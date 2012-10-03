Здравоохранение в Приморье реанимировали, но еще не вывели из комы

В Приморье прошли слушания, посвященные ситуации в краевой медицине.

Программа модернизации спасла приморское здравоохранение от катастрофы, но не решила основных проблем. Можно ли сказать, что мы вышли на новый уровень оказания медицинской помощи в связи с программой модернизации? Нет. Ситуацию в крае нельзя назвать даже удовлетворительной. Такая оценка прозвучала из уст Владимира КУЗНЕЦОВА, возглавляющего краевой департамент здравоохранения, в ходе депутатских слушаний, которые состоялись на прошлой неделе во Владивостоке. Если представитель исполнительной власти, отвечающий за организацию медицинской помощи в крае, дает такие оценки, значит, ситуация и в самом деле критическая.

В депутатских слушаниях, помимо самих парламентариев, приняли участие представители исполнительной власти, ТФОМСа, ректор ВГМУ, главные врачи и специалисты ЛПУ со всего Приморья. «Проблемы важнее, чем здравоохранение, сегодня в крае нет», - заявил депутат Сергей СОПЧУК.

Напомним, что с 1 января 2012 г. все учреждения здравоохранения перешли под управление краевых властей, при этом, по свидетельству главврачей, целый ряд ЛПУ вообще не заметили никаких изменений, другие испытывают организационные трудности. В целом же мера признана необходимой, поскольку, по словам Владимира Кузнецова, только в Артеме и Уссурийске муниципальные власти стабильно уделяли внимание вопросам здравоохранения, в других городах и поселках ситуация гораздо сложнее. К нерешенным проблемам можно добавить более 50 млн руб. непогашенных муниципалитетами долгов, которые тянутся с 2011 г. и серьезно осложняют жизнь многим больницам и поликлиникам в районах края.

Еще одно нововведение, которое ожидается уже в следующем году - переход на одноканальное финансирование. Если до сих пор здравоохранение финансировалось из различных источников, то с 1 января источник останется только один - ФОМС. Виталий СОЛОДОВНИКОВ, исполнительный директор ТФОМС по Приморскому краю, заявил, что опасения, возникающие в связи с этим у руководителей ЛПУ, не имеют под собой оснований: следующий год ТФОМС надеется пройти без дефицита. «Если ЛПУ имеет все необходимые лицензии и отвечает необходимым стандартам, меньше денег оно не получит», - заверил Солодовников.

Диагноз российской системы здравоохранения уже не первый год известен пациентам и медработникам. Приморское здравоохранение в целом имеет те же проблемы и слабые места, а в чем же специфика? По целому ряду показателей (смертности населения, детской смертности, эпидемическим заболеваниям, обеспеченности медицинскими кадрами) Приморье занимает последние места в России и ДФО, и первоочередная задача - довести эти показатели хотя бы до уровня среднероссийских.

В то же время близость азиатских стран с более развитой системой здравоохранения создает такой контраст, что в последние годы мы наблюдаем взрывной рост медицинского туризма, отмечает Анатолий БЕЛЯЕВ, заведующий кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины ВГМУ, директор Института вертеброневрологии и мануальной медицины. По его данным, ежегодный прирост рынка медтуризма составляет 550-800%, сегодня он уже достиг цифры, в четыре раза превышающей бюджет здравоохранения края. «При такой ситуации в Приморье скоро будут лечиться только маргиналы», - заключает эксперт.

По словам Беляева, кризис российской (и в том числе - приморской) системы здравоохранения имеет три составляющих - кризис финансирования, кризис организации и кризис доверия. Последний преодолеть сложнее всего. Как показывают социологические исследования, несмотря на все федеральные и региональные программы поддержки здравоохранения, пациентов, довольных медпомощью, с начала 2000-х годов не становится больше.

Материальная база приморской медицины откровенно устарела. «Тысячекоечная», которая считается у нас молодой больницей, в следующем году будет отмечать 35-летний юбилей, отмечает Владимир Кузнецов, что уж говорить об остальных? Ремонты и закупки оборудования по программе модернизации позволили закрыть самые вопиющие дыры, а сколько проблем еще осталось! Да и сама система проведения конкурсов по закупке оборудования вызывает у депутатов много вопросов.

