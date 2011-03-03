Приморье и Республика Корея усилят сотрудничество в сфере здравоохранения

В Приморье с визитом находится представительная делегация провинции Кангвон (Республика Корея).

Одним из важных мероприятий визита стало подписание меморандума о содействии в развитии сферы здравоохранения между Приморским краем и провинцией Кангвон.

Обе стороны договорились прилагать усилия для развития сферы здравоохранения, которая является основой развития регионов. Для эффективного сотрудничества Приморский край и провинция Кангвон будут осуществлять совместную деятельность и взаимодействие в сфере здравоохранения, обмениваться информацией о медицинских технологиях, оборудовании, лекарственных препаратах, поддерживать сотрудничество между медицинскими учреждениями, а также в сфере медицинского туризма.

Кроме того, рассмотрена возможность проведения стажировок врачей и специалистов в сфере здравоохранения.

Помимо меморандума были подписаны соглашения о сотрудничестве между медицинскими учреждениями Владивостока и провинции Кангвон.

В рамках визита в Приморский край участники делегации провинции Кангвон Республики Корея также представили презентацию проектов в области медицинского туризма.