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В Приморье объявлен карантин по гриппу
Эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Приморья все еще неблагополучная. Отмечается превышение эпидемического порога заболеваемости среди совокупного населения на 12,3%, – пишет деловая газета «Золотой рог» со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора.
По состоянию за текущую неделю зарегистрировано более 8 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Превышение эпидемического порога отмечается среди всех возрастных групп за исключением детей от 7 до 14 лет. В этой возрастной группе уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 15,5%.
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора отмечают снижение темпа прироста заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей. За четвертую неделю частично приостанавливалось функционирование 67 групп в 29 дошкольных образовательных учреждениях, 51 класса в 22 школах на территориях Владивостока, Партизанска, Дальнегорска, Артема, Находки, Кавалеровского, Надеждинского, Яковлевского и других районов. Полностью приостановлен учебный процесс в четырех школах и семи дошкольных учреждениях.
В эпидемический сезон 2015-2016г.г. (с октября) с целью этиологической расшифровки гриппа и ОРВИ обследовано 893 человека, при проведении ПЦР диагностики обнаружен РНК вируса гриппа A(H3N2) в 8 случаях, РНК вируса A(H1N1) 2009 в 59 случаях. Из числа РНК (ДНК) не гриппозной этиологии выделялись вирусы парагрипппа, аденовирусы, РС-вирусы, бокавирусы, метапневмовирусы- 158 (на вирусы не гриппозной этиологии с начала эпидемического сезона приходилось 70,5, %).
В этом году специалисты отмечают циркуляцию вирусов Н1N1, Н3N2. Из числа РНК (ДНК) вирусов не гриппозной этиологии у больных выделены: парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, другие вирусы - бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы.
В минувшие выходные, по сообщению департамента здравоохранения, служба скорой медицинской помощи Владивостока работала с повышенной нагрузкой, бригады «скорой» выполнили 1512 вызовов. Из них - 161 раз бригады СМП вызывали в связи с ОРВИ у взрослых и 344 раза – у детей.
Специалисты вновь рекомендуют ознакомиться с памяткой о том, как защититься от гриппа.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА:
ПРАВИЛО 1
Часто мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа. Если нет возможности помыть руки с мылом пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев и др.) удаляет и уничтожает вирус.
ПРАВИЛО 2
Избегайте близкого контакта с больными людьми. Соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте поездок и многолюдных мест.
Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании.
Избегайте прикосновения руками глаз, носа или рта. Гриппозный вирус распространяется этими путями.
Не сплевывайте в общественных местах.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
ПРАВИЛО 3
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.
Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую маску для снижения риска распространения инфекции.
Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете. Как можно чаще мойте руки с мылом.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ?
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.
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