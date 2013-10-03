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В ходе мультимедийного круглого стола жители Приморья могут задать вопросы о детской онкологии
7 октября с 13.00 до 15.00 (по-московскому времени) в пресс-центре РИА Новости пройдет мультимедийный круглый стол в рамках проекта РИА Новости "Социальный навигатор", посвященный вопросам детской онкологии в области заболеваний головного мозга.
В ходе мероприятия ведущие эксперты постараются ответить на следующие вопросы:
1. Характеристика заболевания головного мозга у детей: темпы развития, методы лечения.
2. Факторы успеха в лечении: своевременная диагностика, оптимальный план лечения.
3. Роль родителей в правильном диагностировании заболевания: активная позиция, запрос второго мнения.
4. Роль врачей-педиатров и невропатологов в своевременном диагностировании заболевания.
5. Источники информации о правах граждан и организации для обращения за правовой поддержкой.
6. Обязанности граждан при получении бесплатной медицинской помощи.
7. Преимущества и недостатки лечения в России и за границей.
8. Проблемы российских медицинских учреждений в области предоставления высокотехнологичной медицинской помощи и пути их решения.
9. Опыт работы по предоставлению благотворительной помощи: в каких случаях возникает такая необходимость.
10. Требования к благополучателям при обращении за благотворительной помощью.
11. Проблемы во взаимодейстии благотворительных фондов и общества: низкий уровень осведомленности и доверия, недостаточный уровень культуры благотворительности в обществе, слабо развитая система отсеивания неблагонадежных фондов.
В мероприятии примут участие: председатель исполнительного комитета МОД "Движение против рака" Николай ДРОНОВ;
заведующая отделением нейроонкологии ФНКЦДГОИ им. Дмитрия Рогачева Ольга ЖЕЛУДКОВА;
заведующий отделением трансплантации костного мозга НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН Игорь ДОЛГОПОЛОВ; народный артист России Константин ХАБЕНСКИЙ.
Модератор – руководитель Центра социальных рейтингов РИА Новости Ирина ЯСИНА.
Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зайти на сайт пресс-центра РИА Новости и в режиме реального времени посмотреть круглый стол .
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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