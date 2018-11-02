Мозговой инсульт. Памятка

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом. 3-6 часов - это время с момента проявления первых симптомов, когда развитие необратимых изменений в мозге можно избежать.

Шесть симптомов мозгового инсульта. Памятка.

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.