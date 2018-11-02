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Мозговой инсульт. Памятка
02 Ноября 2018, 16:32 | Приморье
29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом. 3-6 часов - это время с момента проявления первых симптомов, когда развитие необратимых изменений в мозге можно избежать.
Шесть симптомов мозгового инсульта. Памятка.
Автор: По сообщениям информагентств
Теги: медицина профилактика лечение заболевание лекарства инсульт здравоохранение врачи диагностика болезни реабилитация здоровье
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