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Приморцы распробовали азиатские пилюли
Лечение в азиатских странах получает все большую популярность у дальневосточников. По данным статистики, около 7 тыс. приморцев ежегодно уезжают в Республику Корея для лечения в местных клиниках, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«Создание благоприятных условий позволит открывать медицинские центры и их филиалы непосредственно на Дальнем Востоке», - считает советник главы Минвостокразвития Павел ВОЛКОВ. По его словам, в России уже существуют похожие модели. Речь идет о проектах в рамках инновационного центра «Сколково» и московского медицинского кластера. Вместе с тем подход, предлагаемый Минвостокразвития, существенно проще, а механизмы контроля - прозрачнее. «Мы трансплантируем медицинскую организацию на отечественную территорию. Она действует в соответствии с правилами своей страны и контролируется по этим правилам. Это позволяет сохранить соответствие изначальным качествам и утвержденным медицинским стандартам страны происхождения», - подчеркнул Павел Волков.
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