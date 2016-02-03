Во Владивостоке эпидемический порог по гриппу превышен на 18%

Эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Приморье оценивается как неблагополучная

По данным Роспотребнадзора, превышение эпидемического порога заболеваемости среди совокупного населения в Приморье на момент подготовки материала составило 34,3%, причем оно отмечается среди всех возрастных групп за исключением детей от 0 до 2-х лет. Во Владивостоке эпидемический порог заболеваемости среди совокупного населения превышен на 18%, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как рассказала на пресс-конференции начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Валентина ВОРОНОК, превышение эпидемиологического порога по гриппу в регионе находится на уровне средних многолетних значений. Но повод для тревоги действительно есть, потому что в этом году на территории края циркулирует коварный вирус H1N1. Его наличие подтверждено лабораторным способом.

На карантине школа и два детсада

При обследовании методом ПЦР 773 человек в 22 случаях выделены РНК вируса H1N1 (известного как вирус свиного или пандемического гриппа) и в семи случаях - H3N2. Грипп, вызванный вирусом H1N1, имеет ряд особенностей, главная из которых - раннее появление осложнений.

Чтобы не допустить распространение инфекции на территории края, Управление Роспотребнадзора совместно с департаментом образования Приморского края проводят мониторинг заболеваемости гриппом и посещаемости образовательных учреждений детьми. Частично по причине отсутствия в классе, группе, дошкольном и общеобразовательном учреждении более 20% заболевших ОРВИ и гриппом детей приостанавливалась деятельность 64 групп в 52 дошкольных учреждениях и 29 классов в 8 школах. Полностью приостановлен учебный процесс в одной школе г. Арсеньева и двух детских садах в Кировском районе.

Кроме того, в больницах введен режим карантина, чтобы посетители не занесли инфекцию. Посещение тяжелых больных проводится только по разрешению руководителей клиники с применением средств индивидуальной защиты - масок. Во всех лечебно-профилактических учреждениях действует масочный режим, организован прием температурящих больных в изолированных помещениях.

В детских садах организованы так называемые «утренние фильтры», когда проводится опрос родителей о самочувствии детей и измерение температуры. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения края Елена ИБРАГИМОВА подчеркнула, что именно дети и беременные женщины входят в группу риска по данному заболеванию, и призвала родителей к серьезному отношению к этой коварной инфекции.

Свиной грипп опасен осложнениями

Она напомнила, что вирус H1N1 опасен тем, что осложнения развиваются не на 5-7 день, как при обычном гриппе, а на 2-3 день и даже в первые часы после заражения - молниеносно.

Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония. Ухудшение состояния при этом заболевании идет быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких.

Поэтому никакое самолечение - мол, отлежусь пару дней - недопустимо! Очень важно, чтобы лечение назначал врач. И при направлении в стационар - убеждают специалисты - от госпитализации отказываться не стоит. Поскольку именно врач, объективно оценивая состояние больного, экстренно назначит не только противовирусные препараты, антибактериальную терапию, но и подключит искусственную вентиляцию легких. Быстро начатое лечение способствует облегчению тяжести заболевания.

Так что при первых признаках заболевания у кого-то из членов семьи стоит, не откладывая, вызвать участкового врача - педиатра или терапевта. Именно он определит дальнейшую тактику лечения. В эти дни продлен режим работы поликлиник и увеличено количество коек для заболевших пневмонией в краевых и районных больницах.

Кстати говоря, именно в эти дни, когда грипп молниеносными темпами распространяется по стране, в Совете Федерации предлагают оплачивать 100 процентов больничного бюллетеня при инфекционном заболевании. Такую инициативу вице-премьеру Ольге ГОЛОДЕЦ предложил председатель комитета Совфеда по регламенту Вадим ТЮЛЬПАНОВ. Как считает сенатор, россияне вынуждены ходить на работу с гриппом и простудой, потому что боятся потерять часть зарплаты.

Его инициативу поддержали и в думском комитете по здравоохранению. По мнению зампреда комитета Николая Герасименко, 100-процентная оплата больничных будет стимулировать людей не приходить на работу больными. На этот счет развернулась даже некая дискуссия, и оппоненты инициативы убеждены, что ее эффект будет незначительным, ведь больничный компенсирует только «белую» зарплату, а основная финансовая потеря заболевшего - пресловутая зарплата в конверте.

Бизнес просят подсобить!

Законодательный процесс, как известно, требует немало времени, и если даже такое решение будет принято, то реально действовать оно начнет уже в эпидситуации следующего осенне-зимнего сезона. Между тем не допустить распространения инфекции необходимо уже сегодня. И на этот счет бизнесу поступают различные предложения. Например, в Общественной палате предложили торговым сетям продемонстрировать социальную ответственность бизнеса снижением цен на «антивирусные» продукты на время эпидемии гриппа. В список, предложенный председателем комиссии по социальной политике Владимиром СЛЕПАКОМ, вошли такие товары, как лук, брокколи, чеснок, лимоны, куркума и имбирь.

Есть «антивирусные» инициативы и в нашем крае. Так, пользуясь встречей с прессой, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения края Ольга МЕХАНЦЕВА обратилась с просьбой к работодателям - отправлять в поликлиники тех, кто пришел на работу с признаками заболевания, ведь все мы дышим одним воздухом, и в наших силах не допустить массового заражения гриппом в своем коллективе.

Прозвучало и еще одно нестандартное предложение: сделать одним из поощрений за успехи в работе прививку от пневмококка - инфекции, очень часто сопутствующей гриппу и распространенной в Приморье. Если прививки от гриппа в период эпидемии не делают, то вакцинироваться от пневмококка можно в любое время года.

В предстоящие праздники, когда мы задумываемся о подарках своим близким мужчинам и женщинам, хорошим вариантом может стать такая подарочная прививка. Она не входит в национальный календарь прививок и делается на коммерческой основе. Почему бы не подарить близкому человеку защиту от опасной инфекции?

Это, так сказать, на перспективу. А сегодня - как можно чаще моем руки с мылом, проветриваем помещение, делаем влажную уборку, ограничиваем посещение общественных мест и, если это сделать невозможно, пользуемся маской. Заметим, что корреспонденту «ЗР» маски удалось приобрести в первой же встречной аптеке, чего не скажешь о препарате, который производитель позиционирует как барьер от инфекции: разобрали.

Врачи напоминают также о здоровом образе жизни, сбалансированном питании, содержащем белки, витамины, микроэлементы, прогулках на свежем воздухе. И тогда, возможно, грипп обойдет нас стороной.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.