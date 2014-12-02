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В Приморском крае появились ФАПы нового образца
Строительство первых шести ФАПов нового образца завершено в Приморье. Современные и просторные сельские мини-поликлиники сданы строителями в шести селах края – Рисовое, Гражданка, Девятый Вал, Кипарисово-2, Константиновка и Новогеоргиевка. Села находятся в Надеждинском, Анучинском и Октябрьском районах.
Как сообщил вице-губернатор Павел Серебряков, в настоящее время строительно-монтажные работы новых ФАПов ведутся на всех объектах.
«Практически во всех районах, где в этом году запланирована установка новых фельдшерско-акушерских пунктов, работы ведутся в соответствии с графиком. Есть два объекта, где отставание от намеченных сроков все же имеется. Причина тому – позднее выделение земельных участков местными властями», - сообщил вице-губернатор.
К первым шести возведенным ФАПам в ближайшее время присоединятся еще 15 объектов. По данным департамента здравоохранения, все они будут готовы к 10 декабря – сейчас на местах ведется внутренняя отделка помещений. Еще 28 сельских медпунктов планируется сдать к 20 декабря.
Напомним, новые ФАПы представляют собой современный сельский дом общей площадью 120 квадратных метров. В нем предусмотрены холл для посетителей, кабинет приема, процедурный кабинет, смотровой, перевязочная, а также ряд технических помещений. Одно из главных новшеств – возможность подключения рентгенологического оборудования. В фельдшерско-акушерских пунктах созданы все условия для работы выездных врачебных бригад центральной районной больницы и краевых учреждений здравоохранения.
В будущем на базе ФАПов планируется открытие еще и аптечных пунктов.
Отметим, всего на территории края сейчас работают 126 современных фельдшерско-акушерских пунктов. По поручению главы региона Владимира Миклушевского всего в этом году в Приморье будет возведено 50 новых ФАПов. За всеми закреплен санитарный транспорт.
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