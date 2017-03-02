Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье достаточный запас лекарств для лечения ВИЧ-инфицированных
В Приморье создан полугодовой запас лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных. Так, по словам главного внештатного специалиста департамента здравоохранения по вопросам ВИЧ-инфекции, заведующей СПИД-Центром Приморья Лидии СКЛЯР, перебоев, дефицита и прочих сложностей с лекарственными препаратами для лечения ВИЧ-инфицированных не наблюдается.
«Учитывая, что с февраля по октябрь будут проводиться в несколько этапов централизованные закупки медикаментов из Минздрава, всю необходимую потребность в препаратах для лечения ВИЧ-инфицированных граждан мы закрываем», - сообщила она.
Напомним, что лечение ВИЧ-инфекции в Приморье получают около четырех тысяч больных. Всего на территории края проживает более девяти тысяч человек с диагнозом «ВИЧ-инфекция».
Евгений СИДОРОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье достаточный запас лекарств для лечения ВИЧ-инфицированных
- Более 1600 приморцев уже побывали на приеме у врачей "Заботы" с начала года
- В Приморье в состав автопоезда "Забота" войдут врачи-онкологи
- Японцы хотят, чтобы приморцы жили подольше
- В Приморье сотрудника больницы будут судить за коммерческий подкуп
- Анжела Кабиева: Специалисты Владивостокского клинико-диагностического центра вам обязательно помогут
- "Гонконгский" грипп и вирус "Вирджиния" впервые выйдут на Россию
- Мы лишь учимся жить в ладу с собой
- Как противостоять сезонным рискам и не заболеть ОРВИ и гриппом?
- Более 4000 человек в Приморском крае ежегодно получают страшный диагноз "инсульт"
Новости раздела
- В Приморье достаточный запас лекарств для лечения ВИЧ-инфицированных
- Более 1600 приморцев уже побывали на приеме у врачей "Заботы" с начала года
- График работы лечебных учреждений Приморья изменится в праздничные дни
- Декада по борьбе с онкозаболеваниями пройдет в Приморье
- Приморским гинекологам показали мастер-класс
- Приморцам рассказали, что будет с краевой медициной в 2017 году
- В Приморье в состав автопоезда "Забота" войдут врачи-онкологи
- Стало известно, как будут работать медучреждения Приморья в дни новогодних каникул
- В 2017 году в Приморье начнет работать особый медицинский автопоезд
- Японцы хотят, чтобы приморцы жили подольше
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Из-за теракта на Дальнем Востоке чуть не взлетел на воздух нефтеперерабатывающий завод
- Владивосток учится противостоять смертельной игре "Синий кит"
- Cтоимость кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье может составить 45 тысяч
- Победа "Адмирала" привела к переносу шоу "Ледниковый период"
- На Дальнем Востоке горит траулер
- Весна внесет ясность в "дело Пушкарева"
- Губернатор Приморья пообещал не допускать к власти бандитов и воров
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
- В Приморье готовят банкротство компании, которая претендовала на статус резидента Свободного порта Владивосток
- Подозреваемые в убийстве брата Ким Чен Ына убегали через Владивосток