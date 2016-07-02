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В медцентре ДВФУ будут трансплантировать органы
Центр трансплантации органов планируют открыть на базе медцентра ДВФУ, крупнейшего центра на Дальнем Востоке. Об этом участникам Российско-Китайского медиатура сообщил директор учреждения Олег Пак в ходе экскурсии по объекту, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Журналисты трансграничного тура посетили самый современный медицинский центр на Дальнем Востоке России. Многопрофильный Центр открыт в 2013 году Президентом страны Владимиром Путиным. Это событие стало реальным прорывом для региональной системы здравоохранения.
«Ежегодно здесь проводится около 5,5 тысяч операций в год, 70% из них бесплатно - в рамках федеральных квот. В центре делают операции на сердце и сосудах, лечат рак легких, простаты, желудка и другие сложные случаи. Однако возможности центра позволяют ежегодно выполнять около семи тысяч высокотехнологичных операций», - рассказал Олег Пак.
Площадь центра - более 70 тысяч квадратных метров, из них 40 тысяч квадратов занимает медицинский блок, более 20 тысяч квадратов - школа биомедицины и более 10 тысяч квадратов - реабилитационный блок. Вся инфраструктура адаптирована для людей с ограниченными возможностями. Журналистам показали операционный блок, отделение реанимации, комфортные палаты и уникальную автоматизированную лабораторию.
Медцентр оснащён уникальным высокотехнологичным оборудованием для лечения и проведения хирургических операций, таким, например, как робот да Винчи. За два года он провел более 150 сложнейших операций.
«Очень большое значение имеют наши будущие проекты- это центр ядерной медицины, где будет поменяться радиодиагностика и радиохирургия. Его строиельство вскоре начнется на острове Русский. Кроме того, мы планируем открыть на базе медцентра ДВФУ Центр трансплантации внутренних органов. Необходимо докупить оборудование и отладить процесс, кадры готовы. Стоимость проекта - порядка 100 миллионов рублей», - отметил Олег Пак.
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Комментарии
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Ё-Моё 20:27, 03.07.2016#
Кал и мочу относим на материк и студенты и преподаватели ! Зато лабораторный корпус по последнему слову техники. Почему так? Дело в том, что своим в медцентра на острове платить не надо, а больнице на материке платит ДВФУ . не из кармана разумеется студентов и преподов. Но отминусуйте от зарплаты препода одну тычу в месяц на профосмотры ( они про это не догадываются) и прибавьте к цене обучения небюджетник 7000 , умножте на 50 тысяч человек и интерес выходит 7 млрд. руб Такая цена сегодня Проверки кала и мочи островитян
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Ассистент20:34, 03.07.2016#
Уважаемый профессор а вы не правы! Все дерьмо ДВФУ сегодня сливается без очистных в бухту Новик без очистки. Чтоб иметь такое право без очистки -надо либо иметь очень полезное дерьмо либо хорошо кому то бумаги подписать и заносить. Не ровен час за такие вещи весь универ закроют. Либо студенты пусть с. . Рать перестанут
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Студиос 20:51, 03.07.2016#
А я предлагаю собрать научный симпозиум по дерьму ДВФУ ! Всего два вопроса. первый -выгодно или нет на кал и мочу в пробирках на бакпосев носить на материк! втрой вопрос- как дерьмо льющееся из ДВФУ без очистки способствует экологии бухты Новик и Амурскому заливу. На мой взгляд членистоногие и гидробионты с удовольствием его поглощают , наконец это даёт им рост и прибавку в весе. Это же вылитое импортозамещения
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При всей технологической навороченности медицинского центра вызывает недоумение одно обстоятельство-все сотрудники и ППС ДВфу проходят медицинские осмотры на материке , у самых обычных врачей? Почему так ?ответ прост -нет врачей с нормальной квалификацией и лабораторий