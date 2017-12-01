Куда туристам Владивостока обратиться за экстренной медицинской помощью?

В разгар зимнего сезона легко можно получить любые виды травм

Туристам, отправляющимся во Владивосток, нужно знать, куда можно обратиться, если потребуется экстренная медицинская помощь.

С наступлением новогодних каникул в Приморской столице гостей становиться больше. Туристические походы и другие виды активного отдыха, несут за собой не только приятные воспоминания, но могут запомниться и разного рода травмами. Что же делать, если неприятность уже произошла? По стандарту обязательного медицинского страхования каждому человеку должны оказать бесплатную медицинскую помощь. Но как показывает практика, не всегда это возможно. Обращаясь в «раскрученные» отзывами медицинские учреждения, вы не только можете «ударить» себе по карману, но, зачастую, от переоценки поликлиники можно стать жертвой врачебной ошибки. Так куда во Владивостоке необходимо обращаться за медицинской помощью приезжему туристу?

Гостям Владивостока рекомендуется направиться в краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская поликлиника №1», которая находится по адресу ул.Алеутская, 7. В 2015 году её выбрали «своей» почти 50 тысяч жителей города. По этому адресу работает и круглосуточный травмпункт.

После приёма у врача в поликлинике, если заболевание оказалось более серьёзным, нежели вам казалось, и врач решает провести госпитализацию, вас отправят в дежурную больницу.

Кроме того, гостей Владивостока принимают такие больницы, как «Краевая клиническая больница №2» («Больница Рыбаков») по адресу ул. Русская, 55, а также «Владивостокская клиническая больница № 2» («Тысячекоечная больница») по адресу ул. Русская, 57. С собой необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования.

Надежда ДЯДЕНКО.

"Журнал здоровья".