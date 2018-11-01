Владивостокская клиническая больница отмечает 75-летний юбилей

Гордость Владивостокской клинической больницы №4 - это высокопрофессиональный коллектив, насчитывающий около 400 человек

КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4» (ВКБ4) исполнилось 75 лет со дня образования, сообщает газета "Золотой Рог".

Начало создания больницы исторически было положено еще в 1917 году – когда открылся первый здравпункт в судоремонтных мастерских, впоследствии ставших «Дальзаводом». Днем рождения больницы считается октябрь 1943 года. Тогда Приказом наркома здравоохранения СССР организована «Медико-санитарная часть «Дальзавода» им. Клима Ворошилова (МСЧ). В ней оказывалось медицинское обслуживание рабочих промышленных предприятий судоремонта. В состав МСЧ вошли: больница на 60 коек, амбулатория, 2 врачебных здравпункта, 2 фельдшерских здравпункта, скорая медицинская помощь и 2 яслей. Позже открылась поликлиника, где функционировали рентген-кабинет, физиотерапевтический кабинет, клиническая лаборатория. Обслуживание в санчасти вели более двухсот человек - из них 20 врачей, сообщили газете "Золотой Рог" в КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4».



По словам главного врача ВКБ4 Елены Новицкой больница сейчас – это многофункциональный комплекс, обеспечивающий жителей Владивостока всем спектром медицинских услуг. «Больница уникальна. Она расположена на стыке двух крупных районов, поблизости с одним из ключевых транспортных узлов города. Здесь сконцентрированы как промышленные производства, так и большие спальные массивы. Поэтому сформировался своеобразный «ареал» возле больницы – исторически люди работали и проживали рядом. Мы многие годы ведем и хорошо знаем наших пациентов, работаем с целыми семьями. Это позволяет индивидуально, с учетом всех факторов, взаимодействовать с каждым больным. Конечно, для этого необходимо постоянно совершенствовать материальную базу и профессиональное мастерство сотрудников. Считаю, что у больницы есть значительный потенциал для дальнейшего развития. Мы гордимся славными традициями «дальзаводской» больницы, верим в нее и в наш сплоченный коллектив», - подчеркнула она.







В настоящий момент лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ) несет службу в круглосуточном режиме, принимая на госпитализацию экстренных и плановых больных. Ежегодно стационарное лечение в ВКБ4 проходят около восьми тысяч жителей Владивостока. За девять месяцев 2018 года стационарная помощь уже оказана более 5700 человек: из них почти 1300 – пациенты, прошедшие через отделение реанимации и интенсивной терапии. В ВКБ4 также оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по профилю акушерство и гинекология.



В плотном взаимодействии с сотрудниками стационара трудятся врачи и медицинский персонал поликлиники. Среднее количество обращений в больницу составляет около 80000 в год. Причем в 8000 случаев врачи ВКБ4 осматривают пациентов на дому. Всего на текущий момент к ВКБ4 приписано более 24 000 жителей столицы Приморского края: более 60% из них население трудоспособного возраста.



Силами поликлинического подразделения ведется системная работа по диспансеризации населения - 2018 год станет рекордным для ЛПУ. По результатам 9-ти мес. текущего года комплексные профилактические осмотры уже прошли более 2700 человек. Для сравнения на протяжении последних 4-х лет количество пациентов, прошедших диспансеризацию в ВКБ4 не превышало 2500 человек в год. Кроме того, особое внимание уделяется вакцинации населения. Каждый год более 10 000 жителей Владивостока получают бесплатную защиту от гриппа.



Большой объем работы производится специалистами больницы на диагностическом оборудовании высокого класса. Для этого в ВКБ4 развернуты и функционируют вспомогательные лечебно-диагностические отделения. Каждый год выполняется около 100 000 высокотехнологичных исследований: рентгенологических, ультразвуковых, эндоскопических, компьютерных томографий.



Начиная с 1998 года в больнице создано отделение сестринского ухода, где проводится поддерживающая терапия больным преклонного возраста, лечение онкобольных, медико-санитарная реабилитация одиноких граждан. Это подразделение несет очень большую социальную нагрузку по оказанию паллиативной помощи. Необходимо отметить, что сейчас также прорабатывается вопрос о восстановлении отделения сестринского ухода на острове Попова. Напомним, что с 2015 года взрослое население острова получает медицинскую помощь в «дальзаводской» больнице. Первичная помощь жителям островной территории и туристам, активно посещающим его в летний период, оказывается непосредственно в амбулатории ВКБ4, дислоцированной на Попова.



Помимо этого, ЛПУ является клинической базой Тихоокеанского государственного медицинского университета, Дальневосточного федерального университета и Владивостокского базового медицинского колледжа. Сотрудниками кафедр и врачами проводится большая научно-исследовательская работа. На материалах клиники защищено 2 докторских, 15 кандидатских диссертаций. Кроме того, ВКБ4 активно участвует в различных международных клинических исследованиях.



Гордость больницы - это стабильный высокопрофессиональный коллектив, насчитывающий около 400 человек. Более 40% врачей и медицинских сестер - специалисты высшей и первой категории. Многолетний труд сотрудников ВКБ4 отмечен многочисленными наградами, в их числе: почетное звание «Заслуженный врач РФ», ведомственные знаки, грамоты и благодарности. На благо жителей Приморского края в больнице работают целые семейные династии врачей. Сотрудники ВКБ4 постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки, внедряют новые методы диагностики и лечения.



Досье "Золотого Рога": КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4» (КГБУЗ «ВКБ №4») - является одним из старейших лечебных учреждений Приморского края. В 1917 году на территории судоремонтных мастерских был открыт первый врачебный медпункт, а в 1934 году больница на 60 койко-мест, реорганизованная в 1943 году в МСЧ «Дальзавода». Впоследствии на ее базе создана КГБУЗ «ВКБ №4», которая является многопрофильным лечебным учреждением, имеющем в своем составе круглосуточный стационар на 273 коек и поликлинику на 350 посещений в смену. В поликлинике ведется прием по 15 врачебным специальностям, работает дневной стационар на 40 коек. С 1999 года в поликлинике развернут городской центр «Диабетическая стопа». В 2013 году на базе медицинского учреждения создан «Центр лечения грыжи».