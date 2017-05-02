Клещи вновь вышли на тропу войны

Раннее наступление в Приморье весны в этом году прервало недолгое зимнее перемирие человека в борьбе с опасными переносчиками энцефалита и других заболеваний. При этом к 24 апреля с начала весны количество присасываний клещей в целом по краю выросло по сравнению с этим же периодом прошлого года на 55%.

В соответствии с государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы сейчас предпринимаются серьезные усилия, чтобы обезопасить население от их нападений и последствий.

По данным Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, при обычной клещевой активности в течение года до 210 дней в прошлом году этот период продлился целых 222 дня. При этом к медикам и на пункты исследования клещей обратилось 7 740 пострадавших от укусов. По сравнению с 2010 годом рост составил около 10%.

Статистика показывает, что, как правило, до 30% пострадавших - дети. В этом году с начала опасного сезона их доля составила 29,2%. Всего к 24 апреля на 28 административных территориях края было зарегистрировано 496 обращений по поводу присасывания клещей. При этом лидирует Владивосток - 181 случай. В Уссурийске - 71, Артёме - 38, Находке - 31, Спасске-Дальнем - 12, Арсеньеве - 21, Дальнегорске - 18, в Пожарском районе - 18, Октябрьском - 11.

При исследовании сданных клещей за минувший период в этом году антиген вируса клещевого энцефалита был обнаружен в 7-ми особях (2,2%), в 31-й были обнаружены возбудители боррелиоза, в двух (1,1%) - анаплазмы человека, и еще в 2-х - эрлихии (1,1%).

Подозрение на клещевой вирусный энцефалит вызвал только один случай, однако он после уточнения диагноза показал «иксодовый клещевой боррелиоз».

В целях профилактики опасных контактов населения с клещами, по данным Роспотребнадзора, в крае в этом году запланировано провести акарицидную (гибельную для насекомых) обработку 1 200 га территорий парков, скверов и иных посещаемых людьми объектов - общим числом 601 во всех муниципальных образованиях края.

К 24 апреля было заключено 344 договора на проведение акарицидных обработок территории, что составило 57,2% от общего количества запланированных к обработке объектов.

Оптимальным временем акарицидной обработки опасных участков, наиболее часто посещаемых населением, считаются апрель-май. Оздоровительным учреждениям, базам отдыха и иным учреждениям, находящимся в зеленых зонах, рекомендовано обрабатывать свою территорию за несколько дней до заезда людей.

Было отмечено, что ряд договоров уже выполнен, и к 24 апреля обработка уже была проведена на площади 135,4 га по 102 объектам в 14 муниципальных образованиях края. Среди них 29 образовательных учреждений, где планируется развернуть оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 40 детских дошкольных учреждений, 2 медицинских объекта, 4 базы отдыха, 8 кладбищ, 2 парка и 12 прочих объектов.

Безусловно, все опасные территории обработать невозможно, и их посещение всегда будет оставаться рискованным. Например, поездки на любимые дачные участки. Специалисты советуют освобождать их от мусора, сухой травы, веток, которые становятся резерватами болезней, переносящихся грызунами и клещами. Для посещения леса обязательно следует надевать плотно облегающую одежду и обувь светлых тонов, на которых различим клещ любого размера. При этом стоит обработать одежду средствами, отпугивающими клещей «Рефтамид», «Медифокс-антиклещ», «Капкан-преграда», «Таежный» и прочие. Но даже с учетом такой профилактики время от времени стоит осматривать одежду и тело, и не только свое, на предмет клещей.

Особое место в профилактике клещевого энцефалита отводится иммунизации организма. Курс прививок является довольно эффективным для защиты человека от тяжелых последствий, которые может повлечь контакт с энцефалитным клещом. Однако надо помнить, что курс прививок нужно закончить не позднее чем за две недели до посещения зеленых клещеопасных зон.

Как отметили в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, в период 2-15 мая это учреждение будет работать с населением по всем клещевым вопросам в режиме «горячей линии» по телефонам (423)243-42-25 и (423)244-25-83 с 9:00 до 17:00.

Если же встречи с клещом избежать не удалось, то рекомендуется обращаться в вирусологические лаборатории. Во Владивостоке это можно сделать по телефонам: 2-44-12-78, 2-24-21-24, 224-23-92, 224-28-77, 249-66-06, 244-14-52, 202-30-03 и 226-58-57. Исследования клещей также проводятся в лабораториях Арсеньева, Артема, Дальнегорска, Дальнереченска, Лесозаводска, Находки, Спасска-Дальнего, Уссурийска, в Кировском, Кавалеровском, Красноармейском, Пожарском, Черниговском и Чугуевском районах.

Виктор КУДИНОВ.