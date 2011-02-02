В Находке открыли первый в Приморье детский Центр здоровья

Детский Центр здоровья в Находке создан на базе поликлинического подразделения детской городской больницы №2 в рамках в рамках национального проекта «Здоровье» при содействии администрации городского округа.

«В обычной детской больнице лечат болезни, но не учат их предотвращать. В Центре здоровья маленькие пациенты пройдут первичную диагностику, а их родители получат рекомендации специалистов», - отмечает заместитель начальника управления здравоохранения администрации Находки Нина КОЧЕРГИНА.

В рамках национального проекта «Здоровье» открыто всего пять таких медучреждений в Приморском крае и 200 по всей России. В Находке центр создан на базе поликлиники детской городской больницы №2 в Южном микрорайоне. О выделении просторного помещения и средств на ремонт позаботилась городская администрация, сообщили в ее пресс-службе, а за счет федерального финансирования поступила техника для экспресс-обследования по различным параметрам. Аппаратно-программный комплекс для тестирования факторов риска центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, смоки-лазер, спирометр и пульсоксиметр. На базе центра создан кабинет лечебной физкультуры с новейшими тренажерами. С учетом полученных данных осуществляется разработка индивидуальных рекомендаций по сохранению здоровья, коррекции питания, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна и отдыха, условиям быта, труда и учебы.

«Попасть к нам можно по направлению участкового врача-педиатра. Привести ребенка по личной инициативе также могут родители, а подростки - посетить самостоятельно. Мы принимаем всех желающих совершенно бесплатно», - приглашает в Центр здоровья заведующая Елена КОРЕНЕВА.