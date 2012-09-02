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Медицинский поезд отправляется в рейс по Приморью

02 Сентября 2012, 23:59 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября, ZRPRESS. Передвижной консультативно-диагностический центр "Терапевт Матвей Мудров" 3 сентября отправится в рейс по Владивостокскому региону Дальневосточной железной дороги.

Медицинский поезд сделает остановки на следующих станциях: Новочугуевка - 1 день, Варфоломеевка - 1 день, Тихоречное - 1 день, Реттиховка - 1 день, Сибирцево - 1 день, Смоляниново – З дня, Новокачалинск - 1 день, Камень-Рыболов - 1 день, Хорольск - 1 день, Лучки - 1 день.

На станции Смоляниново пройдет очередное медицинское освидетельствование работников локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Смоляниново.

Расписание поезда «Терапевт Матвей Мудров»

(время московское)

Станция

Время

прибытия

Дата

Время

отправления

дата

Хабаровск-1

09:57

03.09

Новочугуевка

00:01

04.09

15:00

04.09

Варфаломеевка

16:10

04.09

16:30

05.09

Тихоречное

17:30

05.09

16:00

06.09

Реттиховка

16:50

06.09

16:20

07.09

Сибирцево

18:15

07.09

16:50

08.09

Смоляниново

20:00

08.09

19:00

11.09

Новокачалинск

02:15

12.09

15:00

12.09

Камень-Рыболов

16:00

12.09

13:00

13.09

Хорольск

13:40

13.09

14:00

14.09

Лучки

14:30

14.09

14:00

15.09

Хабаровск-1

03:00

16.09

Автор: Служба корпоративных коммуникаций ДВЖД – филиала ОАО «РЖД»
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