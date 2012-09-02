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Медицинский поезд отправляется в рейс по Приморью
ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября, ZRPRESS. Передвижной консультативно-диагностический центр "Терапевт Матвей Мудров" 3 сентября отправится в рейс по Владивостокскому региону Дальневосточной железной дороги.
Медицинский поезд сделает остановки на следующих станциях: Новочугуевка - 1 день, Варфоломеевка - 1 день, Тихоречное - 1 день, Реттиховка - 1 день, Сибирцево - 1 день, Смоляниново – З дня, Новокачалинск - 1 день, Камень-Рыболов - 1 день, Хорольск - 1 день, Лучки - 1 день.
На станции Смоляниново пройдет очередное медицинское освидетельствование работников локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Смоляниново.
Расписание поезда «Терапевт Матвей Мудров»
(время московское)
|
Станция
|
Время
прибытия
|
Дата
|
Время
отправления
|
дата
|
Хабаровск-1
|
09:57
|
03.09
|
Новочугуевка
|
00:01
|
04.09
|
15:00
|
04.09
|
Варфаломеевка
|
16:10
|
04.09
|
16:30
|
05.09
|
Тихоречное
|
17:30
|
05.09
|
16:00
|
06.09
|
Реттиховка
|
16:50
|
06.09
|
16:20
|
07.09
|
Сибирцево
|
18:15
|
07.09
|
16:50
|
08.09
|
Смоляниново
|
20:00
|
08.09
|
19:00
|
11.09
|
Новокачалинск
|
02:15
|
12.09
|
15:00
|
12.09
|
Камень-Рыболов
|
16:00
|
12.09
|
13:00
|
13.09
|
Хорольск
|
13:40
|
13.09
|
14:00
|
14.09
|
Лучки
|
14:30
|
14.09
|
14:00
|
15.09
|
Хабаровск-1
|
03:00
|
16.09
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