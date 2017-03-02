В Приморье достаточный запас лекарств для лечения ВИЧ-инфицированных

В Приморье создан полугодовой запас лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных. Так, по словам главного внештатного специалиста департамента здравоохранения по вопросам ВИЧ-инфекции, заведующей СПИД-Центром Приморья Лидии СКЛЯР, перебоев, дефицита и прочих сложностей с лекарственными препаратами для лечения ВИЧ-инфицированных не наблюдается.

«Учитывая, что с февраля по октябрь будут проводиться в несколько этапов централизованные закупки медикаментов из Минздрава, всю необходимую потребность в препаратах для лечения ВИЧ-инфицированных граждан мы закрываем», - сообщила она.

Напомним, что лечение ВИЧ-инфекции в Приморье получают около четырех тысяч больных. Всего на территории края проживает более девяти тысяч человек с диагнозом «ВИЧ-инфекция».

Евгений СИДОРОВ.