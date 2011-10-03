Здравоохранение в Приморском крае поделили на 53 центра

В Приморье началась реорганизация системы здравоохранения. К 1 января 2012 года согласно федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в РФ» все муниципальные учреждения здравоохранения должны быть переданы в краевую собственность.

Сегодня в Приморье насчитывается 110 муниципальных учреждений здравоохранения. При передаче их в краевую собственность на их базе будут созданы 53 межрайонных центра. Это позволит обеспечить доступность и качество оказания медицинской помощи всем жителям края. При этом на уровне муниципальных районов и городских округов будет сохранена доврачебная, первичная медико-санитарная, а также специализированная медицинская помощь.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Приморского края, межрайонные центры будут оказывать специализированную помощь по разным направлениям. Это заболевания с острым нарушением мозгового кровообращения (7 центров), пульмонология (5 центров), кардиология (10 центров), онкология (7 центров), травматология, в том числе пострадавшим при ДТП (10 центров), а также медицинской помощи женщинам (11 центров) и детям (3 центра).