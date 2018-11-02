Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы

Качественная гигиена полости рта позволяет избежать многих проблем. РБК поговорил с Викторией Атрушкевич, доктором медицинских наук, профессором кафедры пародонтологии МГМСУ, чтобы выяснить, как правильно ухаживать за зубами, какие выбрать средства по уходу и зачем нужны специальные гаджеты, сообщает «Журнал Здоровья».

Какие средства по уходу за зубами и полостью рта должны быть в ванной любого человека? Каких лучше избегать?

В полости рта обитает почти 800 видов микроорганизмов. При отсутствии достаточной гигиены и скоплении зубного налета они становятся патогенными - вызывающими болезнь. Если зубной налет не удалять, он превращается в зубной камень. В этих условиях микробы стремительно размножаются: появляются неприятный запах, кровоточивость десен и кариес. Поэтому при выборе средств гигиены следует прежде всего ориентироваться на их очищающую способность - после использования они должны оставлять чувство свежести и чистоты.

При кариесе необходимы зубные пасты для укрепления эмали - с фтором и кальцием. Если есть гингивит или пародонтит, выбирайте пасты с лечебными добавками, укрепляющими десну и повышающими местный иммунитет. Например, с растительными компонентами, витаминами и антиоксидантами.

Если вы сомневаетесь, обратитесь за консультацией к стоматологу. Он поможет подобрать средства, подходящие именно вам. Существуют лечебные комплексы, состоящие из пасты, ополаскивателя и геля для десен (например, содержащие антисептики), которые необходимо использовать только по назначению врача и только курсом. Если в семье есть дети, их средства должны соответствовать возрасту.

Кроме пасты всем стоит иметь в ванной ополаскиватель. Американская академия пародонтологии рекомендует использовать ополаскиватель ежедневно после чистки зубов. Он не только механически удаляет зубной налет, но и снижает скорость его образования. С этим хорошо справляется фторид натрия. Выбирая ополаскиватель, убедитесь, что этот компонент есть в составе. В противном случае КПД ополаскивателя будет невысоким.

Однозначно следует избегать зубочисток и очень аккуратно использовать зубную нить. Эти средства гигиены скорее опасны, поскольку во время их использования можно легко травмировать десны и вызвать воспаление.

Зубные гаджеты: что и как выбрать?

Никакой интриги - первым делом вам нужна зубная щетка. Если вы сторонник традиционных подходов, ваш выбор - классическая зубная щетка с щетиной средней жесткости.

Более интересный вариант - электрическая зубная щетка. При ее выборе обращайте внимание на характер вращения головки зубной щетки. Доказано, что возвратно-поступательные движения щетинок, в отличие от вращательных, более качественно очищают придесневую область: выметающие движения повторяют движения мануальной (ручной) зубной щетки. Это очень важно для профилактики гингивита и пародонтита, а также значительно снижает опасность повреждения десневого края, что, в свою очередь, способствует профилактике рецессии - изменения уровня поверхности десны относительно поверхности зуба.

Отдельно стоит сказать об обучении детей уходу за зубами. Существуют гаджеты, выпущенные специально для обучения чистке зубов. Одна из западных компаний выпустила детские интерактивные электрические щетки, которые синхронизируются с мобильным приложением и превращают ежедневный ритуал в увлекательную игру.

Рекомендую иметь дома ирригатор. Он очищает труднодоступные участки, куда обычная и даже электрическая щетка добраться не сможет. Например, пространства между зубами, десну в области искусственных коронок и имплантатов, пломб и виниров. Рынок стоматологических товаров очень разнообразен и позволяет выбрать ирригатор для любых ситуаций. Ирригаторы для чистки межзубных промежутков - безопасная и более эффективная альтернатива зубной нити. Кроме этого, в отличие от нити, на качественное удаление налета между зубами ирригатором вам потребуется не более одной минуты.

Уход за полостью рта - это не только уход за зубами. О чем еще надо знать?

Помимо зубов в полости рта есть другие органы и ткани, требующие систематического ухода. В первую очередь это язык. Ворсинчатая поверхность языка аккумулирует огромное количество микробов, которые не всегда безобидны. Большую проблему составляют бактерии, продуктом жизнедеятельности которых становится сероводород. Он и вызывает неприятный запах изо рта. Поэтому уход за языком должен плотно войти в ежедневную утреннюю и вечернюю рутину каждого человека.

