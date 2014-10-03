Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жители Приморья из групп высокого риска инфицирования могут сделать прививку от гриппа бесплатно
В Приморье продолжается прививочная компания против сезонного гриппа. Уже привито более 150 тысяч человек.
Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморья, бесплатно сделать прививки от гриппа могут дети и взрослые из групп высокого риска инфицирования и осложнений - организованные и неорганизованные малыши с 6-месячного возраста, школьники, студенты высших и средних учебных заведений, работники образовательных учреждений, медицинские работники, лица старше 60 лет, прочие «группы риска».
Наиболее активно прививаются медицинские работники – уже привито 12 201 человек, что составляет 55,4 процента, работники образовательных учреждений – привито 14 782 человека, что составляет - 44,4 процента.
Специалисты отмечают низкие темпы иммунизации в Тернейском и Кировском районах, Уссурийске и Дальнереченске. Пока не активно прививаются и жители Владивостока. Здесь подлежит иммунизации 156 217 человек, привито – 36 133 человека.
Как подчеркнули в департаменте, прививка помогает человеку не заболеть или перенести болезнь в лёгкой форме в преддверии эпидемического сезона. После прививки защитные антитела в достаточном количестве появляются в организме уже через 10-14 дней.
Отметим, что вакцины «Гриполл» и «Гриполл плюс», полученные для профилактики сезонного гриппа, поливалентны, то есть эффективны против нескольких штаммов вируса.
Всего в Приморье сделать бесплатную прививку от гриппа смогут более полумиллиона человек.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Милосердие для жизни: подопечные фонда "Сохрани жизнь" нуждаются в срочной помощи
- Основной инстинкт
- В Приморском крае успешно прооперировали годовалую девочку
- В новом здании приморского онкодиспансера завершается монтаж оборудования
- Блогеров и журналистов Приморья приглашают к участию в конкурсе
- В Приморском крае началась вакцинация от клещевого энцефалита
- В Приморском крае планируют построить центр замедления старения
- В Приморье ожидают роста заболеваемости гриппом
- В дни новогодних праздников экстренные медицинские службы будут работать в круглосуточном режиме
- Перспективы оказания помощи семьям с детьми с синдромом Дауна обсудили во Владивостоке
Новости раздела
- Милосердие для жизни: подопечные фонда "Сохрани жизнь" нуждаются в срочной помощи
- "Самое серьезное нарушение в системе ОМС - отказ в неотложной медпомощи"
- Основной инстинкт
- Приморье, Японию и Китай свяжет лайнер "Город здоровье"
- Фитнес - путь к оздоровлению
- Бабушка рядышком с дедушкой
- Почему в Приморье жить хорошо
- От хобби до больничной койки - один гриб
- Медицина в восточном стиле
- Наука и лекарство по-приморски
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде