Миллионы лет мужчины и женщины живут вместе, в одном обществе, однако они по-прежнему видят мир по-разному. Различным образом они относятся и к разводам, разрушению своей семьи. Семейный психолог, д.к.н., профессор Андрей Зберовский предлагает взглянуть на развод глазами мужчины, пишет «Журнал Здоровья».

Факторы осмысления развода:

Наличие или отсутствие нового партнера по отношениям. Понятно, что если у мужчины уже имеется новая женщина и новая любовная зависимость (очередное временное замутнение сознания), то он переносит развод более легко.

Характер отношений с нынешним партнером, с которым человек расстается. Если на момент подачи заявления о разводе, отношения в семье в целом неплохие, мужчина грустит больше, нежели если бы в него в этот момент швыряли тарелки.

Количество детей в браке, их возраст и отношение к разводу родителей. Чем больше в браке детей и чем младше они по возрасту, тем больше укоров совести испытывает мужчина. Если дети стремятся сохранить брак своих мамы и папы и активно просят их не расставаться, это не может оставить никого равнодушным.

Собственный возраст. Понимая, что брачная привлекательность мужчин остается очень высокой вплоть до возраста 45 лет, мужчины 23 - 45 лет, проходя процедуру развода, смотрят в собственное будущее вполне оптимистично. Мужчины старше 45 лет уже трижды подумают, идти им на развод или нет…

Состояние здоровья. Чем крепче состояние здоровья мужчины, тем он увереннее в себе. Если же мужчина имеет какие-то тяжелые хронические заболевания или инвалидность, степень его переживаний от потери привычного режима жизни и окружения может быть довольно велика.

Наличие жилплощади для дальнейшего проживания. Находясь в состоянии подготовки к разводу, ответственный мужчина почти всегда понимает, что квартира должна остаться за женщиной и его детьми (если в паре есть дети и они остаются с матерью). И если у него имеется альтернативное жилье, моральное состояние мужчины гораздо лучше.

Уровень дохода. Мужчина, чья карьера и уровень дохода идут в гору, всегда настроен на лучшее, поэтому перспектива или процедура развода пугает его заметно меньше, чем того мужчину, чьих доходов еле-еле хватало на самый минимум прожиточного уровня.

Наличие опыта прошлых разводов или расставаний. Мужчины, которые еще не проходили развода, больше уверены в себе, в том, что они все переживут без больших страданий, чем те, кто уже процедуру развода один раз уже прошел (причем с наличием детей) и не понаслышке знает, что такое душевные страдания, моральная опустошенность и бессонница. А вот те мужчины, что уже прошли два развода, чаще всего уже не боятся ничего, что на практике приводит к новым бракам и разводам.

Собственная интимная активность. Замечено, что интимно активные люди переживают развод более эмоционально, но и… более быстро. Они быстро вступают в новые отношения, свежесть и новизна которых быстро приводит в нормальное состояние (или близкое к нормальному).

Общим ухудшением или улучшением своей жизни в целом после развода. Реальная оценка ситуации начинает производиться мужчиной только через два-три месяца, а то и через год после развода. И вот тут самое важное: если в течение года после развода мужчина заметит явное улучшение своей жизни в бытовом, душевном, интимном плане, его материальное положение не ухудшится, новая партнерша не будет мешать его общению с детьми и будет готова сама родить совместных детей, такой мужчина переживет развод, не раскаиваясь в содеянном. Если же мужчина заметит явное ухудшение своей жизни, то он испытает тяжелые переживания, раскается в содеянном и попытается восстановить отношения с бывшей.

Кроме того, мужчина редко получает поддержку в глазах окружения, особенно если инициатором развода был он. Если женщину в этой ситуации поддерживают и жалеют, то мужчина остается один на один со своими переживаниями.

И самое главное. На самом деле, при разводе с супругой, родившей ему детей, мужчина всегда теряет больше, чем женщина. Только он не всегда понимает это вовремя. Ведь самое главное, что всегда теряет мужчина при разводе, это вовсе не квартиру и машину, а блеск счастья в глазах собственного ребенка.

Увы: в этом смысле, мужчины всегда немного тугодумы. Женщин могут с высокой степенью вероятности просчитать последствия развода, у мужчин это получается крайне плохо. В результате возникает психологический перекос в мужском и женском поведении. Женщина страдает от развода еще до его свершения, но уже через два-три месяца собирает волю в кулак и начинает жить дальше. Мужчина живет в иллюзии свободы в период развода, а через какое-то время начинает душевно страдать. И когда мужчина на пике страданий приходит к своей бывшей жене, уже перестрадав и выплакав все слезы, чаще всего она уже его не принимает. В результате многие мужчины, явившиеся инициаторами разводов, мечутся, часто попадают в больницы с инсультами и инфарктами или спиваются.

Источник: zberovski.ru.

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.