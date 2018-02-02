www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.26 р. 100 JPY: 51.36 р.
EUR: 69.79 р. 10 CNY: 89.38 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

В Приморском крае планируют построить центр замедления старения

02 Февраля 2018, 11:22 | Приморье

Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков встретился с главным врачом клиники при Первом Харбинском медицинском университете Шао Фэнлинем. Стороны обсудили ряд возможных направлений сотрудничества в сфере медицины между Первым Харбинским медицинским университетом и Приморским краем. В частности, речь шла о создании в Приморье центра замедления старения – китайской медицинской клиники по уходу за пожилыми людьми.

Китайская сторона заинтересована в открытии в Приморье подобного учреждения. Как считает господин Шао Фэнлинь, этому благоприятствует приморский климат.

«Летом во Владивостоке отличные пейзажи и благоприятная морская среда», – отметил Шао Фэнлинь.

Он подчеркнул, что у медицинского университета уже есть успешный опыт создания подобного центра на юге Китая – в Санье.

«Все имеющиеся наработки и технологии мы могли бы использовать и здесь в рамках совместного проекта России и Китая», – сказал Шао Фэнлинь.

Павел Серебряков подчеркнул, что проект, предлагаемый китайской стороной, – интересный, и Приморье открыто к диалогу по данному вопросу.  

«Забота о старшем поколении – это приоритетное направление, о котором говорит и Президент страны Владимир Путин, и глава Приморья Андрей Тарасенко. Мы активно занимаемся развитием этого социально значимого блока», – сказал заместитель главы региона.

В рамках встречи были отмечены как социальные проекты, реализуемые в Приморье, так и проекты в области медицины.

«Программы, реализуемые в здравоохранении региона, направлены в том числе и на улучшение качества жизни людей пожилого возраста. Речь в первую очередь о возможностях высокотехнологичной медицины и реабилитации», – отметила заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко.

Директор департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков в свою очередь напомнил, что в Приморье немало примеров успешного вложения иностранных инвестиций, в том числе и в сферу здравоохранения.

Отметим, что Первый Харбинский медицинский университет около 10 лет сотрудничает с Тихоокеанским государственным медицинским университетом. Вузы связывают двусторонние международные программы академической мобильности студентов и преподавателей, а также научно-исследовательские программы в области профилактической медицины, клинической медицины, основных медицинских наук, биологии и фармацевтики.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: здоровье  приморский край  строительство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru