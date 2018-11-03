Червь без сомнения

Как определить, есть ли гельминты у детей и на какие симптомы нужно обращать внимание?

В младшем детском возрасте иммунная система продолжает формироваться, поэтому детишки подвержены частым заболеваниям. Преимущественно это инфекционные болезни: бактериальные и вирусные. Способствует их возникновению и расширившийся круг общения ребенка: на прогулке с другими детьми или в детском учреждении.

Кроме того, не все детки обучены в этом возрасте правилам гигиены, может остаться еще привычка тянуть в рот различные предметы, игрушки или пальцы. Поэтому большинству детей не удается избежать различных болезней.

Еще одна частая неприятность, с которой встречались едва ли не все дети на планете, - гельминты, в простонародии - глисты. Наличие паразитов в организме часто является причиной аллергических реакций, серьезных нарушений в пищеварительной системе, интоксикации и отдельных иммунных заболеваний. Как определить, есть ли гельминты у детей и на какие симптомы нужно обращать внимание?

Гельминтозами называют заболевания, вызванные паразитирующими в организме червями (глистами). У малышей отмечается чаще инфицирование круглыми червями - острицами, власоглавом, аскаридами.

Аскариды (длиной до 40 см) живут в тонком кишечнике. Власоглав (около 3,5 см) и мелкие острицы (их размер не превышает 12 мм) обитают на всем протяжении тонкого и толстого кишечника. От момента заражения до достижения взрослой стадии развития гельминта проходит около месяца, пишет сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на myfamilydoctor.ru.

Согласно статистике, зараженность детей глистами в возрасте 1,5-3 лет достигает 80%. В этом возрасте вероятность инфицирования яйцами гельминтов достаточно высока. Яйца гельминтов находятся в загрязненной испражнениями почве и могут попадать на фрукты и овощи. При несоблюдении правил гигиены происходит заражение детей.

Мухи могут переносить яйца гельминтов на пищевые продукты. Летом детки играют в песочнице, купаются в открытых водоемах, где могут случайно заглатывать загрязненную воду и заразиться. Любят малыши и с домашними животными возиться и могут инфицироваться от них.

При наличии остриц детей беспокоит выраженный зуд в области заднепроходного отверстия, особенно сильный ночью. Во сне дети расчесывают кожу в области промежности, яйца остриц попадают малышу под ногти, что служит причиной повторного самозаражения.

Существуют общие признаки гельминтозов:

снижение аппетита;

повышение слюноотделения;

дефицит веса тела при правильном питании;

частая тошнота, рвота;

боли в животе (обычно приступообразные, в области пупка);

вздутие живота;

неустойчивый стул (поносы и запоры);

бледность кожных покровов;

повышенная утомляемость;

аллергические проявления на коже;

беспокойный сон;

беспричинное повышение температуры 37,1- 37,50С;

неуравновешенность и капризы.

При аскаридозе черви вследствие миграции в организме могут вызывать очаги воспаления легочной ткани, что проявляется приступообразным сухим кашлем, одышкой, бронхоспазмом и даже кровохарканьем. Характерны также кожные аллергические проявления по типу крапивницы, атопического дерматита.

Боли в животе могут быть столь сильно выраженными, что имитируют острую хирургическую патологию («острый живот»). А массивная инвазия аскаридами может вызвать острую кишечную непроходимость или закупорку желчевыводящих путей и желтуху.

При инвазии власоглава одним из симптомов болезни является анемия или разной локализации отеки.

Осложнениями энтеробиоза часто бывают рецидивирующий вульвовагинит (воспаление влагалища) у девочек, недержание мочи, экзема околоанальной области, аппендицит.

Дети с гельминтозами входят в группу часто болеющих (ОРЗ, стоматиты, пиодермии и др.). Нередко развиваются неврологические проявления: головная боль, головокружения, навязчивые тики (шмыганье носом, мигание, гримасничание).

Подтвердить диагноз можно анализом испражнений на яйца глистов, соскоба из складок перианальной области (на острицы). Иногда исследование приходится повторять неоднократно.

В лечении гельминтозов применяются химиопрепараты, гомеопатические средства, фитопрепараты. Противоглистными свойствами обладают лук, гранат, тыквенные семечки, грецкие орехи.

Из медикаментозных препаратов чаще применяется пирантел, Вермокс (Мебендазол). Эффективными препаратами являются также Дифезил, Квантрель. Но самолечением заниматься не следует. Каждый препарат имеет как показания, так и противопоказания. Назначать лечение должен педиатр или инфекционист.

Важно, чтобы родители строго соблюдали правила гигиены и прививали гигиенические навыки детям с самого раннего детства. Родители должны своевременно обращаться за помощью к врачу. Самолечение опасно!

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.