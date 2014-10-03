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Жители Приморья из групп высокого риска инфицирования могут сделать прививку от гриппа бесплатно

03 Октября 2014, 17:44 | Приморье

В Приморье продолжается прививочная компания против сезонного гриппа. Уже привито более 150 тысяч человек.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморья, бесплатно сделать прививки от гриппа могут дети и взрослые из групп высокого риска инфицирования и осложнений - организованные и неорганизованные малыши с 6-месячного возраста, школьники, студенты высших и средних учебных заведений, работники образовательных учреждений, медицинские работники, лица старше 60 лет, прочие «группы риска».

Наиболее активно прививаются медицинские работники – уже привито 12 201 человек, что составляет 55,4 процента, работники образовательных учреждений – привито 14 782 человека, что составляет - 44,4 процента.

Специалисты отмечают низкие темпы иммунизации в Тернейском и Кировском районах, Уссурийске и Дальнереченске. Пока не активно прививаются и жители Владивостока. Здесь подлежит иммунизации 156 217 человек, привито – 36 133 человека.

Как подчеркнули в департаменте, прививка помогает человеку не заболеть или перенести болезнь в лёгкой форме в преддверии эпидемического сезона. После прививки защитные антитела в достаточном количестве появляются в организме уже через 10-14 дней.

Отметим, что вакцины «Гриполл» и «Гриполл плюс», полученные для профилактики сезонного гриппа, поливалентны, то есть эффективны против нескольких штаммов вируса.

Всего в Приморье сделать бесплатную прививку от гриппа смогут более полумиллиона человек.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: грипп  прививка  вирус  инфицирование  гриполл  штамм 



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