Неэффективное расходование финансовых средств, неудовлетворительная система управления по-прежнему не снимаются с повестки дня. Денег в здравоохранении не хватает всегда, вопрос в том, как распорядиться выделенными средствами, которые «упали» на ЛПУ благодаря различным федеральным и региональным программам.

Самой острой проблемой регионального здравоохранения единогласно была признана проблема кадров. По словам ректора ВГМУ Валентина ШУМАТОВА, на сегодняшний день в Приморье не закрыты 983 вакансии, в Хабаровском крае - 64. По сравнению с 2007 г. численность врачей в Приморье снизилась почти на 8%. Владимир Кузнецов добавляет, что 49% врачебных кадров составляют лица старше 49 лет, а это означает, что лет через десять, если ничего не изменится, край может лишиться значительной доли врачей. Один из вопиющих примеров привела главврач Спасской стоматологической поликлиники: здесь укомплектованность взрослыми стоматологами составляет 23%, детскими - 11%. И ситуация со средним медперсоналом в Приморье одна из худших в России.

По мнению Сергея Сопчука, главная причина в том, что в Приморье, в отличие от других субъектов ДФО, нет системного подхода к проблеме медицинских кадров, нет соответствующей программы. То, что зарплаты рядовых врачей должны расти, сомнению не подлежит. Кроме того, в ближайшее время запланировано увеличение целевого приема абитуриентов в медвузы, сообщил Валентин Шуматов, но чтобы эта мера заработала, надо на законодательном уровне продумать такую схему трехстороннего договора между вузом, администрацией края и будущим специалистом, чтобы после окончания вуза он гарантированно возвращался туда, где для него заготовлена вакансия.

Обещанным миллионом для молодых сельских врачей в Приморье удалось привлечь только 18 человек. По-прежнему остро на селе стоит вопрос с обеспечением вновь прибывших специалистов жильем, хотя для этого предусмотрены механизмы в рамках краевой программы социального развития села. Сейчас обсуждается вопрос о доплатах молодым сельским врачам на уровне субъекта (по примеру наших соседей по ДФО), а также о включении в программу поддержки сельских медиков не только деревень, но и поселков с населением до 25 тыс. чел.

Проблем так много, что определиться с направлениями финансирования и в самом деле непросто. Сердечно-сосудистые заболевания, онкология, туберкулез, проблемы материнства и детства, служба скорой помощи, организация помощи при ДТП - всем этим направлениям в Приморье в ближайшие годы будет уделено повышенное внимание, пообещала вице-губернатор края Ирина ВАСИЛЬКОВА.

В течение двух лет будет полностью обновлен парк скорой помощи, увеличится количество машин на малонаселенных территориях (на весь край будет закуплено 250 автомобилей, сейчас расчетное количество - 230). В следующем году начнется обновление фельдшерско-акушерских пунктов (170 из 365 ныне существующих требуют замены). Несмотря на все существующие сложности, ни одна больница в крае не будет закрыта, заверил Владимир Кузнецов, даже на отдаленных северных территориях. Госпиталь ветеранов войн также будет сохранен и передан в систему ОМС. Строительство перинатального центра и медцентра ДВФУ на острове Русский будет завершено. В ближайшей перспективе запланировано возведение нового противотуберкулезного диспансера. Наконец, есть намерение создать портал медицинских учреждений Приморского края с удобной навигацией, где каждый пациент мог бы получить исчерпывающую информацию по всем трем уровням медицинской помощи (первичная, специализированная, высокотехнологичная), узнать о том, какие возможности диагностики, лечения и реабилитации имеются для него здесь и сейчас.

Это минимальный набор действий, который должен закрыть самые острые вопросы. Но, разумеется, проблема здравоохранения требует комплексного решения. Сейчас готовится программа социально-экономического развития Приморского края, которая будет включать блок здравоохранения (конкретные параметры пока не определены). То, что проблему невозможно решить в отдельно взятом (и к тому же дотационном) субъекте, не меняя подходов к финансированию и управлению отраслью на федеральном уровне, сомнений не вызывает. Поэтому программа-максимум для нас имеет один-единственный вариант: выйти на уровень лучших российских регионов. Но такое развитие событий возможно только в том случае, если здравоохранение в крае станет не «остаточным», а действительно приоритетным направлением. Станет ли?

Елена ВОЛКОВА, газета "Золотой Рог".

