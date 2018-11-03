Готовимся к зиме: Грамотно упасть - тоже наука

К сложным травмам и серьезным ушибам приводят не только неосторожность и слишком скользкая дорогая, но и неправильная походка, отсутствие сноровки и неверная траектория падения, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на «Аргументы и Факты». Как научиться правильно падать?

Лучше всего не падать вообще, но зимой избежать падений довольно сложно. Поэтому важно уметь и правильно ходить по льду, и, если уж падения не избежать, приземляться так, чтобы минимизировать вероятность травм.

Чтобы не упасть, лучше идти медленно, особенно, если вы идете по льду. Идите не спеша, немного наклонившись вперед, ноги чуть согнув в коленях, делая мелкие и скользящие шаги. Руки лучше держать свободными, без сумок и не в карманах, это поможет вовремя поймать равновесие или схватиться за что-нибудь и не упасть. Если вы уже начинаете падать, то отбросьте все лишнее из рук, не жалея ни сумки, ни пакеты.

В сам момент падения нужно максимально напрячь мышцы и быстро сгруппироваться - «сжаться в комок», втянуть голову в плечи, локти прижать к бокам, спину выпрямить, ноги слегка согнуть. Самое главное - не упасть на спину, ведь это чревато травмой спины и головы. Постарайтесь успеть повернуться и приземлиться на бок.

При неизбежном падении на спину нужно прижать подбородок к груди, что позволит не стукнуться об лед затылком, а руки максимально широко раскинуть, чтобы «загасить» удар. Главное - не приземлиться на выставленные локти и не травмировать их.

После падения не торопитесь вставать. Оцените свое самочувствие и, если чувствуете себя нормально, продолжайте путь. Но дома обязательно осмотрите место ушиба.

При серьезных, ощутимых травмах стоит тут же обратиться за помощью к прохожим и вызвать врача.

Во время падения ни в коем случае нельзя выставлять локти вперед и приземляться на вытянутые руки - это приведет к перелому запястья, смещению или разрыву сухожилий. Также опасно, падая, садиться на попу: у пожилых людей это нередко приводит к перелому шейки бедра, у молодых - к травмам копчика.





Осторожно, гололед!

Холодная погода и гололед неминуемо отражаются на здоровье - падение на лед как минимум чревато ушибом, как максимум - вывихами и переломами. Обезопасить себя в гололед и избежать травм помогут правильная обувь, верхняя одежда и аккуратная походка.

Рассказываем, как подготовить обувь к гололеду, какую одежду лучше носить зимой и как правильно ходить, чтобы не упасть и не получить травму, в каких ситуациях нужно быть максимально осторожными.

Особенно гололед опасен для пожилых людей, так как чреват перелом шейки бедра, который тяжело лечить и после которого приходится долго восстанавливаться. Поэтому, если вы не очень уверенно ходите, перед выходом из дома лучше захватить трость или длинный зонтик, которые станут дополнительной опорой.

Выбирая на зиму одежду, помните, что она должна быть не только теплой, но и комфортной, ведь иногда, балансируя на льду, приходится активно размахивать руками. Также лучше отказаться от любой одежды, которая сковывает движения. В частности, узкие юбки и брюки - не лучшая одежда для зимы.

Если вы видите, что рядом с вами покачивается или уже падает прохожий, не стоит убегать, опасаясь, что он вас заденет. Наоборот, проявите солидарность - протяните руку и помогите сохранить равновесие.

Если вы чувствуете, что падаете, в первые минуты - постарайтесь перенести корпус и вес тела вперед и на бок. В этом случае руки рефлекторно помогут вам ослабить силу падения. Назад падать ни в коем случае нельзя.

Если вы все-таки упали - сходите к травматологу, даже если заметного ушиба нет. Во-первых, не все травмы проявляют себя сразу, а во-вторых, иногда даже несильная боль может говорить о вывихе, но поставить точный диагноз может только врач.

Первая помощь при зимних травмах

Самый простой способ избежать зимних травм - быть предельно осторожным и аккуратно передвигаться по льду. Но если человек все-таки упал, то важно своевременно и правильно оказать первую помощь.

Зимой получить травму можно где угодно - по дороге домой, спускаясь по лестнице, катаясь на лыжах или коньках, весело съезжая со снежной горки. Поэтому важно уметь оказывать первую помощь как самому себе, так и тому, кто вдруг упал рядом с вами.

Правило первое - пострадавший должен как можно меньше двигаться, чтобы не навредить себе еще сильнее.

Второе. Даже если на первый взгляд травма не выглядит серьезной и, скорее всего, дело закончится ушибом - вызовите врача, ведь именно ему решать, каков на самом деле характер повреждения. Сильный ушиб может проявиться не сразу и «показаться» на теле в виде гематомы лишь через какое-то время, что усложнит лечение. Перелом шейки бедра - очень опасная травма, которая может привести к летальному исходу, при этом боль бывает ощутима лишь на вторые-третьи сутки после падения.

При неполных переломах, трещинах пострадавший может двигаться, но отсутствие своевременной помощи сильно усугубит положение.

Если имеются открытые раны, кровотечения, переломы или налицо симптомы болевого шока - вызывать скорую нужно как можно скорее.

До приезда врача нужно приложить лед или смоченный в холодной воде кусок ткани к больному месту - это облегчит боль. Травмированную конечность необходимо зафиксировать, при вывихе - эластичным бинтом, при переломе - с помощью шины из подручных средств - палки или доски.

Для пострадавшей части тела необходимо обеспечить приподнятое положение, чтобы уменьшить приток крови и отек конечности. При травмах ноги - осторожно ослабьте шнуровку ботинка.

Если есть кровотечение, то его необходимо остановить тугой повязкой. В ожидании врача также по возможности стоит прикрыть травмированное место чистой тканью.

Если инцидент произошел на лыжной трассе - дайте знак другим катающимся и, прежде чем оказывать первую помощь пострадавшему, поставьте перед ним в снег лыжи крест-накрест, чтобы другие лыжники это видели и не наехали на вас.

Ни в коем случае нельзя снимать обувь при травмах ноги, давать пострадавшему еду и питье и выпрямлять поврежденную конечность самостоятельно.

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.