Для ухода за деснами не обойтись без ирригатора. Он обеспечит очищение труднодоступных участков, легкий массаж десен для улучшения кровообращения и повышения иммунной защиты.

Как часто нужно посещать стоматолога?

Регулярный профосмотр необходим, он позволяет обнаружить кариес или заболевания пародонта на ранней стадии, вовремя принять меры, не дожидаясь осложнений. Именно стоматолог может скорректировать гигиену и посоветовать подходящие средства и гаджеты.

При соблюдении качественной гигиены полости рта можно показываться специалисту раз в год. Другое дело, если патология уже имеется. Постоянного наблюдения требуют любые хронические заболевания, к которым относятся и заболевания пародонта (например, пародонтит), и слизистой оболочки полости рта. В этом случае врач проведет не только осмотр, но и профилактические процедуры. Тут частота посещений определяется качеством индивидуальной гигиены полости рта и соблюдением рекомендаций лечащего специалиста. Регулярный осмотр может быть назначен и 1 раз в 3 месяца.

К сожалению, как показали наши исследования, проведенные на кафедре пародонтологии МГМСУ им. Евдокимова, приверженность к соблюдению рекомендаций врача среди пациентов, проходивших лечение в университетской клинике, очень низкая, она составляет всего 16%! Остальные 84% либо не соблюдают рекомендаций врача совсем, либо придерживаются их в течение короткого срока по окончании лечения, а затем теряют навыки ежедневного ухода. И пока эта ситуация не изменится, распространенность кариеса и заболеваний пародонта будет оставаться очень высокой.

Профессиональные процедуры - что полезно, что опасно?

Даже если вы качественно соблюдаете все правила личной гигиены, есть процедуры, которые может провести только врач. К таким процедурам относятся, например, профессиональная чистка, фторирование, полировка.

Профессиональная гигиена

Зубной камень и бактериальные отложения невозможно удалить с помощью обычной зубной щетки. Поэтому регулярная профессиональная гигиена полости рта является важным моментом в сохранении здоровья зубов и десен. Профессиональная гигиена заключается в снятии зубных отложений с помощью специальных инструментов и аппаратов. Убирать зубные отложения необходимо в первую очередь для профилактики. Если не проходить эту процедуру хотя бы раз в год, могут возникнуть кровоточивость десен, появиться неприятный запах изо рта. Качественно и профессионально проведенная гигиена полости рта совершенно безвредна.

Полировка и шлифовка

Это заключительный этап профессиональной гигиены. При помощи инструментов с вращающимися головками и абразивной пасты врач выравнивает поверхность зуба, удаляет остатки зубного камня и бактериальных скоплений. Полировка преследует две задачи: эстетическую и гигиеническую. Если просто удалить налет, зубная поверхность останется шероховатой. Неровности начнут притягивать к себе частички пищи и бактерии, что приведет к быстрому формированию камня и налета.

Полировку также делают после лечения кариеса. Она позволяет сгладить границу между эмалью и пломбировочным материалом. Кроме этого, пломбировочные материалы более проницаемы для различных красящих агентов (крепкий чай, кофе, никотин). Поэтому если у вас есть пломбы, не пренебрегайте регулярной полировкой.

Фторирование

Фторирование - это насыщение поверхности эмали ионами фтора. Фтор способствует ее укреплению, уменьшению проницаемости и повышению устойчивости к кариесу. Врач может порекомендовать вам фторирование для профилактики кариеса, лечения гиперстезии (повышенной чувствительности зубов к температурным раздражителям), реминерализации эмали. Для процедуры фторирования используются специальные стоматологические лаки и гели, совершенно безопасные даже при случайном проглатывании.

Отбеливание

Есть мнение, что отбеливание - это опасная процедура, которая портит зубы. Сказать, что это однозначно опасная процедура, будет неправильно. Необходимо строго соблюдать правила проведения процедуры отбеливания, тщательно выбирать препарат и его концентрацию и, главное, учитывать противопоказания, которые могут вызвать осложнения после проведения отбеливания. Поэтому возможность и безопасность этой процедуры определяется прежде всего профессионализмом стоматолога.

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.