В Приморском крае планируют построить центр замедления старения

Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков встретился с главным врачом клиники при Первом Харбинском медицинском университете Шао Фэнлинем. Стороны обсудили ряд возможных направлений сотрудничества в сфере медицины между Первым Харбинским медицинским университетом и Приморским краем. В частности, речь шла о создании в Приморье центра замедления старения – китайской медицинской клиники по уходу за пожилыми людьми.

Китайская сторона заинтересована в открытии в Приморье подобного учреждения. Как считает господин Шао Фэнлинь, этому благоприятствует приморский климат.

«Летом во Владивостоке отличные пейзажи и благоприятная морская среда», – отметил Шао Фэнлинь.

Он подчеркнул, что у медицинского университета уже есть успешный опыт создания подобного центра на юге Китая – в Санье.

«Все имеющиеся наработки и технологии мы могли бы использовать и здесь в рамках совместного проекта России и Китая», – сказал Шао Фэнлинь.

Павел Серебряков подчеркнул, что проект, предлагаемый китайской стороной, – интересный, и Приморье открыто к диалогу по данному вопросу.

«Забота о старшем поколении – это приоритетное направление, о котором говорит и Президент страны Владимир Путин, и глава Приморья Андрей Тарасенко. Мы активно занимаемся развитием этого социально значимого блока», – сказал заместитель главы региона.

В рамках встречи были отмечены как социальные проекты, реализуемые в Приморье, так и проекты в области медицины.

«Программы, реализуемые в здравоохранении региона, направлены в том числе и на улучшение качества жизни людей пожилого возраста. Речь в первую очередь о возможностях высокотехнологичной медицины и реабилитации», – отметила заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко.

Директор департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков в свою очередь напомнил, что в Приморье немало примеров успешного вложения иностранных инвестиций, в том числе и в сферу здравоохранения.

Отметим, что Первый Харбинский медицинский университет около 10 лет сотрудничает с Тихоокеанским государственным медицинским университетом. Вузы связывают двусторонние международные программы академической мобильности студентов и преподавателей, а также научно-исследовательские программы в области профилактической медицины, клинической медицины, основных медицинских наук, биологии и фармацевтики.

Газета "Золотой Рог", Владивосток