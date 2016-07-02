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В медцентре ДВФУ будут трансплантировать органы

02 Июля 2016, 17:28 | Приморье

Центр трансплантации органов планируют открыть на базе медцентра ДВФУ, крупнейшего центра на Дальнем Востоке. Об этом участникам Российско-Китайского медиатура сообщил директор учреждения Олег Пак в ходе экскурсии по объекту, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Журналисты трансграничного тура посетили самый современный медицинский центр на Дальнем Востоке России. Многопрофильный Центр открыт в 2013 году Президентом страны Владимиром Путиным. Это событие стало реальным прорывом для региональной системы здравоохранения.

«Ежегодно здесь проводится около 5,5 тысяч операций в год, 70% из них бесплатно - в рамках федеральных квот. В центре делают операции на сердце и сосудах, лечат рак легких, простаты, желудка и другие сложные случаи. Однако возможности центра позволяют ежегодно выполнять около семи тысяч высокотехнологичных операций», -  рассказал Олег Пак.

Площадь центра - более 70 тысяч квадратных метров, из них 40 тысяч квадратов занимает медицинский блок, более 20 тысяч квадратов - школа биомедицины и более 10 тысяч квадратов - реабилитационный блок. Вся инфраструктура адаптирована для людей с ограниченными возможностями. Журналистам показали операционный блок, отделение реанимации, комфортные палаты и уникальную автоматизированную лабораторию.

Медцентр оснащён уникальным высокотехнологичным оборудованием для лечения и проведения хирургических операций, таким, например, как  робот да Винчи. За два года он провел более 150 сложнейших операций.

«Очень большое значение имеют наши будущие проекты- это центр ядерной медицины, где будет поменяться радиодиагностика и радиохирургия. Его строиельство вскоре начнется на острове Русский. Кроме того, мы планируем открыть на базе медцентра ДВФУ Центр трансплантации внутренних органов. Необходимо докупить оборудование и отладить процесс, кадры готовы. Стоимость проекта - порядка 100 миллионов рублей», - отметил Олег Пак.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: медцентр  транспонталогия  здоровье  ДВФУ  органы  операция 



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Комментарии

  • АйБолит06:51, 03.07.2016#

    При всей технологической навороченности медицинского центра вызывает недоумение одно обстоятельство-все сотрудники и ППС ДВфу проходят медицинские осмотры на материке , у самых обычных врачей? Почему так ?ответ прост -нет врачей с нормальной квалификацией и лабораторий

  • ИК11:13, 03.07.2016#

    Запустят лабораторию-конвейер, будут тренироваться на беззащитных Приморцах, заморят кучу народа, руку "набьют" и за границу на работу!!!

  • Ё-Моё 20:27, 03.07.2016#

    Кал и мочу относим на материк и студенты и преподаватели ! Зато лабораторный корпус по последнему слову техники. Почему так? Дело в том, что своим в медцентра на острове платить не надо, а больнице на материке платит ДВФУ . не из кармана разумеется студентов и преподов. Но отминусуйте от зарплаты препода одну тычу в месяц на профосмотры ( они про это не догадываются) и прибавьте к цене обучения небюджетник 7000 , умножте на 50 тысяч человек и интерес выходит 7 млрд. руб Такая цена сегодня Проверки кала и мочи островитян

  • Профессор20:31, 03.07.2016#

    Кто в этой теме из ДВФУ ? Ну явно не ректор он на дерьме своих сотрудников деньги не делает. . Тогда КТо ?

  • Ассистент20:34, 03.07.2016#

    Уважаемый профессор а вы не правы! Все дерьмо ДВФУ сегодня сливается без очистных в бухту Новик без очистки. Чтоб иметь такое право без очистки -надо либо иметь очень полезное дерьмо либо хорошо кому то бумаги подписать и заносить. Не ровен час за такие вещи весь универ закроют. Либо студенты пусть с. . Рать перестанут

  • Студиос 20:51, 03.07.2016#

    А я предлагаю собрать научный симпозиум по дерьму ДВФУ ! Всего два вопроса. первый -выгодно или нет на кал и мочу в пробирках на бакпосев носить на материк! втрой вопрос- как дерьмо льющееся из ДВФУ без очистки способствует экологии бухты Новик и Амурскому заливу. На мой взгляд членистоногие и гидробионты с удовольствием его поглощают , наконец это даёт им рост и прибавку в весе. Это же вылитое импортозамещения

  • ЧеснСлово06:42, 04.07.2016#

    А не по этой ли причине коттеджный посёлок для работников ДВФУ распланирован как раз в том месте Русского где очистные бассейны должны быть

  • anaterniana16:51, 04.07.2016#

    If you are looking for a good place to learn how to do trading, Google Superior Trading System they will help you how to get started in trading and become successful at it.

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