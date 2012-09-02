Медицинский поезд отправляется в рейс по Приморью

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября, ZRPRESS. Передвижной консультативно-диагностический центр "Терапевт Матвей Мудров" 3 сентября отправится в рейс по Владивостокскому региону Дальневосточной железной дороги.

Медицинский поезд сделает остановки на следующих станциях: Новочугуевка - 1 день, Варфоломеевка - 1 день, Тихоречное - 1 день, Реттиховка - 1 день, Сибирцево - 1 день, Смоляниново – З дня, Новокачалинск - 1 день, Камень-Рыболов - 1 день, Хорольск - 1 день, Лучки - 1 день.

На станции Смоляниново пройдет очередное медицинское освидетельствование работников локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Смоляниново.

Расписание поезда «Терапевт Матвей Мудров»

(время московское)