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Во Владивостоке температура побила рекорды и подогнала к берегу акул и медуз
Июньский холод во Владивостоке перекрыла июльская жара, поставившая два очередных рекорда
Конец июля во Владивостоке ознаменовался резким повышением температуры воздуха, в результате чего, по данным Примгидромета, 24 июля термометр показал +30,9 C, перекрыв температурный максимум на этот день, отмеченный в 1967 году (+30,6 C). А
28 июля термометр показывал уже +31,3 C, превысив максимум, зафиксированный в 1972 году (+31 C).
В результате установившейся жаркой погоды существенно начала подниматься и температура воды в море. И, если в основном по побережью Амурского залива она установилась на отметках +21-22 градуса, то в районе Спортивной гавани специалисты ТИНРО-Центра, ведущие постоянный мониторинг температуры и солености воды в прибрежной полосе Амурского залива, зафиксировали температуру воды +27,3 С. И это притом, что Росприроднадзор относит главный пляж города к местам, где купаться категорически нельзя, поскольку это может подорвать здоровье!
Повышение температуры морской воды сказалось на том, что к приморскому берегу начали подходить акулы. Как стало известно вчера, в акватории бухты Рудной была выловлена безобидная, но с большими и острыми зубами, сельдевая акула. А к побережью в районе Владивостока стало прибивать больших тропических медуз. Главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН Владимир РАКОВ считает, что потепление прибрежных вод может вызвать приток к берегу других экзотических видов морских животных, в том числе и опасных.
Известно, что в акватории города отмечались случаи появления и небезобидных акул, и ядовитых морских змей. Но особую опасность для отдыхающих на море представляют небольшие медузы-крестовики, для которых сейчас на мелководье сложились самые благоприятные условия. Известно, что контакты с этими медузами переносятся очень тяжело. Вплоть до летальных исходов. Поэтому, заходя в воду, надо хорошо всмотреться – не затаилась ли в ней опасность.
Фото с сайта ppt-online.org
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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