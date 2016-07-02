В медцентре ДВФУ будут трансплантировать органы

Центр трансплантации органов планируют открыть на базе медцентра ДВФУ, крупнейшего центра на Дальнем Востоке. Об этом участникам Российско-Китайского медиатура сообщил директор учреждения Олег Пак в ходе экскурсии по объекту, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Журналисты трансграничного тура посетили самый современный медицинский центр на Дальнем Востоке России. Многопрофильный Центр открыт в 2013 году Президентом страны Владимиром Путиным. Это событие стало реальным прорывом для региональной системы здравоохранения.

«Ежегодно здесь проводится около 5,5 тысяч операций в год, 70% из них бесплатно - в рамках федеральных квот. В центре делают операции на сердце и сосудах, лечат рак легких, простаты, желудка и другие сложные случаи. Однако возможности центра позволяют ежегодно выполнять около семи тысяч высокотехнологичных операций», - рассказал Олег Пак.

Площадь центра - более 70 тысяч квадратных метров, из них 40 тысяч квадратов занимает медицинский блок, более 20 тысяч квадратов - школа биомедицины и более 10 тысяч квадратов - реабилитационный блок. Вся инфраструктура адаптирована для людей с ограниченными возможностями. Журналистам показали операционный блок, отделение реанимации, комфортные палаты и уникальную автоматизированную лабораторию.

Медцентр оснащён уникальным высокотехнологичным оборудованием для лечения и проведения хирургических операций, таким, например, как робот да Винчи. За два года он провел более 150 сложнейших операций.

«Очень большое значение имеют наши будущие проекты- это центр ядерной медицины, где будет поменяться радиодиагностика и радиохирургия. Его строиельство вскоре начнется на острове Русский. Кроме того, мы планируем открыть на базе медцентра ДВФУ Центр трансплантации внутренних органов. Необходимо докупить оборудование и отладить процесс, кадры готовы. Стоимость проекта - порядка 100 миллионов рублей», - отметил Олег Пак.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.