября. Нужно поберечься от травмы, особенно в обстановке массового скопления людей. Кроме того, в эти дни повышается риск подхватить заразную болезнь с высокой температурой. Но угроза госпитализации у Львов не выше обычного. Так что вряд ли болезни Львов будут чем-то столь серьёзным, что потребует лечения в стационаре.

Дева

Здоровье Дев будет не лучше и не хуже обычного. Правда, у некоторых Дев появится возможность отдохнуть в санатории или в стационаре хорошей больницы с великолепными специалистами. Особых причин для того, чтобы туда ложиться, не будет, но, если есть шанс подлечить хронические болезни и укрепить здоровье, почему бы и нет? В первой трети ноября для оздоровления ещё полезно больше двигаться. Движение и свежий воздух прибавят Девам сил. Из всех оздоровительных занятий лучше всего выбирать те, которые рассчитаны на короткий срок. Начинать длительный цикл оздоровления пока не нужно.

Весы

Для Весов ноябрь - прекрасный месяц, чтобы набраться сил. Им подойдут практически все способы оздоровления и поднятия тонуса, кроме активных занятий силовыми видами спорта. Оздоровительные методики - прекрасно. Танцы, фитнес - лучше не придумать. Прогулки, бег по утрам? Отлично, но лучше с 10 ноября. Долгосрочные начинания, рассчитанные на много месяцев, а то и полное изменение стиля жизни навсегда, в сторону здоровья? Это тоже им подойдёт. Хорошо отказываться от переедания и от вредных привычек. Предрасположенности к каким-то заболеваниям у них сейчас нет, всё в пределах нормы. 20-21 и 26-27 нужно остерегаться аллергий, грибковых заболеваний, заражения крови, отравления едой. Также эти дни не подходят для прохождения диагностики: симптомы будут смазанными.

Скорпион

В первой трети ноября некоторым Скорпионам придётся ненадолго лечь в стационар без особо серьёзной причины. Если это не входит в Ваши планы, то выкроите пару дней на отдых в санатории или профилактории. Звёздам всё равно, в каком именно связанном со здоровьем заведении Вы побываете. С середины ноября начинается время, когда можно быстро набраться сил и запастись здоровьем. Если Вы - сторонник танцев, фитнеса, приятных неторопливых прогулок, если Вы отдыхаете, когда у Вас сбалансированы периоды активности и лени, если Вам нужны покой и гармония, то Ваши дни - с 16 ноября. Если Вы чувствуете себя бодрыми, занимаясь спортом или делая оздоровительные процедуры, это лучше начинать с 22 ноября.

Стрелец

Стрельцам в ноябре звёзды предвещают изоляцию. И если Стрельцы небрежно относятся к здоровью, это вполне может привести их в больницу. Чтобы этого не случилось, им стоит отдохнуть в санатории или хотя бы почаще «изолировать» себя от внешнего мира на природе или даже дома. Исключение - те, в чьи планы входит стационарное лечение. Для таких людей астрологическая обстановка очень подходит. Остальным же, кроме уединения время от времени, звёзды советуют заниматься спортом. Активность, силовые упражнения, физические нагрузки значительно прибавят Стрельцам сил.

Козерог

Козероги будут очень энергичны, а порой и неосторожны, в спешке они могут сами себя травмировать или просто выбиться из сил. Самые травмоопасные дни - 10-13 ноября. Но и в другое время нельзя забывать о том, что силы нужно восстанавливать. Поэтому звёзды настойчиво советуют им во второй половине ноября найти время для отдыха. Полезно не только отдыхать дома, но и отправиться в санаторий, профилакторий, на турбазу. Кроме того, ноябрь чудо как хорош для тех, кто планирует операцию. Она пройдёт удачно, без последствий, здоровье быстро восстановится. А вторая половина ноября, особенно после 22, хорошо подходит и для тех, кому нужно стационарное лечение.

Водолей

Водолеям ноябрь не несёт непредвиденных угроз здоровью. Но это не повод расслабиться и начать бравировать своей неуязвимостью. Самой частой причиной госпитализации у Водолеев будут травмы и раны, полученные по небрежности, от лишней удали, от небрежного отношения к себе, из-за спешки, там, где Водолей не разобрался в ситуации. Поэтому аккуратное и сдержанное поведение будет залогом их здоровья. Для оздоровления звёзды предлагают Водолеям заниматься арт-терапией, медитацией и успокаивающими водными процедурами. Очень эффективными будут ванны с эфирными маслами.

Рыбы

Уязвимыми местами Рыб будут печень и… склонность к излишествам. Это касается, в первую очередь, переедания и связанной с ним проблемы лишнего веса. Но и другие излишества - привычка много спать, не знать меры в оздоровлении, чрезмерные физические нагрузки - тоже не будут полезными. Кстати, если Рыбы решили пройти процедуру липосакции, то лучше делать её в первой трети ноября. В это же время хорошо удалять наросты, шишки, извлекать импланты. Первая треть ноября вообще благоприятна для всех быстрых и мелких хирургических вмешательств. Что касается оздоровления, то звёзды советуют Рыбам обратить внимание на электрофорез и другие процедуры с использованием электричества, а также на йогу. 10-13 ноября желательно отказаться от любых способов укрепить здоровье и поднять тонус.

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.