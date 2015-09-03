Приморцы распробовали азиатские пилюли

Лечение в азиатских странах получает все большую популярность у дальневосточников. По данным статистики, около 7 тыс. приморцев ежегодно уезжают в Республику Корея для лечения в местных клиниках, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Создание благоприятных условий позволит открывать медицинские центры и их филиалы непосредственно на Дальнем Востоке», - считает советник главы Минвостокразвития Павел ВОЛКОВ. По его словам, в России уже существуют похожие модели. Речь идет о проектах в рамках инновационного центра «Сколково» и московского медицинского кластера. Вместе с тем подход, предлагаемый Минвостокразвития, существенно проще, а механизмы контроля - прозрачнее. «Мы трансплантируем медицинскую организацию на отечественную территорию. Она действует в соответствии с правилами своей страны и контролируется по этим правилам. Это позволяет сохранить соответствие изначальным качествам и утвержденным медицинским стандартам страны происхождения», - подчеркнул Павел Волков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.